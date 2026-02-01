Budget 2026: AI Governance पर सरकार का फोकस, नई टेक्नोलॉजी की ओर कदम
बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AI Governance का जिक्र करते हुए जिम्मेदार और भरोसेमंद AI इकोसिस्टम की जरूरत पर जोर दिया। सरकार का फोकस AI की मदद से बेहतर ट्रांसपैरेंसी देने पर है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट पेश करते समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भारत की भविष्य की डिवेलपमेंट स्ट्रेटजी का बड़ा हिस्सा बताया। बजट में AI के इस्तेमाल के साथ-साथ AI Governance का जिक्र इस बात का संकेत है कि सरकार अब इस टेक्नोलॉजी को केवल इनोवेशन के तौर पर ही नहीं, बल्कि पॉलिसी, ट्रांसपैरेंसी और ट्रस्ट से जुड़े फ्रेमवर्क में लाना चाहती है।
बजट स्पीच और संबंधित सरकारी डॉक्यूमेंट्स में AI को प्रशासन, टैक्स सिस्टम, डिजिटल सर्विसेज और डाटा पर आधारित फैसलों को मजबूत करने वाला टूल माना गया है। हालांकि, यह भी माना गया है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डाटा सुरक्षा, प्राइवेसी, ट्रांसपैरेंसी और एल्गोरिदमिक बायस जैसे रिस्क भी सामने आते हैं। इसी के चलते AI Governance को पॉलिसी लेवल पर महत्वपूर्ण बताया गया है।
क्या हैं AI Governance के मायने?
AI Governance का मकसद केवल कड़े कानून या नियम बनाना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि AI सिस्टम सेफ, एथिकल और भरोसेमंद तरीके से डिवेलप और लागू किए जाएं। साथ ही सरकार को जनता से जोड़ने के लिए संबंधित टूल्स का इस्तेमाल अच्छे से किया जाए। इसमें डाटा के भरोसेमंद तरीके से इस्तेमाल, AI के फैसलों में ट्रांसपैरेंसी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जैसे पहलू शामिल हैं।
नया रुख संकेत देता है कि भारत AI को लेकर एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहता है, जहां एक तरफ स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा। इसके लिए टेक्नो-लीगल फ्रेमवर्क और पॉलिसीज पर काम जारी है।
सुशासन में मददगार होंगे AI जैसे एडवांस्ड टूल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भारत की आर्थिक बढ़त के लिए फोर्स मल्टिप्लायर की भूमिका निभा सकती हैं। उनका कहना है कि ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी, बल्कि गवर्नेंस, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के काम करने के तरीके को भी पूरी तरह बदल देंगी।
