आ गया पहला LCD डिस्प्ले, गदर साउंड वाला वायरलेस Neckband; 90 घंटे तक चलेगी बैटरी, ₹1299 कीमत Unix Amor wireless neckband launched with LCD display bigger bass up to 90h playtime price 1299 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Unix Amor wireless neckband launched with LCD display bigger bass up to 90h playtime price 1299 rupees

आ गया पहला LCD डिस्प्ले, गदर साउंड वाला वायरलेस Neckband; 90 घंटे तक चलेगी बैटरी, ₹1299 कीमत

Unix ने नया Amor UX-480 वायरलेस नेकबैंड लॉन्च किया है जिसमें LCD डिस्प्ले, 90 घंटे की बैटरी, वॉइस चेंजर, 10.2mm ड्राइवर्स और Type-C चार्जिंग जैसी खूबियां हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 02:55 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

56% OFF

boAt Rockerz 421 (2025 Launch), 40Hrs Battery, Low Latency(40Ms), 40Mm Drivers, Enx Technology, Integrated Controls, V5.4 Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Bold Blue)

boAt Rockerz 421 (2025 Launch), 40Hrs Battery, Low Latency(40Ms), 40Mm Drivers, Enx Technology, Integrated Controls, V5.4 Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Bold Blue)

  • checkboAt Rockerz 421 (2025 Launch)
  • check40Hrs Battery
  • checkLow Latency(40Ms)
amazon-logo

₹1099

₹2490

खरीदिये

discount

60% OFF

Ambrane Wired Headphones in Earphones with in-Line Mic for Clear Calling, 14Mm Dynamic Drivers for Boostedbass, 3.5Mm Jack, Multi-Functional Controller (Stringz 38 Lite, Blue)

Ambrane Wired Headphones in Earphones with in-Line Mic for Clear Calling, 14Mm Dynamic Drivers for Boostedbass, 3.5Mm Jack, Multi-Functional Controller (Stringz 38 Lite, Blue)

  • checkAmbrane Wired Headphones in Earphones with in-Line Mic for Clear Calling
  • check14Mm Dynamic Drivers for Boostedbass
  • check3.5Mm Jack
amazon-logo

₹179

₹449

खरीदिये

discount

60% OFF

boAt Rockerz 480 W/RGB LEDs, 6 Light Modes, 40Mm Drivers, Beast Mode, 60Hrs Playback, Enx Tech, BT V5.3, Adaptive Fit & Easy Access Controls, Bluetooth Over Ear Headphones(White Sabre)

boAt Rockerz 480 W/RGB LEDs, 6 Light Modes, 40Mm Drivers, Beast Mode, 60Hrs Playback, Enx Tech, BT V5.3, Adaptive Fit & Easy Access Controls, Bluetooth Over Ear Headphones(White Sabre)

  • checkboAt Rockerz 480 W/RGB LEDs
  • check6 Light Modes
  • check40Mm Drivers
amazon-logo

₹1499

₹3790

खरीदिये

discount

47% OFF

Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black

Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black

  • checkSony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
  • checkAdaptive Sound Control
  • checkQuick Charge
amazon-logo

₹7975

₹14990

खरीदिये

discount

42% OFF

Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue

Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue

  • checkSony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
  • checkUp to 50Hrs Battery
  • checkQuick Charge
amazon-logo

₹3489

₹5990

खरीदिये

आ गया पहला LCD डिस्प्ले, गदर साउंड वाला वायरलेस Neckband; 90 घंटे तक चलेगी बैटरी, ₹1299 कीमत

Unix ने अपने ऑडियो प्रोडक्ट की कैटेगरी में एक नया मुकाम जोड़ा है Amor UX-480 नाम का एक वायरलेस नेकबैंड जिसमें एक LCD डिस्प्ले, 90 घंटे तक प्लेबैक बैटरी, और वॉइस इफेक्ट्स जैसे मज़ेदार फीचर्स दिए गए हैं। यह नेकबैंड स्टाइल और इनोवेशन को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है रोजमर्रा के उपयोग से लेकर मनोरंजन और गेमिंग तक हर तरह की जरूरतों को ध्यान में रखकर।

