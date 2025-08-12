केबल ले जाने की झंझट खत्म! नया यूनीक पावरबैंक चार्ज करेगा एक साथ 4 डिवाइस Unix Launches UX-1519 Powerbank with Built-in Foldable Cables &amp; 4-in-1 Fast Charging, Gadgets Hindi News - Hindustan
केबल ले जाने की झंझट खत्म! नया यूनीक पावरबैंक चार्ज करेगा एक साथ 4 डिवाइस

टेक कंपनी यूनिक्स की ओर से भारतीय मार्केट में एक पावरफुल पावर बैंक मॉडल लॉन्च किया गया है। नए UX-1519 Powerbank में 4-इन-1 फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 07:08 PM
मोबाइल एक्सेसरीज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैंड Unix ने अपना नया UX-1519 पावरबैंक लॉन्च किया है। यह पावरबैंक ना सिर्फ कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश है, बल्कि इसमें कई ऐसे फीचर्स शामिल किए गए हैं जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए इसे बेहद यूजफुल बनाते हैं। तगड़ी 10000mAh क्षमता के साथ यह डिवाइस लंबे समय तक पावर बैकअप देता है और 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपके स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य गैजेट्स को फटाफट चार्ज कर सकता है।

UX-1519 की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाले दो इनबिल्ट फ्लैट-फोल्ड केबल्स हैं। इनमें से एक Type-C और एक Lightning केबल है, जो बॉडी में ही फिट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अब आपको चार्जिंग केबल साथ रखने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। ये केबल्स एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेज के साथ कम्पैटिबल हैं, जिससे यह पावरबैंक लगभग सभी यूजर्स के लिए एक ऑल-इन-वन सॉल्यूशन बन जाता है।

ये भी पढ़ें:₹40 हजार से कम में खरीदना है बेस्ट फोन? OnePlus से Samsung तक, ये रहीं बेस्ट डील

मिलते हैं चार आउटपुट ऑप्शंस

नया पावरबैंक चार आउटपुट ऑप्शंस देता है, जिनमें से एक हाई-स्पीड USB पोर्ट, एक Type-C इनपुट/आउटपुट और दो इनबिल्ट केबल्स हैं। इसकी मदद से आप एक साथ चार डिवाइस चार्ज कर सकते हैं, जो इसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और अक्सर यात्रा करने वालों के लिए बेहद काम का बनाता है। 22.5W की हाई-स्पीड आउटपुट स्पीड चार्जिंग टाइम को काफी हद तक कम कर देती है, जिससे आपका समय बचता है।

UX-1519 में हाई-डेंसिटी लिथियम पॉलिमर सेल्स का यूज किया गया है, जो सेफ और स्टेबल चार्जिंग ऑफर करते हैं। इसके अलावा, इसमें एक इंटीग्रेटेड LED डिस्प्ले भी है, जो आपको बैटरी प्रतिशत आसानी से दिखा देता है। पॉकेट-साइज डिजाइन के चलते यह आसानी से पैंट की जेब, ट्रैवल पाउच या छोटे हैंडबैग में फिट हो जाता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

बता दें, कंपनी ने इस पावरबैंक को क्लासिक ब्लैक और वाइट कलर ऑप्शंस में पेश किया है। इसकी कीमत 2499 रुपये रखी गई है और यह यूनिक्स की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ देशभर के चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध है। इसके साथ कंपनी 1 साल की वारंटी भी दे रही है।

