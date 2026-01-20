बेस्ट बजट हेडसेट लॉन्च! 42 घंटे बैटरी और दमदार साउंड के साथ आया Unix UX-800
Unix ने UX-800 ‘Off Beat’ वायरलेस हेडसेट लॉन्च किया है, जो 2000 रुपये से कम कीमत में 42 घंटे का प्लेबैक और 40mm ड्राइवर्स के साथ दमदार साउंड देता है। यह हेडसेट प्रीमियम डिजाइन, TF कार्ड सपोर्ट और Type-C फास्ट चार्जिंग के साथ आता है।
सम्बंधित सुझाव
80% OFF
boAt Rockerz 551ANC, 100HRS Battery, Hybrid ANC(~35Db), Fast Charge, Ambient Sound Mode & Dual EQ Modes, Enx Tech, Bluetooth Headphones, Over Ear Wireless Headphone with Mic (Sage Green)
- boAt Rockerz 551ANC
- 100HRS Battery
- Hybrid ANC(~35Db)
₹1599₹7990
खरीदिये
37% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹3789₹5990
खरीदिये
76% OFF
pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic, Low-Latency Game/Movie/Music Modes, Punchy Bass, BT5.3, Dual Device Pairing, Voice Assistant & Type-C Fast Charging (Beige)
- pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic
- Low-Latency Game/Movie/Music Modes
- Punchy Bass
₹759₹3199
खरीदिये
50% OFF
ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup, Gaming Mode, Dual Pairing, ENC, AUX, Micro SD, Voice Assistant, Comfortable Earcups, Call Function (Brown)
- ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup
- Gaming Mode
- Dual Pairing
₹699₹1399
खरीदिये
मोबाइल एक्सेसरीज़ ब्रांड Unix India ने अपने ऑडियो पोर्टफोलियो को और मज़बूत करते हुए UX-800 ‘Off Beat’ वायरलेस हेडसेट लॉन्च किया है। UX-800 को खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो बेहतर साउंड क्वॉलिटी, लंबी बैटरी लाइफ और कंफर्टेबल डिजाइन की तलाश में रहते हैं। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
सम्बंधित सुझाव
80% OFF
boAt Rockerz 551ANC, 100HRS Battery, Hybrid ANC(~35Db), Fast Charge, Ambient Sound Mode & Dual EQ Modes, Enx Tech, Bluetooth Headphones, Over Ear Wireless Headphone with Mic (Sage Green)
- boAt Rockerz 551ANC
- 100HRS Battery
- Hybrid ANC(~35Db)
₹1599₹7990
खरीदिये
37% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹3789₹5990
खरीदिये
76% OFF
pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic, Low-Latency Game/Movie/Music Modes, Punchy Bass, BT5.3, Dual Device Pairing, Voice Assistant & Type-C Fast Charging (Beige)
- pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic
- Low-Latency Game/Movie/Music Modes
- Punchy Bass
₹759₹3199
खरीदिये
50% OFF
ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup, Gaming Mode, Dual Pairing, ENC, AUX, Micro SD, Voice Assistant, Comfortable Earcups, Call Function (Brown)
- ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup
- Gaming Mode
- Dual Pairing
₹699₹1399
खरीदिये
UX-800 ‘Off Beat’ का सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी दमदार बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, यह हेडसेट एक बार फुल चार्ज होने पर 42 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है, जबकि इसका स्टैंडबाय टाइम करीब 400 घंटे तक का है। 300mAh बैटरी के साथ आने वाला यह हेडसेट Type-C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और करीब 2 से 3 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाता है। लंबी बैटरी लाइफ इसे ऑफिस वर्क, ट्रैवल और लंबे म्यूजिक सेशंस के लिए परफेक्ट बनाती है।
मिलेगी धाकड़ ऑडियो परफॉर्मेंस
ऑडियो परफॉर्मेंस की बात करें तो UX-800 में 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो पंची बास के साथ क्लियर मिड्स और हाईज देने का दावा करते हैं। यह हेडसेट ना सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए, बल्कि वीडियो स्ट्रीमिंग और वॉइस कॉल्स के लिए भी बैलेंस्ड साउंड आउटपुट ऑफर करता है। Bluetooth कनेक्टिविटी के जरिए यह 10 मीटर तक की रेंज में स्टेबल वायरलेस परफॉर्मेंस देता है, जिससे यूजर बिना किसी रुकावट के कनेक्टेड रह सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
63% OFF
boAt 2025 Launch Rockerz 411, 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Active Black)
- boAt 2025 Launch Rockerz 411
- 40Ms Low Latency
- 40Hrs Battery
₹1099₹2999
खरीदिये
53% OFF
Sony MDR-ZX110A On Ear Stereo Wired Headphones (White), Without Mic
- Sony MDR-ZX110A On Ear Stereo Wired Headphones (White)
- Without Mic
₹649₹1390
खरीदिये
70% OFF
Boat BassHeads 100 in-Ear Headphones with Mic (Black)
- Boat BassHeads 100 in-Ear Headphones with Mic (Black)
₹299₹999
खरीदिये
UX-800 की एक खास बात इसका TF कार्ड सपोर्ट भी है। इस फीचर की मदद से यूजर बिना किसी स्मार्टफोन या दूसरे डिवाइस के सीधे हेडसेट पर ही म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बढ़िया है, जो सिंपल और स्टैंडअलोन म्यूजिक एक्सपीरियंस पसंद करते हैं। डिजाइन और कम्फर्ट के मामले में भी Unix ने खास ध्यान दिया है। हेडसेट में सॉफ्ट कुशन्ड ईयर पैड्स और एर्गोनॉमिक बिल्ड दी गई है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी कानों पर दबाव महसूस नहीं होता।
इतनी रखी गई है वियरेबल की कीमत
कीमत की बात करें तो Unix UX-800 ‘Off Beat’ वायरलेस हेडसेट की कीमत 1,999 रुपये रखी गई है। इसको Black, Beige और White कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। यह हेडसेट देशभर के बड़े रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा, जिससे इसे ऑफलाइन ग्राहकों तक भी आसानी से पहुंचाया जा सके।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।