₹599 में खरीदें धमाकेदार साउंड, RGB लाइटिंग, हाई-बास वाला गदर Speaker, 90 min चार्जिंग में 6 घंटे बजेगा
Unix India ने नया Pop Beat Portable Speaker भारत में लॉन्च किया है। सिर्फ 599 रुपये की कीमत वाले इस स्पीकर में 7W हाई-बास आउटपुट, RGB लाइटिंग, 6 घंटे की बैटरी बैकअप और Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी मिलती है।
भारत में Made in India ब्रांड्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और इसी कड़ी में Unix India ने अपने नए पोर्टेबल स्पीकर Pop Beat को लॉन्च कर दिया है। यह स्पीकर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनका ऑडियो एक्सपीरियंस कॉम्पैक्ट लेकिन पावरफुल हो। कंपनी ने इसे खासकर यूथ और कैज़ुअल यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया है। कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद यह स्पीकर 1000mAh बैटरी से लैस है, जो एक बार चार्ज पर 6 घंटे तक का बैकअप देती है। जानिए कीमत और सभी फीचर्स:
Unix Pop Beat की कीमत
Unix Pop Beat की कीमत सिर्फ 599 रुपये रखी गई है। इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, प्रमुख रिटेल स्टोर्स और बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर खरीदा जा सकता है। किफायती कीमत और एडवांस फीचर्स के चलते यह स्पीकर बजट-फ्रेंडली म्यूजिक गैजेट की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है।
Unix Pop Beat के फीचर्स
दमदार ऑडियो: Pop Beat स्पीकर 7W हाई-बास आउटपुट के साथ आता है। यह छोटे कमरे या आउटडोर हैंगआउट्स में भी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी देता है। TWS (True Wireless Stereo) टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़र्स दो Pop Beat स्पीकर को आपस में कनेक्ट करके डबल मज़ा ले सकते हैं।
लंबी बैटरी लाइफ: इसमें लगी 1000mAh बैटरी एक बार चार्ज पर 6 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देती है। खास बात यह है कि इसे पूरी तरह चार्ज होने में सिर्फ 90–100 मिनट का समय लगता है, जिससे यह जल्दी चार्ज होकर फिर से म्यूजिक पार्टी के लिए तैयार हो जाता है।
शानदार कनेक्टिविटी: Pop Beat को Bluetooth v5.3 सपोर्ट के साथ पेश किया गया है, जिससे Android और iOS दोनों डिवाइस पर यह आसानी से कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें TF कार्ड, USB इनपुट और ऑनबोर्ड कंट्रोल्स का भी ऑप्शन है। यानी गाने सुनने के कई आसान तरीके मिलते हैं।
RGB लाइटिंग इफेक्ट्स: यह स्पीकर RGB लाइट्स के साथ आता है, जो म्यूजिक की बीट्स के हिसाब से सिंक हो जाती हैं। पार्टी या दोस्तों के साथ कैज़ुअल हैंगआउट्स में यह फीचर काफी मज़ेदार माहौल बनाता है।
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन: Unix Pop Beat को Black और White दो आकर्षक रंगों में लॉन्च किया गया है। इसका कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन इसे बैग या छोटे स्पेस में आसानी से फिट कर देता है।