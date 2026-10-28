₹2000 से कम में आया RGB लाइट्स वाला नया स्पीकर, 16W साउंड और 6 घंटे चलेगी बैटरी
UNIX ने भारत में ZOOM XB-U44 वायरलेस स्पीकर लॉन्च किया है। इसमें 16W ऑडियो आउटपुट, Bluetooth 5.4, TWS सपोर्ट, RGB लाइटिंग और 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैंड UNIX ने भारत में अपना नया वायरलेस स्पीकर ZOOM XB-U44 लॉन्च कर दिया है। इस स्पीकर में 16W ऑडियो आउटपुट, TWS कनेक्टिविटी और 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है। कंपनी ने इसे रोजाना म्यूजिक सुनने और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया है। UNIX ZOOM की कीमत 1999 रुपये रखी गई है। इसे ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।
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UNIX ZOOM XB-U44 में दो 57mm स्पीकर ड्राइवर दिए गए हैं, जिनमें से दोनों 8-8W का आउटपुट देते हैं। इस तरह स्पीकर का कुल ऑडियो आउटपुट 16W है। इसमें TWS (True Wireless Stereo) फीचर भी मिलता है। इसकी मदद से दो कम्पैटिबल स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट करके ज्यादा इमर्सिव स्टीरियो साउंड का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए दूसरे कम्पैटिबल स्पीकर की जरूरत होगी।
Bluetooth 5.4 और 6 घंटे तक बैटरी बैकअप
कनेक्टिविटी के लिए UNIX ZOOM में Bluetooth 5.4 दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी रेंज करीब 10 मीटर तक है। स्पीकर में 1500mAh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर 6 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकती है। हालांकि, रियल-लाइफ बैटरी बैकअप वॉल्यूम और इस्तेमाल के तरीके के हिसाब से अलग हो सकता है।
चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट मिलता है। कंपनी के अनुसार, इसे पूरी तरह चार्ज होने में करीब 1 से 2 घंटे का समय लगता है। इसमें सामने की तरफ नीचे RGB लाइट स्ट्रिप दी गई है, जो म्यूजिक सुनते समय विजुअल इफेक्ट जोड़ती है।
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डेस्क और घर में इस्तेमाल के लिए डिजाइन
UNIX ZOOM XB-U44 को चौड़े और कम ऊंचाई वाले रेक्टेंगुलर डिजाइन में तैयार किया गया है। इसका डिजाइन डेस्क, शेल्फ और साइड टेबल पर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का कहना है कि इसका लुक मॉडर्न जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे यह घर के अलग-अलग हिस्सों में आसानी से फिट हो सके।
UNIX India के संदीप बाफना ने लॉन्च पर कहा कि ZOOM को ऐसे ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो उपयोगी फीचर्स के साथ आकर्षक डिजाइन भी चाहते हैं। कंपनी के मुताबिक, यह प्रोडक्ट युवा और आधुनिक ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।
कहां से खरीदें?
UNIX ZOOM XB-U44 की कीमत 1,999 रुपये है। इसे UNIX India की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon, Flipkart और देशभर के रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। यह ब्लैक और व्हाइट कलर में उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।