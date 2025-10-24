आ गया प्रोजेक्टर वाला दुनिया का पहला टैब, इसमें 24,200mAh बैटरी और 64MP कैमरा भी

संक्षेप: Ulefone ने चीन में दो धांसू टैबलेट Armor Pad 5 Ultra और Armor Pad 5 Pro को लॉन्च कर दिया है। अल्ट्रा मॉडल दुनिया के पहले ऐसा रग्ड टैबलेट है, जो इन-बिल्ट प्रोजेक्टर के साथ आता है। टैबलेट 24200 एमएएच बैटरी पैक करते हैं, जो 1662 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है।

Ulefone ने चीन में आधिकारिक तौर पर अपने नेक्स्ट जनरेशन टैबलेट सीरीज Ulefone Armor Pad 5 Series को लॉन्च कर दी है। सीरीज में Armor Pad 5 Ultra और Armor Pad 5 Pro मॉडल शामिल हैं। इसके अल्ट्रा मॉडल दुनिया के पहले ऐसा रग्ड टैबलेट है, जो इन-बिल्ट प्रोजेक्टर के साथ आता है। स्टैंडर्ड मॉडल में प्रोजेक्टर नहीं है। दोनों में बस प्रोजेक्टर का अंतर है, बाकि के सभी स्पेसिफिकेशन एक समान हैं। ये टैबलेट 24200 एमएएच बैटरी पैक करते हैं, जो 1662 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है। चलिए डिटेल में बताते हैं टैबलेट में क्या-क्या खास है...

कंपनी का सबसे तेज और शक्तिशाली टैब आर्मर पैड 5 सीरीज के टैबलेट मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400X 5G चिपसेट से लैस हैं, जो इसे Ulefone का अब तक के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली रग्ड टैबलेट बनाते हैं। एंड्रॉयड 15 पर चलने वाला ये टैबलेट, कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से मल्टीटास्किंग और बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं।

Ulefone Armor Pad 5 Ultra: दुनिया का पहला रग्ड टैबलेट जिसमें बिल्ट-इन प्रोजेक्टर है इस सीरीज का मुख्य आकर्षण आर्मर पैड 5 अल्ट्रा है, जो 200-ल्यूमेन बिल्ट-इन प्रोजेक्टर के साथ आता है। यह 960×540 रिजॉल्यूशन को सपोर्ट करता है, जिसमें ऑटो और मैनुअल दोनों तरह के फोकस ऑप्शन हैं। इसका स्मार्ट 26° अपवर्ड थ्रो एंगल यह सुनिश्चित करता है कि टैबलेट किसी भी सतह पर सपाट रखे होने पर भी उपयोगकर्ता पूरी तरह से प्रोजेक्ट कर सकें। एक डेडिकेटेड प्रोजेक्टर कंट्रोल की और एक क्विक-एक्सेस विजेट इसे इस्तेमाल करना आसान बनाता है।

24,200mAh बैटरी, 1662 घंटे तक की बैटरी लाइफ टैबलेट को पावर देने के लिए 24,200mAh की बड़ी डुअल-सेल बैटरी है, जो अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ी है। यह 120W फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे उपयोगकर्ता केवल 10 मिनट में 20% तक चार्ज कर सकते हैं। आर्मर पैड 5, 10W रिवर्स चार्जिंग के साथ, एक पावरबैंक के रूप में भी काम कर सकता है। बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में टैबलेट 1662 घंटे का स्टैंडबाय टाइम, 109 घंटे का टॉकटाइम और 109 घंटे का ही वीडियो प्लेबैक टाइम प्रदान करते हैं।

इमरजेंसी के लिए LED लाइट्स भी टैबलेट में 754 एलईडी वाली डुअल एलईडी लाइट्स हैं, जो 1000 लुमेन तक की चमक प्रदान कर सकती हैं। यूजर एक डेडिकेटेड लाइटिंग बटन का उपयोग करके वार्म, कोस्ड और मिक्स्ड लाइट मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। इमरजेंसी या सिग्नल देने के लिए, इसमें 64 एलईडी वाली डुअल वार्निंग लाइट्स भी हैं जो कॉन्सटैंट और ब्लिंकिंग दोनों मोड का सपोर्ट करती हैं।

पावरफुल कैमरा और हैवी रैम फोटोग्राफी के लिए, आर्मर पैड 5 अल्ट्रा में 64 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 64 मेगापिक्सेल का इन्फ्रारेड नाइट विजन कैमरा और वीडियो कॉल या सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी एक और खासियत है; इसमें 512GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे 2TB तक बढ़ाया जा सकता है, और 12GB रैम (20GB तक एक्सपेंडेबल) है।

11 इंच का बड़ा डिस्प्ले टैबलेट में 1920×1200 पिक्सेल रिजॉल्यूशन और 600 निट्स तक की ब्राइटनेस वाला 11 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, जो तेज धूप में भी बेहतरीन विजिबिलिटी देता है। टैब में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, वाईफाई 6E, ब्लूटूथ 5.4 और छह-सिस्टम ग्लोबल नेविगेशन शामिल हैं, जो आपको कहीं भी विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं।