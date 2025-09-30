आवाज बदलने वाला नया नेकबैंड लॉन्च, कीमत 1500 रुपये से भी कम
Unix ने भारतीय मार्केट में अपना नया Amor Neckband (UX-480) लॉन्च कर दिया है, जो स्टाइल और इनोवेशन दोनों का फायदा कम कीमत पर देगा। इसकी कीमत 1500 रुपये से कम रखी गई है।
टेक ब्रैंड Unix ने भारतीय मार्केट में अपना नया Amor Neckband (UX-480) लॉन्च कर दिया है, जो स्टाइल और इनोवेशन दोनों लेकर आया है। यह वायरलेस नेकबैंड 90 घंटे तक का प्ले टाइम ऑफर करता है और खास फीचर्स जैसे वॉइस-चेंजिंग इफेक्ट्स, कराओके मोड और LCD डिस्प्ले के साथ आता है। ऐसे में यह कॉन्टेंट क्रिएटर्स और म्यूजिक लवर्स दोनों के लिए एक मजेदार और क्रिएटिव एक्सेसरी बन सकता है।
Unix Amor Neckband को तीन कलर ऑप्शंस- ब्लैक, ब्लू और पिंक में लिस्ट किया गया है और इसकी कीमत 1,299 रुपये रखी गई है। यह 12 महीने की वारंटी के साथ Unix की आधिकारिक वेबसाइट, रिटेल पार्टनर्स और बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीदा जा सकता है। हाइलाइट ये है कि इसकी मदद से आवाज बदली जा सकती है और वॉइस चेंज का विकल्प मिलता है।
खास फीचर्स के साथ आता है नेकबैंड
नेकबैंड की सबसे खास बात इसकी मल्टीफंक्शनलिटी है। इसमें Environmental Noise Cancellation (ENC) का सपोर्ट है, जो कॉलिंग के दौरान क्लियर ऑडियो देता है। अल्ट्रा-लो लेटेंसी इसे गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए भी परफेक्ट बनाता है। साथ ही, इसमें पांच इक्वलाइजर प्रीसेट्स, TF कार्ड सपोर्ट और ऑफलाइन प्लेबैक जैसे फीचर्स हैं, जिससे यह ट्रैवल, वर्कआउट और डेली यूज के लिए एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट पार्टनर बन सकता है।
टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Amor Neckband, Bluetooth 5.4 पर चलता है और इसमें 10.2mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। 10–15 मीटर की रेंज तक यह अच्छी कनेक्टिविटी ऑफर करता है। इसकी 380mAh बैटरी सिर्फ 1.5–2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और Type-C पोर्ट से चार्जिंग सपोर्ट करती है। मैग्नेटिक ईयरबड्स के साथ ऑटो ऑन/ऑफ फीचर इसे और ज्यादा पावर एफिशिएंट बनाता है।
ठीक इसी तरह डिजाइन के मामले में Unix Amor हल्का और स्टाइलिश है, जिसे लंबे समय तक आराम से पहना जा सकता है। इसके सभी फीचर्स ये दिखाते हैं कि Unix इस नेकबैंड के साथ अपने यूजर्स को सिर्फ बेसिक ऑडियो प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि एडवांस और इनोवेटिव एक्सपीरियंस भी देना चाहता है।