सम्बंधित सुझाव

discount

56% OFF

boAt Rockerz 421 (2025 Launch), 40Hrs Battery, Low Latency(40Ms), 40Mm Drivers, Enx Technology, Integrated Controls, V5.4 Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Bold Blue)

boAt Rockerz 421 (2025 Launch), 40Hrs Battery, Low Latency(40Ms), 40Mm Drivers, Enx Technology, Integrated Controls, V5.4 Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Bold Blue)

  • checkboAt Rockerz 421 (2025 Launch)
  • check40Hrs Battery
  • checkLow Latency(40Ms)
amazon-logo

₹1099

₹2490

खरीदिये

discount

60% OFF

Ambrane Wired Headphones in Earphones with in-Line Mic for Clear Calling, 14Mm Dynamic Drivers for Boostedbass, 3.5Mm Jack, Multi-Functional Controller (Stringz 38 Lite, Blue)

Ambrane Wired Headphones in Earphones with in-Line Mic for Clear Calling, 14Mm Dynamic Drivers for Boostedbass, 3.5Mm Jack, Multi-Functional Controller (Stringz 38 Lite, Blue)

  • checkAmbrane Wired Headphones in Earphones with in-Line Mic for Clear Calling
  • check14Mm Dynamic Drivers for Boostedbass
  • check3.5Mm Jack
amazon-logo

₹179

₹449

खरीदिये

discount

60% OFF

boAt Rockerz 480 W/RGB LEDs, 6 Light Modes, 40Mm Drivers, Beast Mode, 60Hrs Playback, Enx Tech, BT V5.3, Adaptive Fit & Easy Access Controls, Bluetooth Over Ear Headphones(White Sabre)

boAt Rockerz 480 W/RGB LEDs, 6 Light Modes, 40Mm Drivers, Beast Mode, 60Hrs Playback, Enx Tech, BT V5.3, Adaptive Fit & Easy Access Controls, Bluetooth Over Ear Headphones(White Sabre)

  • checkboAt Rockerz 480 W/RGB LEDs
  • check6 Light Modes
  • check40Mm Drivers
amazon-logo

₹1499

₹3790

खरीदिये

discount

47% OFF

Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black

Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black

  • checkSony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
  • checkAdaptive Sound Control
  • checkQuick Charge
amazon-logo

₹7975

₹14990

खरीदिये

discount

42% OFF

Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue

Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue

  • checkSony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
  • checkUp to 50Hrs Battery
  • checkQuick Charge
amazon-logo

₹3489

₹5990

खरीदिये

डिज़ाइन में इसे हल्का बनाने पर ध्यान दिया गया है ताकि लंबे समय तक पहनने पर भी असुविधा न हो। ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट के साथ यह 10–15 मीटर की रेंज में स्थिर कनेक्शन प्रदान करेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नेकबैंड में LCD डिस्प्ले दिया गया है जहां बैटरी लेवल, प्लेबैक और कनेक्टिविटी जैसी जानकारी दिखती है। इसके अलावा, वॉइस चेंजर मोड, कैराओके मोड, ऑटो ऑन/ऑफ मैग्नेटिक इयरबड्स, और कम लेटेंसी मोड जैसे फीचर्स इसे अधिक उपयोगी बनाते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

42% OFF

Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Black

Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Black

  • checkSony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
  • checkUp to 50Hrs Battery
  • checkQuick Charge
amazon-logo

₹3489

₹5990

खरीदिये

discount

66% OFF

Blaupunkt BH31 AudioX Bluetooth Wireless Over Ear Headphones I 40MM Drivers I HD Sound I Soft PU Headband I Media & Volume Control with Built in Mic I TurboVolt Fast Charging I AUX Port (Black)

Blaupunkt BH31 AudioX Bluetooth Wireless Over Ear Headphones I 40MM Drivers I HD Sound I Soft PU Headband I Media & Volume Control with Built in Mic I TurboVolt Fast Charging I AUX Port (Black)

  • checkBlaupunkt BH31 AudioX Bluetooth Wireless Over Ear Headphones I 40MM Drivers I HD Sound I Soft PU Headband I Media & Volume Control with Built in Mic I TurboVolt Fast Charging I AUX Port (Black)
amazon-logo

