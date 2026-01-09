आधार से जुड़ी हर परेशानी फटाफट होगी दूर! UIDAI लाया नया Udai मैस्कॉट

संक्षेप: UIDAI ने आधार सेवाओं को आसान बनाने के लिए ‘Udai’ नाम का नया डिजिटल मैस्कॉट लॉन्च किया है, जो चैटबॉट की तरह काम करेगा। इससे लोगों को आधार से जुड़ी जानकारी और समस्याओं का हल फटाफट मिल सकेगा।

आधार कार्ड से जुड़ी संस्था UIDAI ने आधार से जुड़ी सेवाओं को आम लोगों के लिए और आसान बनाने के मकसद से नया मैस्कॉट ‘Udai’ लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल कैरेक्टर है, जो चैटबॉट की तरह काम करता है। इसकी मदद से लोग आधार से जुड़ी अपनी समस्याओं का हल जल्दी पा सकेंगे और सेवाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।

UIDAI का कहना है कि Udai को खासतौर पर आम नागरिकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके जरिए लोग आधार अपडेट, डाउनलोड, जानकारी सुधारने और दूसरी सेवाओं से जुड़ी बातें आसानी से जान सकेंगे। इससे लोगों को छोटी-छोटी जानकारी के लिए बार-बार ऑफिस या वेबसाइट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

ऐसे चुना गया Udai मैस्कॉट मैस्कॉट को चुनने के लिए UIDAI ने देशभर में एक डिजाइन और नाम रखने की प्रतियोगिता रखी थी। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार के मुताबिक, इसमें करीब 875 लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स और अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल थे। मैस्कॉट का नाम भी आम लोगों की राय से तय किया गया।

डिजाइन प्रतियोगिता में केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल को पहला इनाम मिला। महाराष्ट्र के पुणे के इदरीस दवाईवाला दूसरे और उत्तर प्रदेश के कृष्णा शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। वहीं, मैस्कॉट के नाम के लिए भोपाल की रिया जैन को विजेता चुना गया।

पहले ही लॉन्च हो चुका है Aadhaar ऐप UIDAI पहले ही आधार सेवाओं को मोबाइल तक पहुंचाने के लिए नवंबर, 2025 में Aadhaar ऐप लॉन्च कर चुका है। यह ऐप Android और iPhone दोनों पर चलता है। इसकी मदद से आधार कार्ड को डिजिटल रूप में सेफ रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर दूसरों के साथ शेयर भी किया जा सकता है। यह ऐप mAadhaar के साथ मिलकर काम करता है।