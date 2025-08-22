भाई वाह! अब विदेशों में भी चलेगा UPI, जानिए कैसे करेंगे तुरंत पेमेंट UPI Payments Go Global How to Use UPI Apps Abroad in 15 Plus Countries, Gadgets Hindi News - Hindustan
भाई वाह! अब विदेशों में भी चलेगा UPI, जानिए कैसे करेंगे तुरंत पेमेंट

भाई वाह! अब विदेशों में भी चलेगा UPI, जानिए कैसे करेंगे तुरंत पेमेंट

UPI अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय यूजर्स PhonePe, Google Pay, Paytm जैसे ऐप्स से विदेश में आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आइए इसका तरीका बताएं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 07:41 PM
भारत में UPI (Unified Payments Interface) अब गांव-गांव तक डिजिटल पेमेंट का सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका बन चुका है। यह ना सिर्फ फास्ट है बल्कि सुरक्षित भी है। अब UPI की मदद से कोई भी व्यक्ति सीधे बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकता है या पैसे रिसीव कर सकता है। यही वजह है कि अब UPI का दायरा भारत से बाहर भी बढ़ाया गया है, जिससे भारतीय यात्रियों और NRIs को विदेशों में लेन-देन में आसानी हो सके। आप विदेश में भी UPI पेमेंट कर सकेंगे।

किन-किन देशों में उपलब्ध है UPI?

भारत सरकार ने कई देशों में UPI पेमेंट सर्विस की सुविधा शुरू कर दी है। अब भारतीय यात्री फ्रांस, भूटान, नेपाल, ओमान, UAE, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप जैसे देशों में UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन देशों में व्यापारी UPI QR कोड या लिंक्ड सिस्टम के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं।

UPI ऐप से विदेशों में पेमेंट कैसे करें?

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में कोई भी UPI ऐप (जैसे PhonePe, Paytm, Google Pay, Amazon Pay) डाउनलोड करें। ध्यान रहे कि चुनिंदा UPI ऐप्स ही विदेश में काम करते हैं।

2. ऐप में अपना भारतीय बैंक अकाउंट लिंक करें और मोबाइल नंबर वेरिफाई करें।

3. ट्रांजेक्शन करते समय रिसीवर का अकाउंट डिटेल (जैसे बैंक अकाउंट नंबर, IBAN, BIC) एंटर करें या QR कोड स्कैन करें।

4. अमाउंट और करेंसी एंटर करके पेमेंट कन्फर्म करें।

5. पेमेंट होते ही आपको एक कन्फर्मेशन मेसेज मिल जाएगा।

ध्यान रहे कि विदेशों में पेमेंट करते समय आपको फॉरेन एक्सचेंज फीस और करेंसी कन्वर्जन चार्ज भी देना पड़ सकता है।

NRI ऐसे कर सकते हैं UPI का यूज

अगर आप NRI हैं तो भी UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- अपने फोन में UPI ऐप डाउनलोड करें।

- उसमें अपना NRE या NRO अकाउंट रजिस्टर्ड करें।

- भारतीय मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट लिंक करें।

- इसके बाद आप भारत में किसी भी मर्चेंट या यूजर को आसानी से UPI पेमेंट कर सकते हैं।

बता दें, विदेशों में UPI पेमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको ज्यादा कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती और कार्ड स्वाइप करने की झंझट से भी बच जाते हैं। यह छोटे-छोटे खर्च जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग या टैक्सी पेमेंट के लिए बहुत आसान है।

