गलती से गलत UPI ID पर भेज दिए पैसे? ऐसे मिलेंगे तुरंत वापस; बिल्कुल देर मत करना

UPI से गलत अकाउंट या UPI ID में पैसा भेज दिया है तो घबराएं नहीं। RBI की गाइडलाइन के हिसाब से तुरंत UPI ऐप, बैंक और NPCI में शिकायत करने से पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आइए इसका तरीका आपको बताते हैं।

भारत में डिजिटल पेमेंट का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। आज छोटे शहरों से लेकर गांवों तक लोग मोबाइल ऐप्स से चंद सेकंड में लेन-देन कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने पैसे भेजने और लेने के प्रोसेस को बेहद आसान बना दिया है। हालांकि, कई बार जल्दबाजी में या किसी तकनीकी खामी के चलते पैसा गलत अकाउंट या गलत UPI ID पर भेज दिया जाता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए।

गलत UPI ट्रांजैक्शन कब होता है? गलत ट्रांजैक्शन के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। कई बार जल्दी-जल्दी में मोबाइल नंबर या UPI ID टाइप करते समय छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। इसके अलावा फोनबुक से गलत यूजर चुन लेने पर पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है। कभी-कभी ऐप या नेटवर्क की वजह से भी पेमेंट गलत अकाउंट में पहुंच सकता है। वहीं, कई बार यूजर धोखे का शिकार होकर अनजाने में गलत अकाउंट में पैसा भेज देता है।

क्या कहती हैं RBI की गाइडलाइन्स? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक सही डीटेल भरना यूजर की पूरी जिम्मेदारी है। बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स सिस्टम को सेफ बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन लेन-देन की पुष्टि करना आखिर में यूजर का काम है। हालांकि, अगर किसी वजह से पैसा गलत जगह चला जाए, तो यूजर को तुरंत शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

RBI ने बैंक्स और UPI ऐप्स को यह तय करने के लिए कहा है कि वे यूजर्स की शिकायत का समाधान करने के लिए ग्रिवांस रीड्रेसल सिस्टम उपलब्ध कराएं।

अगर पैसा गलत अकाउंट में चला जाए तो क्या करें? 1. UPI ऐप में रिपोर्ट करें ज्यादातर UPI ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM में Help/Report का विकल्प मिलता है।

- उस ट्रांजैक्शन को चुनें जिसमें दिक्कत है।

- ‘Wrong UPI Transaction’ या इसी तरह के विकल्प पर क्लिक करें।

- ट्रांजैक्शन की सभी डीटेल्स भरकर शिकायत दर्ज करें।

2. बैंक से तुरंत संपर्क करें अगर ऐप पर शिकायत करने से समाधान नहीं मिलता तो अगला कदम बैंक से संपर्क करना होना चाहिए।

- अपने बैंक की ब्रांच में जाएं या कस्टमर केयर नंबर पर फोन करें।

- ट्रांजैक्शन ID, तारीख, टाइम और रिसीवर की जानकारी अपने पास रखें।

- लिखित शिकायत देना ज्यादा इफेक्टिव रहता है क्योंकि यह आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है।

3. NPCI में शिकायत करें UPI सिस्टम को संभालने वाली संस्था NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) भी यूजर्स की मदद करती है।

- NPCI के टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें।

- अगर 30 दिनों तक बैंक और ऐप से समाधान न मिले तो NPCI की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

क्या पैसा वापस मिल सकता है? यह सवाल अक्सर हर उस यूजर के मन में आता है जिसने गलती से गलत अकाउंट में पैसा भेज दिया हो। जवाब है, ऐसा संभव है लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। अगर जिस अकाउंट में पैसा गया है, उसका मालिक खुद पैसा लौटाने के लिए तैयार है तो रिकवरी आसान हो जाती है। लेकिन अगर वह मना कर दे तो मामला मुश्किल हो सकता है। ऐसे में बैंक और NPCI केवल आपकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं।