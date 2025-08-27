हर रीचार्ज में मिलेगा अनलिमिटेड 5G का मजा, Jio यूजर्स के पास अपग्रेड करने की ट्रिक

रिलायंस जियो यूजर्स को अगर अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा चाहिए तो वे कंपनी के अपग्रेड प्लान्स का चुनाव भी कर सकते हैं। इन प्लान्स के साथ 4G यूजर्स को एक्सट्रा डाटा मिलता है।

अगर आपके पास रिलायंस जियो का नंबर है और आपके 5G फोन में अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा नहीं मिल रहा तो संभव है आपने ऐसे प्लान्स का चुनाव कर रखा हो, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कंपनी उन यूजर्स को अपग्रेड का ऑप्शन दे रही है, जो अपने मौजूदा प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डाटा का लुत्फ नहीं उठा पा रहे।

दरअसल, जियो के जो यूजर्स ऐसे प्लान से रीचार्ज कर चुके हैं जिनमें अनलिमिटेड डाटा का फायदा नहीं मिलता तो उन्हें मौजूदा प्लान खत्म होने की जरूरत नहीं है। यूजर्स चुनिंदा प्लान्स का चुनाव करते हुए अपग्रेड ले सकते हैं, जिसमें उन्हें एक्सट्रा 4G डाटा के अलावा अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा मिल जाता है। हम आपको इन अपग्रेड टैरिफ्स की जानकारी दे रहे हैं।

Jio का 51 रुपये वाला प्रीपेड प्लान आपके ऐक्टिव प्लान जितनी ही वैलिडिटी इससे रीचार्ज करने की स्थिति में मिलेगी और 4G यूजर्स को इसमें 3GB डेली डाटा मिलेगा। इसके अलावा 5G यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का ऐक्सेस दिया जा रहा है।

Jio का 101 रुपये वाला प्रीपेड प्लान डाटा ओनली प्लान में 4G यूजर्स को 6GB डाटा का फायदा दिया जा रहा है। वहीं, 5G यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का ऐक्सेस मिलने लगता है और मौजूदा प्लान जितनी ही वैलिडिटी दी जा रही है।