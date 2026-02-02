₹25 हजार में पानी के अंदर फोटो खींचने वाला फोन, 7000mAh बैटरी और 80W चार्जिंग भी
ओप्पो का पानी के अंदर फोटोग्राफी करने वाला फोन Oppo F31 5G ग्राहकों को केवल 25 हजार रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। यह फोन पावरफुल 7000mAh बैटरी के साथ आता है।
स्मार्टफोन्स की कैमरा टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर होती जा रही है और अब मिडरेंज सेगमेंट में भी वाटरप्रूफ कैमरा फोन मिलने लगे हैं। जी हां! आपने सही पढ़ा। आप पानी के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले फोन को 25 हजार रुपये के करीब कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं और यह मौका Oppo F31 5G के साथ मिल रहा है। कंपनी ने इस डिवाइस में खास अंडर-वाटर फोटोग्राफी मोड दिया है और यह IP69 रेटेड है।
ओप्पो के F-सीरीज डिवाइस में ढेरों एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं और धाकड़ परफॉर्मेंस के दौरान फोन गर्म ना हो, इसके लिए वेपर चैंबर कूलिंग को इसका हिस्सा बनाया गया है। इसमें मिलने वाली 7000mAh बैटरी को 80W फ्लैशचार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इस फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग्स का सपोर्ट मिल रहा है और यह वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। आइए इसपर मिल रही डील के बारे में आपको बताते हैं।
इन ऑफर्स के साथ सस्ते में खरीदें फोन
ओप्पो के पावरफुल डिवाइस को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर 26,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है, जो MRP के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 2,700 रुपये क की छूट दी जा रही है। इसके बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस 25 हजार रुपये से कम रह जाएगा।
पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 25,649 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। फोन क्लाउड ग्रीन, ब्लूम रेड और मिडनाइट ब्लू कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।
ऐसे हैं Oppo F31 5G के स्पेसिफिकेशंस
ओप्पो स्मार्टफोन 6.57-इंच AMOLED फ्लेक्सिबल डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 1400nits पीक ब्राइटनेस और आई-केयर लो ब्लू-लाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। कैमरा सेटअप में 50MP मेन, 2MP पोर्ट्रेट और 16MP फ्रंट कैमरा शामिल है, जो HDR ऑप्टिमाइजेशन, लो-लाइट फोटोग्राफी और डुअल-व्यू वीडियो जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, UFS 2.2 स्टोरेज और 4300 वर्गमिमी VC कूलिंग के साथ यह फोन ColorOS 15 पर चलता है, जिसे 72 महीने की फ्लुएंसी के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है।
7000mAh बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए AI LinkBoost 3.0, Beacon Link 2.0 (210 मीटर तक ऑफलाइन कॉलिंग) और TUV सर्टिफिकेशन दिया गया है। फोन IP69/IP68/IP66 और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, जबकि सिक्योरिटी के लिए O-Lock एंटी-थेफ्ट, स्पैम कॉल ब्लॉकिंग और AI-पावर्ड स्मार्ट फीचर्स मौजूद हैं।
