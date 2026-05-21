52 घंटे गाने सुनाएगे ये ईयरबड्स, शोर में आएगी साफ आवाज, कीमत 900 रुपये से भी कम

UNIX ने भारत में अपना लेटेस्ट TWS ईयरबड्स ‘Airbuds Z1 RUZO’ लॉन्च कर दिया है। भारत में नए UNIX Airbuds Z1 RUZO Earbuds की कीमत 899 रुपये है। इसे ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश लुक वाला ईयरबड्स तलाश रहे हैं, तो UNIX के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। UNIX ने भारत में अपना लेटेस्ट TWS ईयरबड्स ‘Airbuds Z1 RUZO’ लॉन्च कर दिया है। इसकी बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर इनमें 52 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। ईयरबड्स की कीमत 1000 रुपये से भी कम है। इसमें ENC सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी है, जिन्हें एक बेहतरीन लिस्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का कहना है कि ईयरबड्स लाइटवेट हैं और एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आते हैं, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी यह कानों में कंफर्ट प्रदान करते हैं। अगर आप कम बजट में लंबी बैटरी लाइफ और दमदार साउंड वाले ईयरबड्स तलाश रहे हैं, तो देखें Airbuds Z1 RUZO की कीमत और खासियत...

कीमत 900 रुपये से भी कम कंपनी के अनुसार, भारत में UNIX Airbuds Z1 RUZO Earbuds की कीमत 899 रुपये है। इसे ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। ग्राहक इस प्रोडक्ट को पूरे भारत में मौजूद बड़े रिटेल स्टोर से, और साथ ही UNIX India की ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। दिखने में दोनों ही कलर ऑप्शन बेहद खूबसूरत है और अगर सिंपल सोबर लुक चाहते हैं, तो यह आपको पसंद आ सकते हैं।

फुल चार्ज में 52 घंटे तक की बैटरी लाइफ भारत के शोर-शराबे वाले माहौल को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए इन ईयरबड्स में 'एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन' (ENC) का सपोर्ट मिलता है। यह फीचर कॉल के दौरान आस-पास के शोर को कम करने में मदद करता है, जिससे भीड़भाड़ वाले या ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में भी साफ आवाज सुनाई देती है। Airbuds Z1 RUZO के केस में 300mAh बैटरी लगी है और टार्जिंग के लिए इसमें Type-C पोर्ट मिलता है, जो फास्ट-चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि इसे फुल चार्ज होने में 90–120 मिनट तक का समय लगता है। दावा है कि फुल चार्ज में यह केस के साथ कुल 52 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 400 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है।