रात हो या दिन, 4K नाइट विजन CCTV कैमरों से कुछ भी नहीं छिपेगा

Mar 20, 2026 12:05 pm IST

4K नाइट विजन CCTV कैमरे दिन की रोशनी और रात के घने अंधेरे में भी क्रिस्टल क्लियर विजन देते हैं, जिससे चेहरे और नंबर प्लेट जैसी बारीकियाँ साफ़ नजर आती हैं। इनकी एडवांस्ड इंफ्रारेड तकनीक और स्मार्ट मोशन डिटेक्शन आपके घर या ऑफिस को 24/7 अभेद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं।

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आज के दौर में सुरक्षा सर्वोपरि है, और 4K नाइट विजन CCTV कैमरे इस दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। इन कैमरों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी अल्ट्रा HD स्पष्टता (8MP रेजोल्यूशन) है, जो पारंपरिक कैमरों की तुलना में चार गुना अधिक पिक्सेल प्रदान करती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वीडियो को ज़ूम करने पर भी चेहरे के हाव-भाव, छोटी बारीकियाँ और गाड़ियों की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ नजर आती हैं, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान के लिए बेहद जरूरी है।

इन कैमरों की तकनीक 'रात हो या दिन' के अंतर को लगभग खत्म कर देती है। इनमें लगी एडवांस्ड इंफ्रारेड (IR) LED और कलर नाइट विजन सेंसर घने अंधेरे में भी स्पष्ट और रंगीन फुटेज रिकॉर्ड करने की क्षमता रखते हैं। जहाँ साधारण कैमरे रात में धुंधली तस्वीरें देते हैं, वहीं 4K तकनीक अंधेरे के बीच भी अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करती है।

स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इनमें AI-आधारित मोशन डिटेक्शन और स्मार्टफोन अलर्ट की सुविधा मिलती है। यदि आपके घर या ऑफिस के आसपास कोई अनचाही हलचल होती है, तो यह तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजता है। साथ ही, इनका वाइड-एंगल लेंस एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जिससे कम कैमरों में अधिक सुरक्षा संभव है। अंततः, यदि आप अपने परिवार और संपत्ति की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो 4K नाइट विजन CCTV कैमरों में निवेश करना एक समझदारी भरा और भविष्य के लिए सुरक्षित विकल्प है।

KTG Dual Lens 6MP CCTV Camera एक आधुनिक सुरक्षा समाधान है जो 4K+4K एचडी क्लेरिटी का दावा करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका डुअल-लेंस सेटअप है—एक लेंस वाइड-एंगल व्यू के लिए और दूसरा ज़ूम के लिए, जिससे आपके घर या ऑफिस के बाहर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचता। मात्र 2,443 रुपये की शानदार डील पर उपलब्ध यह कैमरा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम कीमत में एडवांस्ड सर्विलांस चाहते हैं।

Specifications व्यू 360° पैनोरमिक PTZ (Pan-Tilt-Zoom) फंक्शनलिटी ऐप सपोर्ट V380 Pro नाइट विजन स्मार्ट कलर नाइट विजन और LED लाइट्स स्टोरेज 256GB तक माइक्रो SD कार्ड और क्लाउड स्टोरेज सपोर्ट क्यों खरीदें दोहरा विजन मौसम प्रतिरोधी टू-वे ऑडियो स्मार्ट अलर्ट अत्यधिक किफायती क्यों खोजें विकल्प वारंटी और लॉन्ग-टर्म सपोर्ट के लिए सावधानी बरतें नॉन-रिटर्नेबल

DDLC Triple Lens PTZ Camera सुरक्षा तकनीक में एक बड़ा कदम है। जहाँ साधारण कैमरों में एक लेंस होता है, वहीं यह तीन अलग-अलग लेंसों के साथ आता है। इसका मतलब है कि आप एक ही समय में तीन अलग-अलग कोणों की निगरानी एक ही स्क्रीन पर कर सकते हैं। 3,999 रुपये की कीमत में यह कैमरा 12MP की अल्ट्रा HD स्पष्टता और 360° पैनोरमिक व्यू प्रदान करता है, जो इसे बड़े अहातों या गोदामों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications लेंस ट्रिपल लेंस सिस्टम व्यू 360° हॉरिजॉन्टल और 90° वर्टिकल मूवमेंट ऑडियो टू-वे टॉक कनेक्टिविटी WiFi और V380 Pro ऐप सपोर्ट क्यों खरीदें जीरो ब्लाइंड स्पॉट ऑटो-ट्रैकिंग मजबूत सिग्नल कलर नाइट विजन क्यों खोजें विकल्प रेटिंग 1.7 स्टार जटिल सेटअप

CP PLUS 4G Smart Camera एक भरोसेमंद और मेड इन इंडिया सुरक्षा समाधान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 4G SIM कार्ड पर चलता है, जिसका मतलब है कि आपको इसके लिए किसी वाई-फाई या ब्रॉडबैंड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यह खेतों, निर्माण स्थलों, और फार्महाउस जैसी दूरदराज की जगहों की निगरानी के लिए एक आदर्श विकल्प है। 3,199 रुपये की कीमत में यह एक ब्रांडेड और सुरक्षित अनुभव प्रदान करता है।

