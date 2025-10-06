आ गया पहला LCD डिस्प्ले, गदर साउंड वाला वायरलेस Neckband; 90 घंटे तक चलेगी बैटरी, ₹1299 कीमत
Unix ने नया Amor UX-480 वायरलेस नेकबैंड लॉन्च किया है जिसमें LCD डिस्प्ले, 90 घंटे की बैटरी, वॉइस चेंजर, 10.2mm ड्राइवर्स और Type-C चार्जिंग जैसी खूबियां हैं।
Unix ने अपने ऑडियो प्रोडक्ट की कैटेगरी में एक नया मुकाम जोड़ा है Amor UX-480 नाम का एक वायरलेस नेकबैंड जिसमें एक LCD डिस्प्ले, 90 घंटे तक प्लेबैक बैटरी, और वॉइस इफेक्ट्स जैसे मज़ेदार फीचर्स दिए गए हैं। यह नेकबैंड स्टाइल और इनोवेशन को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है रोजमर्रा के उपयोग से लेकर मनोरंजन और गेमिंग तक हर तरह की जरूरतों को ध्यान में रखकर।
डिज़ाइन में इसे हल्का बनाने पर ध्यान दिया गया है ताकि लंबे समय तक पहनने पर भी असुविधा न हो। ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट के साथ यह 10–15 मीटर की रेंज में स्थिर कनेक्शन प्रदान करेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नेकबैंड में LCD डिस्प्ले दिया गया है जहां बैटरी लेवल, प्लेबैक और कनेक्टिविटी जैसी जानकारी दिखती है। इसके अलावा, वॉइस चेंजर मोड, कैराओके मोड, ऑटो ऑन/ऑफ मैग्नेटिक इयरबड्स, और कम लेटेंसी मोड जैसे फीचर्स इसे अधिक उपयोगी बनाते हैं।
Unix Amor वायरलेस नेकबैंड की कीमत
Unix ने इसे तीन रंगों ब्लैक, ब्लू और पिंक में पेश किया है, और इसकी कीमत ₹1,299 रखी गई है। कंपनी ने इसे 12 महीने की वारंटी के साथ पेश किया है। यह नेकबैंड ऑनलाइन स्टोर, Unix की ऑफिशियल वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध रहेगा।
Unix Amor वायरलेस नेकबैंड के फीचर्स
Unix Amor UX-480 में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं:
यह नेकबैंड एक छोटी LCD स्क्रीन से लैस है जहाँ बैटरी प्रतिशत, प्लेयर स्थिति और ब्लूटूथ कनेक्शन जैसे डिटेल्स दिखते हैं। 10.2mm ड्राइवर्स साउंड को संतुलित रूप से प्रस्तुत करने के लिए काफी उपयोगी, न बास बहुत ज़्यादा, न सुनहरा साउंड।इसमें ब्लूटूथ 5.4 बेहतर कनेक्शन स्थिरता और कम डिस्कनेक्शन के साथ, लगभग 10–15 मीटर की रेंज।
पूरी तरह चार्ज होने पर यह नेकबैंड लगभग 90 घंटे तक चलते रहने का दावा करता है। Type-C चार्जिंग, आधुनिक चार्जिंग पोर्ट, फुल चार्ज होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। वॉइस चेंजर मोड 5 वॉइस इफेक्ट मोड्स दिए गए हैं जिससे आप अपनी आवाज़ बदल कर मस्ती कर सकते हैं। कैराओके मोड एवं 5 EQ सेटिंग्स साउंड को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने की सुविधा। ENC (Environmental Noise Cancellation) सपोर्ट कॉल करते समय बाहरी शोर कम करने की तकनीक।
Auto On/Off मैग्नेटिक ईयरबड्स इयरबड्स को मैग्नेटिक रूप से जोड़ने पर ये अपने आप चालू/बंद होते हैं। कम लेटेंसी मोड गेमिंग या वीडियो देखने में ध्वनि विलंब कम करने के लिए। TF कार्ड स्लॉट ऑफलाइन संगीत प्लेबैक के लिए TF (microSD) कार्ड सपोर्ट।