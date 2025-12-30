PM Mobile Yojana के तहत महिलाओं और स्टूडेंट्स को Free में मिल रहा स्मार्टफोन, जानें सचाई

संक्षेप: प्रधानमंत्री फ्री मोबाइल योजना के नाम पर YouTube पर वायरल हो रहा दावा फर्जी है। सरकार और PIB ने इसे साइबर स्कैम बताया है। जानिए पूरा सच और कैसे बचें इस ठगी से।

सोशल मीडिया और खासतौर पर YouTube पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ‘Prime Minister Free Mobile Scheme’ के तहत देश के नागरिकों को बिल्कुल मुफ्त स्मार्टफोन दे रही है। वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक फॉर्म भरने और आधार नंबर डालने से सरकार आपके घर तक फ्री मोबाइल भेज देगी। इस तरह के दावे सुनने में जितने आकर्षक लगते हैं, उतने ही खतरनाक भी हैं। सरकार ने अब इस वायरल दावे को लेकर साफ चेतावनी जारी की है और इसे पूरी तरह फर्जी और साइबर ठगी करार दिया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ओर से ‘प्रधानमंत्री फ्री मोबाइल योजना’ नाम की कोई भी स्कीम फिलहाल नहीं चल रही है।

सरकार का कहना है कि ठग सरकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतते हैं और फिर उनसे आधार, मोबाइल नंबर, OTP और बैंक से जुड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि यह स्कैम कैसे काम करता है, सरकार ने क्या चेतावनी दी है और आप खुद को इस तरह की ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा सकते हैं।

सरकार ने किया दावा खारिज सरकार और PIB Fact Check ने इन दावों को पूरी तरह फर्जी बताया है। PIB के अनुसार, भारत सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की गई है जिसमें सभी नागरिकों को मुफ्त मोबाइल फोन दिए जा रहे हों। यह दावा पूरी तरह भ्रामक और धोखाधड़ी का हिस्सा है।

कैसे काम करता है यह स्कैम? इस तरह के स्कैम आमतौर पर एक तय पैटर्न पर काम करते हैं: YouTube या सोशल मीडिया पर वीडियो डाला जाता है, वीडियो में ‘फ्री मोबाइल’, ‘प्रधानमंत्री योजना’, ‘सीमित समय’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल, डिस्क्रिप्शन या कमेंट में एक लिंक दिया जाता है, लिंक पर क्लिक करने पर फर्जी वेबसाइट खुलती है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और OTP मांगा जाता है, कुछ मामलों में बैंक या UPI से जुड़ी जानकारी भी ली जाती है। एक बार जब यूजर ये जानकारी दे देता है, तो उसका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है या उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।

कैसे पहचानें कि कोई योजना असली है या फर्जी? ⦁ योजना की जानकारी gov.in डोमेन पर उपलब्ध हो।

⦁ प्रेस रिलीज या सरकारी बयान मौजूद हो

⦁ किसी भी योजना में OTP या बैंक डिटेल कभी नहीं मांगी जाती।