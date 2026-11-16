UP Free Tablet Scheme: Samsung, Acer या Lava, यूपी के 25 लाख छात्रों को कौन सा टैबलेट मिलेगा?
उत्तर प्रदेश सरकार 25 लाख छात्रों को फ्री टैबलेट बांट रही है। खरीद के टेंडर में Acer, Samsung और Lava के मॉडल सामने आए हैं, जबकि Acer का मॉडल L1 रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने के नए अभियान की शुरुआत कर दी है। 15 नवंबर, 2026 से शुरू हुए इस अभियान के तहत राज्य के 25 लाख युवाओं को टैबलेट बांटने की योजना है। इस बीच छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार उन्हें किस कंपनी का टैबलेट देने वाली है और इन डिवाइस में कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे। टैबलेट की खरीद से जुड़े टेंडर में Acer, Samsung और Lava जैसी कंपनियों के मॉडल सामने आए हैं।
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टेंडर से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, Acer India Private Limited का Acer One 8 T4-82L-G2 मॉडल रिवर्स ऑक्शन में L1 रहा। इसके अलावा Samsung Galaxy Tab A11 LTE (X135GA), Samsung Galaxy Tab A9 LTE (X115) और Lava LT4901 जैसे मॉडल भी टेंडर प्रक्रिया में सामने आए। हालांकि, L1 होने का मतलब यह नहीं है कि सभी छात्रों को यही टैबलेट दिया जाएगा।
टैबलेट में मिल सकते हैं ये फीचर्स
टैबलेट के स्पेसिफिकेशन को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में 8 इंच डिस्प्ले, 1.8GHz क्वाड-कोर प्रोसेसर, 3GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा डिवाइस में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने की बात कही गई है।
वहीं, टेंडर से जुड़ी दूसरे इन्फॉर्मेशन में कम से कम 4GB RAM और 64GB स्टोरेज की जरूरत का भी जिक्र सामने आया है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि छात्रों को मिलने वाले टैबलेट्स में 3GB RAM और 32GB स्टोरेज होगी या 4GB RAM और 64GB स्टोरेज। सरकार की ओर से मॉडल और पूरी स्पेसिफिकेशन शीट जारी होने के बाद ही इसकी सही जानकारी सामने आएगी।
टैबलेट में पढ़ाई के साथ AI सीखने का भी मौका
योजना का मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को एक डिवाइस देना नहीं, बल्कि उन्हें डिजिटल एजुकेशन और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना भी है। सरकार की जानकारी के अनुसार, टैबलेट के जरिए स्टूडेंट्स को Infosys Springboard, अध्ययन और युवा साथी जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से करीब 18 हजार कोर्स की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने की योजना है। इनमें AI और रोजगार से जुड़े स्किल्स से जुड़े लर्निंग कंटेंट भी शामिल हैं।
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स्टूडेंट्स इन टैबलेट की मदद से ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल नोट्स, ई-बुक और वीडियो लेक्चर का यूज कर सकेंगे। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और कॉम्पिटीटिव एग्जाम्स की तैयारी में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म मददगार हो सकते हैं।
क्या सभी छात्रों को एक जैसा टैबलेट मिलेगा?
फिलहाल यह साफ नहीं है कि योजना के तहत सभी स्टूडेंट्स को एक ही कंपनी और मॉडल का टैबलेट दिया जाएगा या अलग-अलग कंपनियों के डिवाइस की सप्लाई होगी। टेंडर में कई कंपनियों के मॉडल सामने आने के बावजूद बाकी डीटेल्स जानकारी अलग से स्पष्ट होनी बाकी है। इसलिए स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी खास मॉडल या स्पेसिफिकेशन को आधिकारिक जानकारी मानने से बचना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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