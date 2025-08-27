हर रीचार्ज में मिलेगा अनलिमिटेड 5G का मजा, Jio यूजर्स के पास अपग्रेड करने की ट्रिक upgrade any jio plan to unlimited 5G with these boosters see full list, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़upgrade any jio plan to unlimited 5G with these boosters see full list

हर रीचार्ज में मिलेगा अनलिमिटेड 5G का मजा, Jio यूजर्स के पास अपग्रेड करने की ट्रिक

रिलायंस जियो यूजर्स को अगर अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा चाहिए तो वे कंपनी के अपग्रेड प्लान्स का चुनाव भी कर सकते हैं। इन प्लान्स के साथ 4G यूजर्स को एक्सट्रा डाटा मिलता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 09:31 PM
share Share
Follow Us on
हर रीचार्ज में मिलेगा अनलिमिटेड 5G का मजा, Jio यूजर्स के पास अपग्रेड करने की ट्रिक

अगर आपके पास रिलायंस जियो का नंबर है और आपके 5G फोन में अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा नहीं मिल रहा तो संभव है आपने ऐसे प्लान्स का चुनाव कर रखा हो, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कंपनी उन यूजर्स को अपग्रेड का ऑप्शन दे रही है, जो अपने मौजूदा प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डाटा का लुत्फ नहीं उठा पा रहे।

दरअसल, जियो के जो यूजर्स ऐसे प्लान से रीचार्ज कर चुके हैं जिनमें अनलिमिटेड डाटा का फायदा नहीं मिलता तो उन्हें मौजूदा प्लान खत्म होने की जरूरत नहीं है। यूजर्स चुनिंदा प्लान्स का चुनाव करते हुए अपग्रेड ले सकते हैं, जिसमें उन्हें एक्सट्रा 4G डाटा के अलावा अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा मिल जाता है। हम आपको इन अपग्रेड टैरिफ्स की जानकारी दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:सबसे बड़ी खबर! 15 अगस्त को एकदम फ्री मिलेगा इस OTT सेवा का सब्सक्रिप्शन

Jio का 51 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

आपके ऐक्टिव प्लान जितनी ही वैलिडिटी इससे रीचार्ज करने की स्थिति में मिलेगी और 4G यूजर्स को इसमें 3GB डेली डाटा मिलेगा। इसके अलावा 5G यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का ऐक्सेस दिया जा रहा है।

Jio का 101 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

डाटा ओनली प्लान में 4G यूजर्स को 6GB डाटा का फायदा दिया जा रहा है। वहीं, 5G यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का ऐक्सेस मिलने लगता है और मौजूदा प्लान जितनी ही वैलिडिटी दी जा रही है।

ये भी पढ़ें:Netflix और Amazon Prime दोनों FREE में, Jio यूजर्स के लिए बढ़िया खबर

Jio का 151 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

सबसे महंगा अपग्रेड प्लान 151 रुपये का है और इसमें 9GB एक्सट्रा डाटा 4G यूजर्स को मिलता है। मौजूदा प्लान जितनी ही वैलिडिटी ऑफर करने वाला यह टैरिफ अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को देता है।

Jio Recharge Plan Reliance Jio Reliance Jio News अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.