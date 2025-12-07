Smart TV पर 76% तक की छूट, 75 इंच की स्क्रीन के साथ मिलेगा डॉल्बी साउंड, लिस्ट में सोनी और सैमसंग
अमेजन की डील में आप 75 इंच के टीवी को 76 पर्सेंट तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में सोनी और सैमसंग के टीवी भी शामिल हैं। इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।
बड़े स्क्रीन वाला टीवी लेने का मूड बना रहे हैं, तो अमेजन पर आपके कुछ सबसे धाकड़ डील लाइव हैं। इन डील में आप 75 इंच के टीवी को 76 पर्सेंट तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में सोनी और सैमसंग के टीवी भी शामिल हैं। इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आपको इन टीवी में दमदार ऑडियो के साथ धांसू डिस्प्ले भी मिलेगा।
Hisense 189 cm (75 inches) E7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 75E7Q (Black)
75 इंच के इस टीवी का MRP 139999 रुपये है। इस पर 52 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के बाद आप इसे 66999 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 1500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। टीवी पर आपको 1500 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है। इस टीवी पर कंपनी 3349 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। टीवी में आपको डॉल्बी विजन के साथ डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा।
1. TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel-Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6B (Black)
Samsung 189 cm (75 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA75UE85AFULXL (Black)
इस टीवा का MRP 128900 रुपये है। अमेजन की डील में यह 39 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 77990 रुपये का मिल रहा है। आप इसे 2 हजार रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर आपको 3899 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 8600 रुपये तक का फायदा हो सकता है। सैमसंग का यह टीवी 20 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है। साथ ही इसमें आपको Q-Symphony साउंड भी मिलेगा।
2. Samsung 189 cm (75 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA75UE85AFULXL (Black)
Sony 189 cm (75 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-75S25BM2
सोनी के इस टीवी का MRP 239900 है। आप इस टीवी को 53 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते है। इस डिस्काउंट के साथ यह टीवी 112990 रुपये में आपका हो जाएगा। इस टीवी पर 2 हजार रुपये कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर कंपनी 5649 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। बैंक ऑफर में आपको 2500 रुपये तक का फायदा हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में टीवी की कीमत 12740 रुपये तक और कम हो सकती है। सोनी का यह टीवी शानदार डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है।
3. Sony 189 cm (75 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-75S25BM2
TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel-Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6B (Black)
इस टीवी का MRP 254990 रुपये है। इसे आप 76 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 59990 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 1500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको इस पर 2999 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। टीवी पर कंपनी 2740 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। यह टीवी भी जबर्दस्त डॉल्बी साउंड के साथ आता है।
4. TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel-Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6B (Black)
