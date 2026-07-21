क्या पुराना Vacuum Cleaner नहीं खींच रहा धूल? घर के लिए कौन सा है बेस्ट? चेक करें Amazon की Top लिस्ट
क्या आपका पुराना वैक्यूम क्लीनर भी घर की सफाई करते समय धूल ठीक से नहीं खींच पा रहा है? अगर हाँ, तो यह आपके लिए घर के इस अहम गैजेट को अपग्रेड करने का बिल्कुल सही समय है। अमेजन पर उपलब्ध टॉप वैक्यूम क्लीनर की इस शानदार लिस्ट की मदद से आप अपने घर के लिए सबसे बेहतरीन और दमदार विकल्प चुन सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपका पुराना वैक्यूम क्लीनर घर की जिद्दी धूल और गंदगी साफ करने में संघर्ष कर रहा है? यदि आपका जवाब हाँ है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि अब आपके घर को एक नए और आधुनिक वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है। आज के समय में स्मार्ट और दमदार क्लीनिंग गैजेट्स न सिर्फ आपके काम को आसान बनाते हैं, बल्कि समय की भी भारी बचत करते हैं।
क्यों जरूरी है पुराना वैक्यूम क्लीनर बदलना?
समय के साथ पुराने उपकरणों की मोटर कमजोर हो जाती है और उनकी सक्शन पावर (चूसने की शक्ति) कम हो जाती है। यदि आपका क्लीनर अजीब आवाजें निकाल रहा है, बार-बार गर्म हो रहा है या फर्श पर बाल और बारीक धूल के कण छोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि इसे बदलने का समय आ गया है। एक नया अपग्रेड न केवल आपके घर की हवा को शुद्ध रखता है, बल्कि एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों से भी बचाता है।
अमेजन पर उपलब्ध टॉप बेहतरीन विकल्प
अपनी सफाई प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अमेजन पर कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। कॉर्डलेस मॉडल्स से लेकर भारी-भरकम सक्शन क्षमता वाले रोबोटिक और साइक्लोनिक वैक्यूम क्लीनर इस लिस्ट में शामिल हैं। सही मॉडल चुनने से पहले अपने घर के आकार, फर्श के प्रकार और बजट का खास ध्यान रखें। अमेजन की यह टॉप 10 सूची आपके लिए बेस्ट डील और दमदार परफॉर्मेंस वाले गैजेट्स चुनने में बेहद मददगार साबित होगी।
1. SEZNIK Vacuum Cleaner for House | Floor Mopping & Wet Spills + Dry Vacuuming | Turbo Sweep 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaner | Vacuum & Mop | Corded, 600W, 20kpa Suction | 200ml Water Tank (SZ-V07)
यह SEZNIK Vacuum Cleaner for House, एक बेहतरीन और किफायती 3-इन-1 डिवाइस है, जो आपके घर की सूखी धूल और गीले फैल दोनों को आसानी से साफ करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्युअल क्लीनिंग
हल्का और एर्गोनॉमिक डिज़ाइन
दमदार सक्शन
क्यों खोजें विकल्प
कॉर्डेड डिज़ाइन
बार-बार पानी भरना
2. BISSELL® Portable Wet & Dry Vacuum Cleaner|Heatwave Technology removes Curry & Tough Stains|Deep Cleans Carpet, Sofa, Curtains, Mattress, Refreshes Garments|2 Yrs Warranty|Cleaning Formula incl
बिससेल का यह पोर्टेबल वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर खास तौर पर उन घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ सोफे, कारपेट या गद्दे पर रोजाना के जिद्दी दाग लग जाते हैं। इसकी हीटवेव टेक्नोलॉजी पानी के गर्म तापमान को बनाए रखती है, जिससे तेल और खाने के पक्के निशान भी आसानी से छूट जाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पानी का गर्म तापमान
मल्टी-सरफेस क्लीनिंग
एक्सेसरीज शामिल
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
अधिक कीमत
3. Eureka Forbes Quick Clean DX Vacuum Cleaner with 1200 Watts Powerful Suction Control, 3 Free Reusable dust Bag Worth Rs 500, Comes with Multiple Accessories, Dust Bag Full Indicator (Red), Standard
