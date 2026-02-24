यूनीक डिजाइन वाला 10000mAh पावरबैंक लॉन्च, कीमत और फीचर्स कर देंगे खुश
Unix ने 10000mAh और 22.5W PD फास्ट चार्जिंग वाला UX-1519 NEOM पावर बैंक लॉन्च किया है, जो यूनिक रेट्रो-इंडस्ट्रियल डिजाइन के साथ आता है। इसे बजट प्राइस पर मार्केट का हिस्सा बनाया गया है।
मोबाइल एक्सेसरी ब्रैंड Unix ने भारतीय मार्केट में अपना नया पावर बैंक UX-1519 NEOM लॉन्च कर दिया है। यह 10000mAh की बैटरी क्षमता और 22.5W PD फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस खास तौर पर उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो लगातार ट्रैवल करते रहते हैं और अपने स्मार्टफोन, इयरबड्स या अन्य गैजेट्स को फटाफट और सुरक्षित तरीके से चार्ज करना चाहते हैं। इसकी कीमत 1999 रुपये रखी गई है और यह फिलहाल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सम्बंधित सुझाव
78% OFF
Amazon Basics 20000 mAh Power Bank | 22.5W Fast Charging | Dual Output & Input | Charge 3 Devices Simultaneously | for Smartphones, TWS Earbuds, Speakers, Tablets (Dark Blue)
- Amazon Basics 20000 mAh Power Bank | 22.5W Fast Charging | Dual Output & Input | Charge 3 Devices Simultaneously | for Smartphones
- TWS Earbuds
- Speakers
₹899₹3999
खरीदिये
46% OFF
Xiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Blue
- Xiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android
- Apple
- Tablets
₹2149₹3999
खरीदिये
62% OFF
Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Green)
- Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank
- Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output
- Type C PD Output
₹679₹1799
खरीदिये
17% OFF
UGREEN Power Bank, 20000mAh 22.5W Portable Charger Battery Pack with USB C PD Fast Charging Compatible with iPhone 15/14/13/12 Series/Samsung S24/S23/ipad/Pixel 8/LG, etc Black
- UGREEN Power Bank
- 20000mAh 22.5W Portable Charger Battery Pack with USB C PD Fast Charging Compatible with iPhone 15/14/13/12 Series/Samsung S24/S23/ipad/Pixel 8/LG
- etc Black
₹3499₹4199
खरीदिये
67% OFF
URBN Power Bank 20000mAh Fast Charging | 22.5W Super Fast Power Delivery (PD) Portable Charger | Triple Output | USB Type C Input & Output | Pass Through Charging | (Black)
- URBN Power Bank 20000mAh Fast Charging | 22.5W Super Fast Power Delivery (PD) Portable Charger | Triple Output | USB Type C Input & Output | Pass Through Charging | (Black)
₹999₹2999
खरीदिये
UX-1519 NEOM की सबसे बड़ी खासियत इसका यूनिक रेट्रो-इंडस्ट्रियल डिजाइन है। आज के दौर में जहां ज्यादातर पावर बैंक सिंपल और एक जैसे दिखते हैं, वहीं NEOM का लुक पुराने जमाने के पावर जनरेटर से इंस्पायर्ड है। इसका स्क्वायर, पॉकेट-साइज फॉर्म फैक्टर इसे कॉम्पैक्ट बनाता है, जबकि बोल्ड डिजिटल डिस्प्ले बैटरी प्रतिशत की साफ जानकारी देता है। यह डिजाइन सिर्फ दिखने में अलग नहीं है, बल्कि इसे इस्तेमाल करने में भी आसान बनाता है।
पावरबैंक में है इन-बिल्ट Type-C केबल
डिवाइस में इनबिल्ट Type-C आउटपुट केबल दी गई है, जो कैरी-ऑन लूप की तरह भी काम करती है। इसका मतलब है कि यूजर को अलग से केबल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैवल करने वाले या रोज ऑफिस आने-जाने वाले लोगों के लिए यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है। कंपनी का दावा है कि छोटी-सी बॉडी (सिर्फ 7.5cm x 6.5cm) होने के बावजूद इसमें पावर और परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं किया गया है।
सम्बंधित सुझाव
67% OFF
ZEBRONICS MB10000S6 Power Bank, 10000 mAh, 12W, 5 x Outputs - Dual USB A | Type C | Micro USB | Lightning, Built in I/O Cables, Percentage Display, Carry Loop, Made in India (Lavender)
- ZEBRONICS MB10000S6 Power Bank
- 10000 mAh
- 12W
₹619.19₹1899
खरीदिये
60% OFF
Portronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Blue)
- Portronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable
- Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output
- Type C PD Output
₹799₹1999
खरीदिये
50% OFF
Xiaomi Pocket Power Bank 10000mAh 22.5W with Built-in Cable | Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Blue
- Xiaomi Pocket Power Bank 10000mAh 22.5W with Built-in Cable | Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Triple Output Ports|Supports Android
- Apple
- Tablets
₹1499₹2999
खरीदिये
69% OFF
Portronics Power Shutter 20000mAh 15W Magnetic Wireless Fast Charging Powerbank with in-Built Type C & 8 Pin Cable, 22.5W Type C PD Output, Type C Bidirectional Port, LED Display (Black)
- Portronics Power Shutter 20000mAh 15W Magnetic Wireless Fast Charging Powerbank with in-Built Type C & 8 Pin Cable
- 22.5W Type C PD Output
- Type C Bidirectional Port
₹1848₹5999
खरीदिये
49% OFF
Portronics 65W Ignis 65 20000mAh Fast Charging Powerbank with in-Built Type C Cable for Android Smartphones, iPhones, ipads, Tablets & Macbooks, Type C PD Port, LED Display, Strong Lanyard (Black)
- Portronics 65W Ignis 65 20000mAh Fast Charging Powerbank with in-Built Type C Cable for Android Smartphones
- iPhones
- ipads
₹2049₹3999
खरीदिये
चार्जिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो NEOM Type-C इनपुट को 12V/1.5A तक और Type-C आउटपुट को 12V/1.67A तक सपोर्ट करता है। 22.5W PD फास्ट चार्जिंग की मदद से यह कई मॉडर्न स्मार्टफोन्स को फटाफट चार्ज कर सकता है। 10000mAh की बैटरी कैपेसिटी एक सामान्य यूजर के लिए दिनभर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी मानी जाती है।
लॉन्च के मौके पर Unix के फाउंडर और CEO इमरान कागलवाला ने कहा कि कंपनी का मकसद एक ऐसा कॉम्पैक्ट पावर बैंक तैयार करना था जो पावर और स्पीड दोनों में मजबूत हो। उन्होंने बताया कि इसका इंडस्ट्रियल डिजाइन उन सिस्टम्स से इंस्पायर्ड है जो कभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देते थे, जबकि इसके अंदर की टेक्नोलॉजी आज के फास्ट-चार्जिंग इकोसिस्टम का हिस्सा है।
बता दें, यह लॉन्च Unix की उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसके साथ कंपनी आने वाले महीनों में पावर, ऑडियो और स्मार्ट कनेक्टिविटी से जुड़े कई नए 'Made-In-India' प्रोडक्ट्स पेश करने की योजना बना रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।