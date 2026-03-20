रात हो या दिन, 4K नाइट विजन CCTV कैमरों से कुछ भी नहीं छिपेगा
4K नाइट विजन CCTV कैमरे दिन की रोशनी और रात के घने अंधेरे में भी क्रिस्टल क्लियर विजन देते हैं, जिससे चेहरे और नंबर प्लेट जैसी बारीकियाँ साफ़ नजर आती हैं। इनकी एडवांस्ड इंफ्रारेड तकनीक और स्मार्ट मोशन डिटेक्शन आपके घर या ऑफिस को 24/7 अभेद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के दौर में सुरक्षा सर्वोपरि है, और 4K नाइट विजन CCTV कैमरे इस दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। इन कैमरों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी अल्ट्रा HD स्पष्टता (8MP रेजोल्यूशन) है, जो पारंपरिक कैमरों की तुलना में चार गुना अधिक पिक्सेल प्रदान करती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वीडियो को ज़ूम करने पर भी चेहरे के हाव-भाव, छोटी बारीकियाँ और गाड़ियों की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ नजर आती हैं, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान के लिए बेहद जरूरी है।
इन कैमरों की तकनीक 'रात हो या दिन' के अंतर को लगभग खत्म कर देती है। इनमें लगी एडवांस्ड इंफ्रारेड (IR) LED और कलर नाइट विजन सेंसर घने अंधेरे में भी स्पष्ट और रंगीन फुटेज रिकॉर्ड करने की क्षमता रखते हैं। जहाँ साधारण कैमरे रात में धुंधली तस्वीरें देते हैं, वहीं 4K तकनीक अंधेरे के बीच भी अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करती है।
स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इनमें AI-आधारित मोशन डिटेक्शन और स्मार्टफोन अलर्ट की सुविधा मिलती है। यदि आपके घर या ऑफिस के आसपास कोई अनचाही हलचल होती है, तो यह तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजता है। साथ ही, इनका वाइड-एंगल लेंस एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जिससे कम कैमरों में अधिक सुरक्षा संभव है। अंततः, यदि आप अपने परिवार और संपत्ति की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो 4K नाइट विजन CCTV कैमरों में निवेश करना एक समझदारी भरा और भविष्य के लिए सुरक्षित विकल्प है।
1. KTG WiFi Dual Lens 6Mp Outdoor PTZ CCTV 4K+4K HD Camera with Built-in Alarm 360° View, Two-Way Audio, Night Vision, Wireless Security Camera for Home with Weather Resistance & Mobile App V380 Pro.
KTG Dual Lens 6MP CCTV Camera एक आधुनिक सुरक्षा समाधान है जो 4K+4K एचडी क्लेरिटी का दावा करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका डुअल-लेंस सेटअप है—एक लेंस वाइड-एंगल व्यू के लिए और दूसरा ज़ूम के लिए, जिससे आपके घर या ऑफिस के बाहर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचता। मात्र 2,443 रुपये की शानदार डील पर उपलब्ध यह कैमरा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम कीमत में एडवांस्ड सर्विलांस चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दोहरा विजन
मौसम प्रतिरोधी
टू-वे ऑडियो
स्मार्ट अलर्ट
अत्यधिक किफायती
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी और लॉन्ग-टर्म सपोर्ट के लिए सावधानी बरतें
नॉन-रिटर्नेबल
2. DDLC Professional 4K 12MP 3-Lens Outdoor PTZ Camera with V380 Pro App Support: Dual Antennas Wireless WiFi Connectivity, Auto Tracking, HD Real-Time Viewing & Easy Setup (New Triple Lens ptz)
DDLC Triple Lens PTZ Camera सुरक्षा तकनीक में एक बड़ा कदम है। जहाँ साधारण कैमरों में एक लेंस होता है, वहीं यह तीन अलग-अलग लेंसों के साथ आता है। इसका मतलब है कि आप एक ही समय में तीन अलग-अलग कोणों की निगरानी एक ही स्क्रीन पर कर सकते हैं। 3,999 रुपये की कीमत में यह कैमरा 12MP की अल्ट्रा HD स्पष्टता और 360° पैनोरमिक व्यू प्रदान करता है, जो इसे बड़े अहातों या गोदामों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जीरो ब्लाइंड स्पॉट
ऑटो-ट्रैकिंग
मजबूत सिग्नल
कलर नाइट विजन
क्यों खोजें विकल्प
रेटिंग 1.7 स्टार
जटिल सेटअप
3. CP PLUS 3MP 4G Full HD Smart CCTV Camera for Home Outdoor | CTC Cyber Secure Tech | Night Vision | Human Detection | 2-Way Audio View & Talk | H.265 | Micro SD Card 256GB | Alexa & OK Google | EZ-M32T