यूरेका फोर्ब्स का यह क्विक क्लीन डीएक्स मॉडल भारतीय घरों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें शक्तिशाली 1200 वॉट की मोटर दी गई है, जो घर के कोनों में छिपी जिद्दी धूल को चुटकियों में खींच लेती है। बजट-फ्रेंडली कीमत और कई यूटिलिटी एक्सेसरीज के साथ आने वाला यह वैक्यूम क्लीनर अपनी कैटेगरी में बेस्ट-सेलर है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन पावर
ऑटो कॉर्ड वाइंडर
डस्ट बैग फुल इंडिकेटर
पोर्टेबल और आसान मूवमेंट
क्यों खोजें विकल्प
कॉर्डेड डिज़ाइन
बैग आधारित सिस्टम
4. NUUK REN Beam Mattress Vacuum Cleaner for Dust Mites, Allergens & Pet Hair | 4 Step BEAMTech™ | Vibration, UV-C Light, 50000 Hz Ultrasonic Waves, 60°C Hot Air Treatment | 7 Grade Filtration with HEPA
नूक रेन बीम उन लोगों के लिए एक बेहतरीन गैजेट है जो अपने बिस्तर और सोफे को हाइजीनिक और एलर्जी-मुक्त रखना चाहते हैं। इसमें 4-स्टेप BEAMTech™ तकनीक दी गई है, जो यूवी-सी लाइट, अल्ट्रासोनिक वेव्स और 60°C गर्म हवा के साथ मिलकर डीप सैनिटाइजेशन और सफाई सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
डस्ट माइट्स और बैक्टीरिया का खात्मा
हॉट एयर डिह्यूमिडिफ़िकेशन
स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले
HEPA फिल्ट्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित उपयोग
कॉर्डेड डिज़ाइन
5. INALSA Wet and Dry Vacuum Cleaner for Home,10 LTR Capacity,1200 W, 17 kPa Suction, Blower Function, Wet Vacuum Cleaner for Sofa, House Cleaning Machine,Vaccine Cleaner for Home (Micro WD10)
इनासा का यह माइक्रो डब्ल्यूडी10 (Micro WD10) मॉडल उन घरों के लिए एकदम सही है जहाँ रोजाना सूखे कचरे के साथ-साथ पानी या किसी तरल पदार्थ के गिरने की समस्या होती है। 10 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता और 1200 वॉट की शक्तिशाली मोटर के साथ यह घर के हर कोने की गहराई से सफाई करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्युअल क्लीनिंग
सेफ बुआये टेक्नोलॉजी
ब्लोअर फंक्शन
आसान मूवमेंट
क्यों खोजें विकल्प
कॉर्डेड डिज़ाइन
लिक्विड क्लीनिंग के लिए बदलाव
6. Philips PowerPro FC9352/01-Compact Bagless Vacuum Cleaner for Home |1900Watts for Powerful Suction |Compact and Lightweight| PowerCyclone 5 Technology and MultiClean Nozzle |2 Years Warranty
फिलिप्स का यह पावरप्रो एफसी9352/01 मॉडल उन घरों के लिए एकदम बेस्ट है जो बिना किसी बार-बार डस्ट बैग बदलने के झंझट के एक दमदार मशीन चाहते हैं। इसमें 1900 वॉट की मजबूत मोटर और पावरसाइक्लोन 5 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो लंबे समय तक बेहतरीन सक्शन पावर बनाए रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक शक्तिशाली मोटर
एलर्जी H13 फ़िल्टर
पावरसाइक्लोन 5 तकनीक
बैगलेस सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
अधिक प्रीमियम और महंगी रेंज
7. WOSCHER AutoVac Pro High Power Auto Car Vacuum Cleaner for Deep Cleaning, Hand Held Portable Car Vacuum with DC 12V, 140W Vacuum Motor & Powerful Suction 5000PA, Black
वोस्चर ऑटोवैक प्रो (WOSCHER AutoVac Pro) खास तौर पर कार मालिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 12V कार सॉकेट से आसानी से कनेक्ट हो जाता है और 140W की मोटर के साथ कार के अंदर जमी धूल, पेट हेयर और कचरे को चुटकियों में साफ कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कार के लिए परफेक्टहल्का और कॉम्पैक्ट
एक्सेसरीज शामिल
किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
कार सॉकेट पर निर्भर
भारी कारपेट्स की गहरी सफाई के लिए इसकी क्षमता कम
1. वैक्यूम क्लीनर कितने प्रकार के होते हैं?