Specifications स्टोरेज 256GB तक माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट और क्लाउड स्टोरेज विकल्प नाइट विजन 30 मीटर तक की IR नाइट विजन क्षमता स्टोरेज 256GB तक माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट और क्लाउड स्टोरेज विकल्प स्मार्ट फीचर्स ह्यूमन डिटेक्शन, मोशन ट्रैकिंग और मोशन सेंसर ऑडियो टू-वे टॉक क्यों खरीदें बिना वाई-फाई के काम साइबर सुरक्षा स्मार्ट अलर्ट क्यों खोजें विकल्प एक अच्छे डेटा प्लान वाले सिम की ज़रूरत फिक्स्ड व्यू

Securinnov Triple Lens Camera सुरक्षा के मामले में एक कदम आगे है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका तीन-लेंस सिस्टम है, जो आपको एक ही मोबाइल स्क्रीन पर तीन अलग-अलग कोणों की लाइव निगरानी करने की सुविधा देता है। 3,989 रुपये की कीमत में यह कैमरा 4K एचडी स्पष्टता और 360° पैनोरमिक व्यू प्रदान करता है, जिससे आपके घर या ऑफिस के बाहर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचता।

Specifications रेजोल्यूशन 4K अल्ट्रा HD व्यू 360° पैन और टिल्ट नाइट विजन एडवांस्ड इंफ्रारेड और कलर नाइट विजन स्मार्ट फीचर्स इंटेलिजेंट मोशन डिटेक्शन और ऑटो-ट्रैकिंग क्यों खरीदें तीन गुना कवरेज शानदार रेटिंग इंस्टेंट अलर्ट आसान सेटअप क्यों खोजें विकल्प पावर के लिए बिजली के सॉकेट की ज़रूरत इंटरनेट निर्भरता

QIDOTS 8MP IP Camera Set एक पूर्ण सुरक्षा किट है जो अत्याधुनिक IP (Internet Protocol) तकनीक पर आधारित है। साधारण एनालॉग कैमरों के मुकाबले यह 4K Ultra-HD स्पष्टता प्रदान करता है। इस सेट में 4 मेटल बॉडी बुलेट कैमरे, एक 4-चैनल NVR (Network Video Recorder), और 1TB की हार्ड डिस्क शामिल है। यह सिस्टम उन लोगों के लिए है जो सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते और जिन्हें क्रिस्टल क्लियर फुटेज की आवश्यकता है।

Specifications नाइट विजन ColourVu ड्यूल मोड स्टोरेज 1TB हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD) पहले से शामिल बनावट मेटल बॉडी और IP67 वेदरप्रूफ रेटिंग कंप्रेशन H.265+ क्यों खरीदें अल्ट्रा-शार्प विजन स्मार्ट फिल्टर्स प्रीमियम बिल्ड 2 साल की लंबी वारंटी कम्प्लीट किट क्यों खोजें विकल्प केबल शामिल नहीं कीमत अधिक

DAYTONIC Full Colour Bullet Camera एक शक्तिशाली आउटडोर सुरक्षा समाधान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Full Colour Night Vision तकनीक है, जो रात के घने अंधेरे में भी पारंपरिक ब्लैक-एंड-व्हाइट फुटेज के बजाय रंगीन और साफ़ तस्वीरें देती है। 3,200 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह कैमरा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें 24/7 हाई-डेफिनिशन निगरानी की आवश्यकता है।

Specifications नाइट विजन 20 मीटर तक की फुल कलर नाइट विजन रेंज पावर प्रोटेक्शन ओवरवोल्टेज और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी 2D और 3D नॉइज़ रिडक्शन नेटवर्क प्रोटोकॉल IPv4, IPv6, HTTPS, और RTSP सपोर्ट क्यों खरीदें रंगीन रात का नज़ारा पावर स्टेबिलिटी उन्नत इमेज प्रोसेसिंग नेटवर्क लचीलापन क्यों खोजें विकल्प वायर्ड कनेक्शन इन-बिल्ट SD कार्ड स्लॉट की जानकारी नहीं

amiciVision Dual Camera CCTV सुरक्षा तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो "2 कैमरा, 2 डिस्प्ले की सुविधा देता है। इसमें एक कैमरा स्थिर (Fixed) रहता है और दूसरा लचीला है जिसे आप ऐप के जरिए घुमा सकते हैं। यह सेटअप एक ही समय में बड़े क्षेत्र और किसी खास पॉइंट दोनों की निगरानी करने में सक्षम है। 8,699 रुपये की कीमत में यह 128GB मेमोरी कार्ड और 1 साल की वारंटी के साथ एक कम्पलीट पैकेज है।

Specifications ऑडियो टू-वे ऑडियो कनेक्टिविटी 2.4Ghz वाई-फाई और ब्लूटूथ सपोर्ट अलार्म इन-बिल्ट 85db लाउड अलार्म और मोबाइल नोटिफिकेशन स्टोरेज 128GB मेमोरी कार्ड शामिल क्यों खरीदें डबल सुरक्षा पावरफुल नाइट विजन स्मार्ट अलार्म सिस्टम स्टोरेज के साथ भरोसेमंद वारंटी क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 2.4Ghz वाई-फाई कीमत थोड़ी अधिक

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