₹1199

₹3499

खरीदिये

discount

74% OFF

boAt Rockerz 650 Pro (2025 Launch),Touch/Swipe Controls,Dolby Audio,80Hrs Battery,2Mics Enx,Fast Charge,App Support,Dual Pair,Bluetooth Over Ear Headphones,Wireless Headphone with Mic (Sage Green)

boAt Rockerz 650 Pro (2025 Launch),Touch/Swipe Controls,Dolby Audio,80Hrs Battery,2Mics Enx,Fast Charge,App Support,Dual Pair,Bluetooth Over Ear Headphones,Wireless Headphone with Mic (Sage Green)

  • checkboAt Rockerz 650 Pro (2025 Launch)
  • checkTouch/Swipe Controls
  • checkDolby Audio
amazon-logo

₹2299

₹8990

खरीदिये

discount

60% OFF

boAt Rockerz 411 (2025 Launch), 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, Enx Tech, Integrated Controls, V5.4 Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Active Black)

boAt Rockerz 411 (2025 Launch), 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, Enx Tech, Integrated Controls, V5.4 Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Active Black)

  • checkboAt Rockerz 411 (2025 Launch)
  • check40Ms Low Latency
  • check40Hrs Battery
amazon-logo

₹1199

₹2999

खरीदिये

discount

73% OFF

GOBOULT Made in India Q Over Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime, 40mm Bass Drivers, Zen™ ENC Mic, Type-C Fast Charging, 4 EQ Modes, IPX5 Headphones Wireless with mic (Beige)

GOBOULT Made in India Q Over Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime, 40mm Bass Drivers, Zen™ ENC Mic, Type-C Fast Charging, 4 EQ Modes, IPX5 Headphones Wireless with mic (Beige)

  • checkGOBOULT Made in India Q Over Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime
  • check40mm Bass Drivers
  • checkZen™ ENC Mic
amazon-logo

₹1599

₹5999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Samsung का दिवाली तोहफा: ₹6999 में लॉन्च किया 6 साल के OS अपडेट, 50MP कैमरा फोन

Unix Amor वायरलेस नेकबैंड की कीमत

Unix ने इसे तीन रंगों ब्लैक, ब्लू और पिंक में पेश किया है, और इसकी कीमत ₹1,299 रखी गई है। कंपनी ने इसे 12 महीने की वारंटी के साथ पेश किया है। यह नेकबैंड ऑनलाइन स्टोर, Unix की ऑफिशियल वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध रहेगा।

Unix Amor वायरलेस नेकबैंड के फीचर्स

Unix Amor UX-480 में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं:

यह नेकबैंड एक छोटी LCD स्क्रीन से लैस है जहाँ बैटरी प्रतिशत, प्लेयर स्थिति और ब्लूटूथ कनेक्शन जैसे डिटेल्स दिखते हैं। 10.2mm ड्राइवर्स साउंड को संतुलित रूप से प्रस्तुत करने के लिए काफी उपयोगी, न बास बहुत ज़्यादा, न सुनहरा साउंड।इसमें ब्लूटूथ 5.4 बेहतर कनेक्शन स्थिरता और कम डिस्कनेक्शन के साथ, लगभग 10–15 मीटर की रेंज।

पूरी तरह चार्ज होने पर यह नेकबैंड लगभग 90 घंटे तक चलते रहने का दावा करता है। Type-C चार्जिंग, आधुनिक चार्जिंग पोर्ट, फुल चार्ज होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। वॉइस चेंजर मोड 5 वॉइस इफेक्ट मोड्स दिए गए हैं जिससे आप अपनी आवाज़ बदल कर मस्ती कर सकते हैं। कैराओके मोड एवं 5 EQ सेटिंग्स साउंड को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने की सुविधा। ENC (Environmental Noise Cancellation) सपोर्ट कॉल करते समय बाहरी शोर कम करने की तकनीक।

Auto On/Off मैग्नेटिक ईयरबड्स इयरबड्स को मैग्नेटिक रूप से जोड़ने पर ये अपने आप चालू/बंद होते हैं। कम लेटेंसी मोड गेमिंग या वीडियो देखने में ध्वनि विलंब कम करने के लिए। TF कार्ड स्लॉट ऑफलाइन संगीत प्लेबैक के लिए TF (microSD) कार्ड सपोर्ट।

ये भी पढ़ें:केवल ₹345 से शुरू! 60 दिन वैलिडिटी वाले ये 5 Plans, रोज लें FREE कॉलिंग और डेटा
Earphone
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.