वैक्यूम क्लीनर डिजाइन और इस्तेमाल के तरीके के आधार पर मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:
कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर : इसमें पहियों वाला एक मुख्य यूनिट होता है जो एक लंबी लचीली नली से जुड़ा होता है। यह फर्श, सोफे और पर्दों की सफाई के लिए बहुत लोकप्रिय है।
अपराइट वैक्यूम क्लीनर : यह एक खड़े रहने वाले डिजाइन में आता है, जिसे आगे-पीछे धकेलना आसान होता है। बड़े और बिना कारपेट वाले फर्श के लिए यह बेहतरीन है।
हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर : यह आकार में बहुत छोटे, हल्के और पोर्टेबल होते हैं। इन्हें कारों, सोफे के कोनों या तंग जगहों की सफाई के लिए आसानी से हाथ में उठाया जा सकता है।
स्टिक वैक्यूम क्लीनर : ये पतले, हल्के और आमतौर पर कॉर्डलेस (बैटरी से चलने वाले) होते हैं। रोजमर्रा की हल्की-फुल्की सफाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।
रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर : यह एक स्मार्ट और ऑटोमैटिक डिवाइस है जो खुद-ब-खुद फर्श पर घूमकर धूल साफ करता है। इसे आप मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं।
वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर : यह सूखे कचरे और धूल के साथ-साथ फर्श पर गिरे पानी या किसी भी तरल पदार्थ को साफ करने की क्षमता रखता है।
2. वैक्यूम क्लीनर के 10 उपयोग क्या हैं?
वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल घर और ऑफिस में कई कामों के लिए किया जाता है:
फर्श और टाइल्स की सफाई: लकड़ी, मार्बल या टाइल्स वाले फर्श से धूल और मिट्टी हटाने के लिए।
कारपेट और रग्स की गहरी सफाई: कालीनों के रेशों के अंदर छिपी जिद्दी धूल और बालों को खींचने के लिए।
सोफे और अपोहोल्स्ट्री की सफाई: सोफे, गद्दों और कुशन के अंदर जमी गंदगी को साफ करने के लिए।
कार की सफाई: कार की सीटों, फ्लोर मैट्स और डैशबोर्ड के कोनों से कचरा हटाने के लिए।
पर्दों और ब्लाइंड्स की सफाई: बिना उतारे पर्दों पर जमी धूल को आसानी से साफ करने के लिए।
पालतू जानवरों के बाल हटाना: घर में घूम रहे पेट्स (कुत्ते-बिल्ली आदि) के झड़े हुए बालों को फर्श और कपड़ों से हटाने के लिए।
तंग और मुश्किल जगहें: अलमारी के पीछे, बेड के नीचे और खिड़की के ग्रिल्स जैसे तंग कोनों की सफाई के लिए।
तरल पदार्थों को साफ करना (Wet & Dry मॉडल): फर्श पर गिरे पानी या जूस को साफ करने के लिए।
कीबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: कंप्यूटर के कीबोर्ड या अन्य गैजेट्स से धूल उड़ाने या खींचने के लिए (ब्लोअर और वैक्यूम मोड से)।
एलर्जी से बचाव: हवा में उड़ने वाले सूक्ष्म कणों और डस्ट माइट्स को खींचकर घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए।
3. वैक्यूम क्लीनर के क्या नुकसान हैं?
शोर : अधिकांश वैक्यूम क्लीनर चलते समय तेज आवाज करते हैं, जो कुछ लोगों को परेशान कर सकती है।
बिजली की खपत: इनमें तेज मोटर होने के कारण यह अच्छी खासी बिजली की खपत करते हैं।
रखरखाव का खर्च: डस्ट बैग बदलने, फिल्टर साफ करने या समय-समय पर इसके पार्ट्स की देखरेख करने पर खर्च आता है।
भारी वजन: कुछ बड़े मॉडल्स (जैसे कैनिस्टर या वेट एंड ड्राई) काफी भारी होते हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मेहनत लगती है।
तार की सीमा : कॉर्डेड वैक्यूम क्लीनर में तार की लंबाई सीमित होती है, जिससे बड़े कमरों में सफाई करते समय बार-बार प्लग बदलना पड़ता है।
4. वैक्यूम पंप के कितने प्रकार होते हैं?
वैक्यूम पंप का उपयोग किसी बंद जगह से हवा या गैस के दबाव को कम करके वैक्यूम बनाने के लिए किया जाता है। इनके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:
रोटरी वेन वैक्यूम पंप : यह सबसे आम प्रकार का पंप है जिसका उपयोग लेबोरेटरी और उद्योगों में किया जाता है।
डाईफ्राम वैक्यूम पंप : इसमें एक लचीला डायफ्राम होता है, जिसका उपयोग रासायनिक और मेडिकल उपकरणों में साफ वैक्यूम के लिए होता है।
स्क्रॉल वैक्यूम पंप : यह तेल-मुक्त और शांत तरीके से काम करने वाला पंप है।
लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप : इसका उपयोग भारी औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है जहाँ नमी या वाष्प को संभालना होता है।
टर्बोमॉलिक्यूलर पंप : इसका उपयोग अत्यधिक उच्च वैक्यूम पैदा करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष सिमुलेशन में किया जाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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