CP PLUS 4G Smart Camera एक भरोसेमंद और मेड इन इंडिया सुरक्षा समाधान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 4G SIM कार्ड पर चलता है, जिसका मतलब है कि आपको इसके लिए किसी वाई-फाई या ब्रॉडबैंड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यह खेतों, निर्माण स्थलों, और फार्महाउस जैसी दूरदराज की जगहों की निगरानी के लिए एक आदर्श विकल्प है। 3,199 रुपये की कीमत में यह एक ब्रांडेड और सुरक्षित अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना वाई-फाई के काम
साइबर सुरक्षा
स्मार्ट अलर्ट
क्यों खोजें विकल्प
एक अच्छे डेटा प्लान वाले सिम की ज़रूरत
फिक्स्ड व्यू
4. securinnov Triple Lens 4K HD Outdoor PTZ WiFi Security Camera with 3-Screen Simultaneous Monitoring, Auto Motion Tracking, Color Night Vision, and Two-Way Audio Communication(4k Ptz)
Securinnov Triple Lens Camera सुरक्षा के मामले में एक कदम आगे है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका तीन-लेंस सिस्टम है, जो आपको एक ही मोबाइल स्क्रीन पर तीन अलग-अलग कोणों की लाइव निगरानी करने की सुविधा देता है। 3,989 रुपये की कीमत में यह कैमरा 4K एचडी स्पष्टता और 360° पैनोरमिक व्यू प्रदान करता है, जिससे आपके घर या ऑफिस के बाहर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचता।
Specifications
क्यों खरीदें
तीन गुना कवरेज
शानदार रेटिंग
इंस्टेंट अलर्ट
आसान सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
पावर के लिए बिजली के सॉकेट की ज़रूरत
इंटरनेट निर्भरता
5. QIDOTS 4 Channel CCTV Combo Set 4K 8 MP IP Bullet Cameras with 4 Channel NVR 4+2 POE Switch | 1TB Hard Disk Drive HDD | 4pc Metal Body Bullet IP Camera ColourVu Dual Mode (Camera Wire Not Included)
QIDOTS 8MP IP Camera Set एक पूर्ण सुरक्षा किट है जो अत्याधुनिक IP (Internet Protocol) तकनीक पर आधारित है। साधारण एनालॉग कैमरों के मुकाबले यह 4K Ultra-HD स्पष्टता प्रदान करता है। इस सेट में 4 मेटल बॉडी बुलेट कैमरे, एक 4-चैनल NVR (Network Video Recorder), और 1TB की हार्ड डिस्क शामिल है। यह सिस्टम उन लोगों के लिए है जो सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते और जिन्हें क्रिस्टल क्लियर फुटेज की आवश्यकता है।
Specifications
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अल्ट्रा-शार्प विजन
स्मार्ट फिल्टर्स
प्रीमियम बिल्ड
2 साल की लंबी वारंटी
कम्प्लीट किट
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केबल शामिल नहीं
कीमत अधिक
6. DAYTONIC CCTV Security Camera | 5 MP-4K Full HD + Full Colour Bullet Camera - 20 Mtr|$C8238 1/3" Target Surface |Bullet LED Adjust Camera| 3.6mm Lens (White)
DAYTONIC Full Colour Bullet Camera एक शक्तिशाली आउटडोर सुरक्षा समाधान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Full Colour Night Vision तकनीक है, जो रात के घने अंधेरे में भी पारंपरिक ब्लैक-एंड-व्हाइट फुटेज के बजाय रंगीन और साफ़ तस्वीरें देती है। 3,200 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह कैमरा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें 24/7 हाई-डेफिनिशन निगरानी की आवश्यकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रंगीन रात का नज़ारा
पावर स्टेबिलिटी
उन्नत इमेज प्रोसेसिंग
नेटवर्क लचीलापन
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड कनेक्शन
इन-बिल्ट SD कार्ड स्लॉट की जानकारी नहीं
7. amiciVision Dual Camera CCTV, 4K+4K HD Security Camera with Built-in Alarm, Two Way Audio Communication, Motion Detection, Compatible with Mobile App and Equipped with 128GB Storage Card
amiciVision Dual Camera CCTV सुरक्षा तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो "2 कैमरा, 2 डिस्प्ले की सुविधा देता है। इसमें एक कैमरा स्थिर (Fixed) रहता है और दूसरा लचीला है जिसे आप ऐप के जरिए घुमा सकते हैं। यह सेटअप एक ही समय में बड़े क्षेत्र और किसी खास पॉइंट दोनों की निगरानी करने में सक्षम है। 8,699 रुपये की कीमत में यह 128GB मेमोरी कार्ड और 1 साल की वारंटी के साथ एक कम्पलीट पैकेज है।
Specifications
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डबल सुरक्षा
पावरफुल नाइट विजन
स्मार्ट अलार्म सिस्टम
स्टोरेज के साथ
भरोसेमंद वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 2.4Ghz वाई-फाई
कीमत थोड़ी अधिक
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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