इसकी बैटरी से चार्ज हो जाएंगे दो पावरबैंक! आया 21200mAh बैटरी वाला धांसू फोन

टेक ब्रैंड Ulefone ने अपना नया Armor 29 Pro 5G Thermal Version पेश किया है, जिसमें 21200mAh की बड़ी बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग दी गई है। यह फोन आउटडोर, इंडस्ट्रियल और इमरजेंसी यूज के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस और थर्मल इमेजिंग के साथ आता है।

अगर आप ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो आउटडोर एडवेंचर, इंडस्ट्रियल वर्क या इमरजेंसी हालात में साथ दे सके, तो Ulefone का नया Armor 29 Pro 5G Thermal Version आपके लिए ही आया है। यह फोन अपनी मजबूती और थर्मल इमेजिंग फीचर के चलते बेहद खास है और इसकी बैटरी ऐसी है कि दो पावरबैंक चार्ज कर दे। इसे एक बार चार्ज करने के बाद आप शायद कई हफ्तों तक चार्जर के बारे में भूल जाएं।

फोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 21200mAh की बैटरी है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यूजर्स को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी होगी। चाहे आप ट्रेकिंग पर हों, किसी ऑफ-ग्रिड लोकेशन में काम कर रहे हों या लगातार कैमरा और थर्मल फीचर यूज कर रहे हों, यह फोन लंबा बैकअप देता है। इसके साथ 120W फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे इतनी बड़ी बैटरी भी जल्दी चार्ज हो जाती है। साथ ही 10W रिवर्स चार्जिंग की मदद से यह फोन खुद किसी पावरबैंक की तरह भी काम करता है।

दिया गया है सेकेंडरी डिस्प्ले डिवाइस में 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजॉल्यूशन 2400x1080 पिक्सल और 120Hz रिफ्रेश रेट है। आउटडोर में भी स्क्रीन साफ नजर आए इसके लिए इसमें 2200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा 1.04 इंच की सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले भी है, जो क्विक नोटिफिकेशंस और बेसिक कंट्रोल्स के लिए काम आती है।

परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है, जो 5G कनेक्टिविटी और स्मूद परफॉर्मेंस ऑफर करता है। यह फोन Android 15 पर चलता है और इसमें 16GB LPDDR5 रैम के साथ 16GB एक्सटेंडेड रैम का विकल्प भी है। स्टोरेज के लिए इसमें 512GB UFS 3.1 स्टोरेज दिया गया है, जिसे 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

थर्मल फीचर के साथ खास कैमरा प्रोफेशनल-ग्रेड थर्मल इमेजिंग सपोर्ट के साथ इंडस्ट्रियल और इमरजेंसी यूजर्स को मदद मिलती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP वाइड मैक्रो लेंस और 64MP नाइट विजन कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।