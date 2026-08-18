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₹1399 में धाकड़ ब्लूटूथ स्पीकर, फुल चार्ज पर 6 घंटे नॉन-स्टॉप म्यूजिक का मजा

By Pranesh Tiwari
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UNIX ने भारत में PIPER XB-U55 कॉम्पैक्ट वायरलेस स्पीकर लॉन्च किया है, जिसमें 7W साउंड आउटपुट, पंची बास और बीट-सिंक्ड RGB लाइटिंग दी गई है। इसकी कीमत 1500 रुपये से कम रखी गई है। 

UNIX PIPER Wireless Speaker
UNIX PIPER Wireless Speaker का साइज बेहद कॉम्पैक्ट है।

कॉम्पैक्ट साइज में दमदार साउंड और आकर्षक लाइटिंग पसंद करने वाले यूजर्स के लिए UNIX ने नया PIPER XB-U55 Wireless Speaker भारत में लॉन्च किया है। कंपनी का यह नया पोर्टेबल स्पीकर 7W ऑडियो आउटपुट, पंची बास और बीट-सिंक्ड RGB लाइटिंग के साथ आता है। UNIX ने इसे खासतौर पर ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया है, जो म्यूजिक के साथ विजुअल एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। इसकी कीमत 1,399 रुपये रखी गई है।

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UNIX PIPER को कंपनी ने कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन के साथ पेश किया है। स्पीकर में वर्टिकल RGB लाइट डिस्प्ले दिया गया है, जो बज रहे म्यूजिक की बीट के साथ सिंक होकर बदलता है। इससे म्यूजिक सुनने के दौरान स्पीकर का लुक ज्यादा डायनामिक नजर आता है। कंपनी के अनुसार, इसका डिजाइन घर में इस्तेमाल करने के साथ-साथ आउटडोर और ट्रैवल के लिए भी सुविधाजनक है।

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7W आउटपुट के साथ पंची बास

साउंड के लिए UNIX PIPER XB-U55 में 7W ऑडियो आउटपुट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि स्पीकर रिच साउंड और पावरफुल बास उपलब्ध कराता है, जिससे म्यूजिक के बीट्स में ज्यादा डेप्थ और पंच मिलता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के बावजूद इसे रोजाना म्यूजिक, पार्टी और कैजुअल लिसनिंग के लिए डिजाइन किया गया है।

स्पीकर की खासियतों में इसकी बीट-सिंक्ड RGB लाइटिंग भी शामिल है। म्यूजिक के रिदम के साथ लाइट्स का रिएक्ट करना इसे सामान्य पोर्टेबल स्पीकर से अलग बनाता है। खासतौर पर पार्टी या कमरे में म्यूजिक सुनते समय यह फीचर विजुअल इफेक्ट जोड़ सकता है।

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Bluetooth के साथ TWS और कई प्लेबैक विकल्प

UNIX PIPER में Bluetooth कनेक्टिविटी दी गई है और कंपनी के मुताबिक इसकी वायरलेस रेंज 15 मीटर तक है। इससे यूजर्स अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या दूसरे कम्पैटिबल डिवाइस से स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर में TWS पेयरिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इसके जरिए कम्पैटिबल स्पीकर्स को पेयर करके ज्यादा इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। PIPER में USB और TF कार्ड प्लेबैक का विकल्प भी दिया गया है, जिससे केवल Bluetooth पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती।

1200mAh बैटरी और Type-C चार्जिंग

पोर्टेबल स्पीकर में 1200mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी के अनुसार, यह एक बार चार्ज करने पर 6 घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है। हालांकि वास्तविक बैटरी बैकअप वॉल्यूम लेवल और इस्तेमाल किए जाने वाले फीचर्स के आधार पर अलग हो सकता है। चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट दिया गया है। Type-C कनेक्टिविटी मौजूदा स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स के साथ इस्तेमाल होने वाले चार्जिंग सेटअप के लिहाज से सुविधाजनक विकल्प है।

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तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध

डिजाइन की बात करें तो PIPER XB-U55 को वर्टिकल फॉर्म फैक्टर में पेश किया गया है। इसमें सॉफ्ट-सिलिकॉन कैरीइंग हैंडल भी मिलता है, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है। स्पीकर तीन कलर ऑप्शंस- Black, Blue और White में उपलब्ध है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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