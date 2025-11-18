यू एंड आई ने उतारे 4 नए धांसू Speakers, 120W साउंड, 10 घंटे की बैटरी, RGB Lights से लैस; कीमत 499 रुपए से शुरू
संक्षेप: U&i ने भारत में एक बड़ा ऑडियो लाइनअप लॉन्च किया है, जिसमें 120W UiBS 2367 पार्टी स्पीकर और तीन नए पोर्टेबल Bluetooth स्पीकर्स शामिल हैं। इनकी कीमत 499 रुपए से शुरू, फीचर्स में RGB Lights, TWS, 10-घंटे बैकअप शामिल।
U&i Speaker Launched: भारत में ऑडियो गैजेट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसी बीच U&i ने अपने लेटेस्ट स्पीकर लाइनअप के साथ तहलका मचा दिया है। पूरे चार नए Bluetooth स्पीकर्स लॉन्च किए हैं। इनमें एक हाई-पावर 120W पार्टी स्पीकर (UiBS 2367) शामिल है। इसके अलावा तीन पोर्टेबल स्पीकर्स UiBS-5166 Insight Series, UiBS-5175 Entry 66, और UiBS-5175 Ignite Series है। इन चारों स्पीकर्स की खासियत है इनमें किसी में 10 घंटे का बैकअप है, तो किसी में 120W की पावर; किसी में RGB लाइटिंग चमकती है, तो किसी में कार-शेप्ड यूनिक डिज़ाइन दिया गया है। कीमतों की बात करें तो सबसे सस्ता मॉडल 499 रुपए से शुरू होता है।
1. UiBS 2367 Party Speaker
यह लाइनअप का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्पीकर है। 120W का आउटपुट, डुअल 8-इंच स्पीकर्स, और TWS फंक्शन इसे किसी भी बड़े आयोजन का असली हीरो बनाते हैं। पार्टी हो, शादी की रस्में हों, स्कूल इवेंट या आउटडोर डांस नाइट UiBS 2367 हर माहौल को जीवंत बना देता है।
इसमें TF Card, USB Port, Aux Input, FM Radio तक सबकुछ मौजूद है, जिससे प्लेबैक की कोई कमी नहीं रहती। इसके साथ दो वायरलेस UHF माइक्रोफोन और एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। Karaoke पार्टियों के लिए यह स्पीकर एकदम परफेक्ट है। साथ ही, RGB LED Lights और LED Display इसकी पार्टी वाइब को और बढ़ाते हैं। 10 घंटे का बैकअप और नीचे लगे कैस्टर व्हील्स इसे कहीं भी ले जाने योग्य बनाते हैं।
कीमत: 14,699 रुपए
2. UiBS-5166 Insight Series
अगर आपको एक ऐसा स्पीकर चाहिए जो हल्का हो, दिखने में स्टाइलिश हो और फिर भी दमदार आउटपुट दे तो UiBS-5166 Insight Series आपके लिए ही बना है। यह 20W आउटपुट के साथ आता है, जिसमें 10-घंटे का बैकअप, 10 मीटर वायरलेस रेंज, Bluetooth v5.3, USB/TF Card सपोर्ट, Aux, FM Radio, और Type-C चार्जिंग मौजूद है। इसमें RGB लाइट और साथ दिया गया।
कीमत: 649 रुपए
3. UiBS-5175 Entry 66 Fun Car-Shaped Speaker
यह स्पीकर अपनी यूनिक कार-शेप्ड डिज़ाइन की वजह से सबसे अलग दिखता है। अगर आप डेस्क पर कुछ अलग रखना पसंद करते हैं या बच्चों के कमरे के लिए कोई आकर्षक ऑडियो गैजेट चाहते हैं, तो यह मॉडल सबसे बेहतरीन है।
Entry 66 में 20W आउटपुट, 8 घंटे का बैकअप, 10m रेंज, Bluetooth v5.3, Type-C चार्जिंग, TF/USB सपोर्ट शामिल है। इसके LED लाइट्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं।
कीमत: 599 रुपए
4. UiBS-5175 Ignite Series
Ignite Series इस लाइनअप का सबसे बजट-फ्रेंडली स्पीकर है, लेकिन फीचर्स में बिल्कुल भी समझौता नहीं किया गया है। यह 10W आउटपुट देता है, जो छोटे रूम, वर्कस्पेस और आउटडोर मिनी-गैदरिंग्स के लिए पर्याप्त है। इसमें 10 घंटे का बैकअप, Bluetooth v5.3, USB, TF Card, Aux, RGB Light, और एक सुविधाजनक lanyard शामिल है।
कीमत: सिर्फ 499 रुपए
