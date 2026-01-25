Hindustan Hindi News
10,001mAh बैटरी, 200MP कैमरा, अगले हफ्ते आ रहे ये दमदार Smartphone; देखें लिस्ट

संक्षेप:

Smartphone खरीदने का प्लान है, तो खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसे स्मार्टफोन्स बता रहे हैं, जो अगले हफ्ते भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। अपकमिंग फोन 200 मेगापिक्सेल तक कैमरा और 10,001mAh तक की बड़ी बैटरी के साथ आ रहे हैं।

Jan 25, 2026 12:03 pm IST
Smartphone खरीदने का प्लान है, तो खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसे स्मार्टफोन्स बता रहे हैं, जो अगले हफ्ते भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में वीवो, रियलमी और रेडमी के अपकमिंग फोन शामिल हैं। अपकमिंग फोन 200 मेगापिक्सेल तक कैमरा और 10,001 एमएएच तक की बड़ी बैटरी के साथ आ रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा.....

Vivo X200T

Vivo X200T

वीवो X200T स्मार्टफोन भारत में 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। यह फ्लिपकार्ट, वीवो इंडिया स्टोर और देशभर के अन्य ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। वीवो ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग फोन ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम से लैस होगा, जिसमें 50-मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे होंगे जिन्हें Zeiss के साथ मिलकर बनाया गया है।

फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर से लैस होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में इसकी कीमत 50,000 रुपये से 55,000 रुपये के बीच हो सकती है। कहा जा रहा है कि यह स्टेलर ब्लैक और सीसाइड लिलैक कलर में उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:दो डिस्प्ले वाला 5G फोन मात्र ₹15,999 में, अमेजन पर धूम मचा रही यह डील, डिटेल

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G
ये भी पढ़ें:नए जैसा हो जाएगा वीवो का यह पुराना फोन, आ गया Android 16, तुरंत करें इंस्टॉल

रियलमी P4 पावर 5G स्मार्टफोन भारत में 29 जनवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। यह फोन देश में फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि उसके अपकमिंग फोन में 10,001mAh की टाइटन बैटरी होगी। फोन 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन "लगभग 86% बैटरी बची रहने पर भी" दो घंटे तक गेमिंग देगा।

Realme P4 Power 5G के बारे में यह भी दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 32.5 घंटे तक वीडियो प्लेबैक देगा। इस फोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 4D कर्व प्लस डिस्प्ले होगा, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देगा। यह तीन कलर ऑप्शन- ट्रांससिल्वर, ट्रांसऑरेंज और ट्रांसब्लू में उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि वह इस स्मार्टफोन के लिए तीन साल के ओएस अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट देगी। फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा होने की बात कही जा रही है।

Redmi Note 15 Pro Series

Redmi Note 15 Pro Series

रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज फोन 29 जनवरी को भारत में लॉन्च होगी। सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल - Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G शामिल हैं। सीरीज में पीछे की तरफ 200-मेगापिक्सेल का "MasterPixel" कैमरा होगा जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और "HDR + AI" इमेज इंजन होगा। कंपनी ने पुष्टि की है कि इस सीरीज के फोन 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। दोनों फोन्स में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन वाली डिस्प्ले होगी, और इनमें IP66 + IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग होगी।

कंपनी का दावा है कि यह लाइनअप अपने रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर के कारण बेहतर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस देगा। सीरीज में 6,500mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी होगी, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह पांच साल की "लंबी लाइफ साइकिल" देगी। इस लाइनअप में 100W हाइपरचार्ज वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी होगा। सीरीज में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट से लैस होगी, जो 4nm प्रोसेस पर बना है, और इसमें 12GB तक रैम होगी। फोन में तापमान कंट्रोल करने के लिए आइसलूप कूलिंग सिस्टम भी होगा।

