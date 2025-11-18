Hindustan Hindi News
U&i launches four new powerful speakers featuring 120W sound 10-hour battery life and RGB lights starting 499 rupees
यू एंड आई ने उतारे 4 नए धांसू Speakers, 120W साउंड, 10 घंटे की बैटरी, RGB Lights से लैस; कीमत 499 रुपए से शुरू

यू एंड आई ने उतारे 4 नए धांसू Speakers, 120W साउंड, 10 घंटे की बैटरी, RGB Lights से लैस; कीमत 499 रुपए से शुरू

संक्षेप: U&i ने भारत में एक बड़ा ऑडियो लाइनअप लॉन्च किया है, जिसमें 120W UiBS 2367 पार्टी स्पीकर और तीन नए पोर्टेबल Bluetooth स्पीकर्स शामिल हैं। इनकी कीमत 499 रुपए से शुरू, फीचर्स में RGB Lights, TWS, 10-घंटे बैकअप शामिल।

Tue, 18 Nov 2025 02:44 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
U&i Speaker Launched: भारत में ऑडियो गैजेट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसी बीच U&i ने अपने लेटेस्ट स्पीकर लाइनअप के साथ तहलका मचा दिया है। पूरे चार नए Bluetooth स्पीकर्स लॉन्च किए हैं। इनमें एक हाई-पावर 120W पार्टी स्पीकर (UiBS 2367) शामिल है। इसके अलावा तीन पोर्टेबल स्पीकर्स UiBS-5166 Insight Series, UiBS-5175 Entry 66, और UiBS-5175 Ignite Series है। इन चारों स्पीकर्स की खासियत है इनमें किसी में 10 घंटे का बैकअप है, तो किसी में 120W की पावर; किसी में RGB लाइटिंग चमकती है, तो किसी में कार-शेप्ड यूनिक डिज़ाइन दिया गया है। कीमतों की बात करें तो सबसे सस्ता मॉडल 499 रुपए से शुरू होता है।

1. UiBS 2367 Party Speaker

यह लाइनअप का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्पीकर है। 120W का आउटपुट, डुअल 8-इंच स्पीकर्स, और TWS फंक्शन इसे किसी भी बड़े आयोजन का असली हीरो बनाते हैं। पार्टी हो, शादी की रस्में हों, स्कूल इवेंट या आउटडोर डांस नाइट UiBS 2367 हर माहौल को जीवंत बना देता है।

इसमें TF Card, USB Port, Aux Input, FM Radio तक सबकुछ मौजूद है, जिससे प्लेबैक की कोई कमी नहीं रहती। इसके साथ दो वायरलेस UHF माइक्रोफोन और एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। Karaoke पार्टियों के लिए यह स्पीकर एकदम परफेक्ट है। साथ ही, RGB LED Lights और LED Display इसकी पार्टी वाइब को और बढ़ाते हैं। 10 घंटे का बैकअप और नीचे लगे कैस्टर व्हील्स इसे कहीं भी ले जाने योग्य बनाते हैं।

कीमत: 14,699 रुपए

ये भी पढ़ें:SBI ग्राहक सावधान! Aadhaar नहीं अपडेट किया तो बंद हो जाएगा YONO? जानें सच…

2. UiBS-5166 Insight Series

अगर आपको एक ऐसा स्पीकर चाहिए जो हल्का हो, दिखने में स्टाइलिश हो और फिर भी दमदार आउटपुट दे तो UiBS-5166 Insight Series आपके लिए ही बना है। यह 20W आउटपुट के साथ आता है, जिसमें 10-घंटे का बैकअप, 10 मीटर वायरलेस रेंज, Bluetooth v5.3, USB/TF Card सपोर्ट, Aux, FM Radio, और Type-C चार्जिंग मौजूद है। इसमें RGB लाइट और साथ दिया गया।

कीमत: 649 रुपए

छोटा आकार, बड़े फीचर

3. UiBS-5175 Entry 66 Fun Car-Shaped Speaker

यह स्पीकर अपनी यूनिक कार-शेप्ड डिज़ाइन की वजह से सबसे अलग दिखता है। अगर आप डेस्क पर कुछ अलग रखना पसंद करते हैं या बच्चों के कमरे के लिए कोई आकर्षक ऑडियो गैजेट चाहते हैं, तो यह मॉडल सबसे बेहतरीन है।

Entry 66 में 20W आउटपुट, 8 घंटे का बैकअप, 10m रेंज, Bluetooth v5.3, Type-C चार्जिंग, TF/USB सपोर्ट शामिल है। इसके LED लाइट्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं।

कीमत: 599 रुपए

गाड़ी की शेप के स्पीकर

4. UiBS-5175 Ignite Series

Ignite Series इस लाइनअप का सबसे बजट-फ्रेंडली स्पीकर है, लेकिन फीचर्स में बिल्कुल भी समझौता नहीं किया गया है। यह 10W आउटपुट देता है, जो छोटे रूम, वर्कस्पेस और आउटडोर मिनी-गैदरिंग्स के लिए पर्याप्त है। इसमें 10 घंटे का बैकअप, Bluetooth v5.3, USB, TF Card, Aux, RGB Light, और एक सुविधाजनक lanyard शामिल है।

कीमत: सिर्फ 499 रुपए

ये भी पढ़ें:Aadhaar में मोबाइल नंबर बदलना हुआ आसान, बिना किसी डॉक्यूमेंट फिंगर से होगा काम
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
