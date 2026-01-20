Hindustan Hindi News
बेस्ट बजट हेडसेट लॉन्च! 42 घंटे बैटरी और दमदार साउंड के साथ आया Unix UX-800

बेस्ट बजट हेडसेट लॉन्च! 42 घंटे बैटरी और दमदार साउंड के साथ आया Unix UX-800

संक्षेप:

Unix ने UX-800 ‘Off Beat’ वायरलेस हेडसेट लॉन्च किया है, जो 2000 रुपये से कम कीमत में 42 घंटे का प्लेबैक और 40mm ड्राइवर्स के साथ दमदार साउंड देता है। यह हेडसेट प्रीमियम डिजाइन, TF कार्ड सपोर्ट और Type-C फास्ट चार्जिंग के साथ आता है।

Jan 20, 2026 08:09 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
मोबाइल एक्सेसरीज़ ब्रांड Unix India ने अपने ऑडियो पोर्टफोलियो को और मज़बूत करते हुए UX-800 ‘Off Beat’ वायरलेस हेडसेट लॉन्च किया है। UX-800 को खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो बेहतर साउंड क्वॉलिटी, लंबी बैटरी लाइफ और कंफर्टेबल डिजाइन की तलाश में रहते हैं। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

UX-800 ‘Off Beat’ का सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी दमदार बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, यह हेडसेट एक बार फुल चार्ज होने पर 42 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है, जबकि इसका स्टैंडबाय टाइम करीब 400 घंटे तक का है। 300mAh बैटरी के साथ आने वाला यह हेडसेट Type-C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और करीब 2 से 3 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाता है। लंबी बैटरी लाइफ इसे ऑफिस वर्क, ट्रैवल और लंबे म्यूजिक सेशंस के लिए परफेक्ट बनाती है।

ये भी पढ़ें:CMF Headphone Pro की सेल शुरू, 100 घंटे की बैटरी और 40dB ANC के साथ बड़ी छूट

मिलेगी धाकड़ ऑडियो परफॉर्मेंस

ऑडियो परफॉर्मेंस की बात करें तो UX-800 में 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो पंची बास के साथ क्लियर मिड्स और हाईज देने का दावा करते हैं। यह हेडसेट ना सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए, बल्कि वीडियो स्ट्रीमिंग और वॉइस कॉल्स के लिए भी बैलेंस्ड साउंड आउटपुट ऑफर करता है। Bluetooth कनेक्टिविटी के जरिए यह 10 मीटर तक की रेंज में स्टेबल वायरलेस परफॉर्मेंस देता है, जिससे यूजर बिना किसी रुकावट के कनेक्टेड रह सकते हैं।

UX-800 की एक खास बात इसका TF कार्ड सपोर्ट भी है। इस फीचर की मदद से यूजर बिना किसी स्मार्टफोन या दूसरे डिवाइस के सीधे हेडसेट पर ही म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बढ़िया है, जो सिंपल और स्टैंडअलोन म्यूजिक एक्सपीरियंस पसंद करते हैं। डिजाइन और कम्फर्ट के मामले में भी Unix ने खास ध्यान दिया है। हेडसेट में सॉफ्ट कुशन्ड ईयर पैड्स और एर्गोनॉमिक बिल्ड दी गई है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी कानों पर दबाव महसूस नहीं होता।

ये भी पढ़ें:मौका! Amazon Sale में Samsung फोन्स पर बंपर डिस्काउंट, ये रहीं टॉप-10 डील्स

इतनी रखी गई है वियरेबल की कीमत

कीमत की बात करें तो Unix UX-800 ‘Off Beat’ वायरलेस हेडसेट की कीमत 1,999 रुपये रखी गई है। इसको Black, Beige और White कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। यह हेडसेट देशभर के बड़े रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा, जिससे इसे ऑफलाइन ग्राहकों तक भी आसानी से पहुंचाया जा सके।

