अब जनता को मिलेगा 24 घंटे सपोर्ट, सांसद ने लॉन्च किया खुद का AI अवतार

Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़UK gets First Virtual MP Labour Politician Launches AI Clone to Connect with Voters

एक अनोखा प्रयोग आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से UK में किया गया है, जहां के एक MP ने अपना वर्चुअल वर्जन तैयार किया है। इसकी मदद से वे अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ रहे हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 05:37 PM
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से जिंदगी के ढेरों काम आसान हो गए हैं और यह अलग-अलग पहलुओं का हिस्सा बन रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग अपने AI अवतार शेयर करते हैं और अब एक ब्रिटिश सांसद ने अपना AI वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस तरह सांसद की कोशिश है कि वे 24 घंटे बिना थके अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े रह सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएं।

लीड्स साउथ वेस्ट और मॉरले के लेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क स्यूअर्ड्स ने अपने वर्चुअल वर्जन को 'AI मार्क' नाम दिया है। इस AI अवतार को उन्होंने टेक स्टार्टअप 'न्यूरल वॉइस' के साथ मिलकर तैयार किया है। बता दें, यह डिजिटल अवतार उनकी आवाज और चेहरे को यूज करता है। इसकी मदद से वे जनता के सवालों का जवाब दे रहे हैं और उनके साथ जरूरी जानकारी शेयर करते हैं।

स्टाफ ना होने पर मिलेगी मदद

मार्क का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी उनकी जगह लेने नहीं आ रही है बल्कि एक एक्सट्रा टूल की तरह यूज की जाएगी। लोग जब चाहें AI मार्क के साथ जुड़कर अपना परेशानियों और सवालों पर चर्चा कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। उनका मानना है कि इसके साथ स्टाफ ना होने या कम होने जैसी स्थितियों में मदद मिलेगी।

मिल रही है कई तरह की प्रतिक्रिया

AI वर्जन के तौर पर वर्चुअल सांसद के आने के बाद इस प्रयास को अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। कई लोगों ने इसकी खामियों को भी उजागर किया और बताया कि कई बार यह साफ जवाब नहीं देता और गंभीर समस्याओं का इससे कोई समाधान नहीं मिल पाया। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह स्थानीय बोलियों का सही से उच्चारण नहीं कर पाता और सभी बातों को आसानी से समझ नहीं सकता।

हालांकि, इसका एक पहलू डाटा प्राइवेसी से भी जुड़ा है। इसे डिवेलप करने वाली कंपनी 'न्यूरल वॉइस' की पॉलिसी में कहा गया है कि वह यूजर्स का डाटा अनिश्चित समय के लिए स्टोर कर सकती है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और वे इसे लेकर सकारात्मक नहीं है। देखना होगा कि अगले कुछ साल में ऐसे और भी प्रयास देखने को मिलते हैं या नहीं।

