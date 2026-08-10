CHILL वायरलेस स्पीकर और ARIAL पावर बैंक एकसाथ लॉन्च, कीमत खुश कर देगी
U&i ने 150W ऑडियो आउटपुट वाले CHILL Wireless Speaker और 33W फास्ट चार्जिंग वाले ARIAL Power Bank को भारत में लॉन्च किया है। इनकी कीमत क्रम से 7,349 रुपये और 799 रुपये रखी गई है।
भारतीय टेक एक्सेसरीज ब्रैंड U&i ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए दो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। कंपनी ने CHILL Series Wireless Speaker (UiBS-5085) और ARIAL Series Power Bank (UiPB-0333) को भारतीय मार्केट में पेश किया है। दोनों प्रोडक्ट्स को खासतौर से मनोरंजन और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी का कहना है कि ये नए प्रोडक्ट आगामी फेस्टिव सीजन में यूजर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
60% OFF
ZEBRONICS Clipper, 4 Watts, Wearable Bluetooth Speaker with Mic, Magnetic Clip-On, Upto 20 Hours Playback, Bluetooth v5.3, Carry Loop, Adventure & Travel Companion, Portable Speaker (Black)
- ZEBRONICS Clipper
- 4 Watts
- Wearable Bluetooth Speaker with Mic
₹599₹1499
खरीदिये
53% OFF
ZEBRONICS Sound Feast 90 10W Output, Portable Wireless Speaker with Bluetooth v5.0, TWS, 6.3mm with Wired Mic, USB, mSD, AUX, Mobile Holder and RGB Lights
- ZEBRONICS Sound Feast 90 10W Output
- Portable Wireless Speaker with Bluetooth v5.0
- TWS
₹799₹1699
खरीदिये
62% OFF
BRIGHTZONE Compatible Ultra Mini Wireless Bluetooth Speaker with Heavy Metal Electroplating | Round Mini Speaker, Power Button Controlled, Long Battery Backup & Quick Charge
- BRIGHTZONE Compatible Ultra Mini Wireless Bluetooth Speaker with Heavy Metal Electroplating | Round Mini Speaker
- Power Button Controlled
- Long Battery Backup & Quick Charge
₹269₹699
खरीदिये
60% OFF
Zebronics Portable Bluetooth Speaker, 4W Output, Up to 6Hrs Playback, Magnetic Clip Design, BT v5.4, TWS Pairing, LED Indicator, Call Function, Media/Volume Control, Type-C (Clipper Pro, Black)
- Zebronics Portable Bluetooth Speaker
- 4W Output
- Up to 6Hrs Playback
₹999₹2499
खरीदिये
30% OFF
Ariel Power Gel Liquid Detergent for Top Load & Semi Auto – 4kg | Removes 100 Dried Stains in 1 Wash | Faster Dissolving | Long-Lasting Fragrance | Color Protection | At the price of Powders
- Ariel Power Gel Liquid Detergent for Top Load & Semi Auto – 4kg | Removes 100 Dried Stains in 1 Wash | Faster Dissolving | Long-Lasting Fragrance | Color Protection | At the price of Powders
₹533₹765
खरीदिये
U&i CHILL Series Wireless Speaker में 150W वायरलेस ऑडियो आउटपुट दिया गया है, जबकि ARIAL Series Power Bank 10,000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। कंपनी के मुताबिक, दोनों डिवाइस पोर्टेबिलिटी और फीचर्स के साथ-साथ वैल्यू-फॉर-मनी एक्सपीरियंस देने के लिए लॉन्च किए गए हैं।
150W आउटपुट वाला U&i CHILL Wireless Speaker
U&i CHILL Series Wireless Speaker (UiBS-5085) को खासतौर पर पार्टी, फैमिली गैदरिंग, आउटडोर सेलिब्रेशन और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 150W वायरलेस आउटपुट के साथ 8+8 स्पीकर यूनिट दी गई है। कंपनी के अनुसार, यह सेटअप दमदार साउंड, क्लियर ऑडियो और डीप बास देने के लिए तैयार किया गया है। स्पीकर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसमें बिल्ट-इन व्हील्स दिए गए हैं। ऐसे में इसे पार्टी, आउटडोर इवेंट या किसी अन्य जगह ले जाना काफी आसान हो जाता है।
कनेक्टिविटी के मामले में CHILL Series Wireless Speaker में कई विकल्प मिलते हैं। इसमें FM Radio, AUX, TF Card, USB और TWS सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसमें DC 5V चार्जिंग का विकल्प भी मौजूद है। स्पीकर पर ही वॉल्यूम कंट्रोल पैनल दिया गया है, जिससे यूजर सीधे डिवाइस से ऑडियो कंट्रोल कर सकता है।
कंपनी ने इसके साथ वायरलेस माइक्रोफोन और रिमोट कंट्रोल भी दिया है। माइक्रोफोन की मदद से इसका इस्तेमाल कराओके, अनाउंसमेंट और पार्टी के दौरान किया जा सकता है। वहीं, रिमोट कंट्रोल के जरिए स्पीकर को दूर से कंट्रोल करना आसान होगा। CHILL Series में True Wireless Stereo (TWS) सपोर्ट भी मिलता है। इसके जरिए दो कम्पैटिबल स्पीकर्स को आपस में पेयर करके ज्यादा इमर्सिव स्टीरियो साउंड का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है।
10000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग वाला ARIAL Power Bank
दूसरी ओर, U&i ARIAL Series Power Bank (UiPB-0333) में 10,000mAh बैटरी क्षमता दी गई है और यह 33W फास्ट चार्जिंग आउटपुट सपोर्ट करता है। पावर बैंक में Type-C इनपुट/आउटपुट के साथ डुअल USB आउटपुट पोर्ट्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, इसमें कुल तीन चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, जिससे एक से ज्यादा डिवाइस को चार्ज करने का विकल्प मिलता है। इसका इस्तेमाल सफर, ऑफिस, कम्यूटिंग या लंबे समय तक घर से बाहर रहने के दौरान किया जा सकता है।
सेफ्टी के लिए ARIAL Series Power Bank में कई प्रोटेक्शन फीचर्स दिए गए हैं। इनमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरपावर प्रोटेक्शन, अंडरवोल्टेज प्रोटेक्शन और टेम्परेचर प्रोटेक्शन शामिल हैं। इन फीचर्स का मकसद चार्जिंग के दौरान डिवाइस और यूजर की सुरक्षा तय करना है। U&i ARIAL Series Power Bank को ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।
U&i CHILL Speaker और ARIAL Power Bank की कीमत
नए U&i CHILL Series Wireless Speaker (UiBS-5085) की कीमत 7,349 रुपये रखी गई है। वहीं U&i ARIAL Series Power Bank (UiPB-0333) केवल 799 रुपये में उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।