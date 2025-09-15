छोटू से पावरबैंक में 10000mAh बैटरी, 22.5W फास्ट चार्जिंग का मजा भी; इतनी कीमत
यूनिक्स ने भारतीय मार्केट में अपना नया कॉम्पैक्ट पावरबैंक पेश किया है और नए Unix Voltro Power Bank में 10000mAh क्षमता दी गई है। इसमें 22.5W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
मोबाइल एक्सेसरीज ब्रैंड Unix की ओर से भारतीय मार्केट में नया 10000mAh क्षमता वाला Voltro Power Bank लॉन्च किया गया है। बेहद कॉम्पैक्ट साइज वाले इस पावरबैंक की खासियत यह है कि इसमें बड़ी 10000mAh क्षमता वाली बैटरी 22.5W फास्ट चार्जिंग आउटपुट के साथ मिलती है।
Unix Voltro पावर बैंक का साइज बेहद कॉम्पैक्ट है और इसका वजन केवल 165 ग्राम है। इसे आसानी से पॉकेट, ट्रैवल पाउच या फिर छोटे से हैंडबैग में कैरी किया जा सकता है। इस एक्सेसरी को दो कलर ऑप्शंस- ग्रे और ब्लैक में पेश किया गया है और इसकी कीमत 2,499 रुपये रखी गई है। कंपनी एक साल की हसल-फ्री एक्सचेंज वारंटी ऑफर की जा रही है। यानी पावरबैंक खराब होने पर नया डिया जाएगा।
डिवाइस में मिलती है डिटैचेबल केबल
Voltro का स्टाइलिश डिजाइन और दमदार बिल्ड-क्वॉलिटी इसे इस्तेमाल करने में आसान बनाती है और इसमें एक डिटैचेबल केबल दी गई है। मजबूत स्ट्रिंग के साथ आने वाले इस पावरबैंक को बैग क्लिप, की-चेन अटैचमेंट या फिंगर ग्रिप की तरह यूज किया जा सकता है। इस तरह अलग से केबल की जरूरत नहीं होती।
पावरबैंक में इंटीग्रेटेड LED डिस्प्ले दिया गया है और इसकी मदद से बैटरी लेवल आसानी से चेक किया जा सकता है। नए पावरबैंक में USB और टाइप-C दोनों आउटपुट पोर्ट्स दिए गए हैं और इससे एकसाथ दो डिवाइसेज चार्ज किए जा सकते हैं। यह पावरबैंक 4.5A आउटपुट और 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑफर करता है। इससे आप अपने फोन को 60 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं।
मिलता है खास 12 लेयर प्रोटेक्शन
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 12 लेयर प्रोटेक्शन दिया गया है, जो पावरबैंक को शॉर्ट सर्किट, ओवरवोल्टेज, ओवरहीटिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जैसी दिक्कतों से बचाता है। कंपनी ने बताया है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में उमरगांव स्थिति यूनिट में की जा रही है और Unix 'मेड इन इंडिया' पर फोकस कर रहा है।