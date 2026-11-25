ईयरबड्स से स्पीकर तक 8 नए गैजेट्स, 50000mAh का पावर बैंक भी; कीमत 449 रुपये से शुरू
U&i ने भारत में 8 नए ऑडियो और चार्जिंग एक्सेसरीज लॉन्च किए हैं। इनमें 50000mAh का पावर बैंक, 50 घंटे की बैटरी वाले ईयरबड्स और 20W आउटपुट वाला वायरलेस स्पीकर शामिल हैं।
स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए U&i ने अपने नए प्रोडक्ट्स की रेंज लॉन्च की है। कंपनी ने ऑडियो और चार्जिंग एक्सेसरीज कैटेगरी में कुल 8 नए प्रोडक्ट पेश किए हैं। इस रेंज में 50000mAh की क्षमता वाला पावर बैंक भी शामिल है, जिसमें एक साथ 8 डिवाइस कनेक्ट करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा कंपनी ने 30000mAh और 5000mAh क्षमता वाले पावर बैंक, वायरलेस ईयरबड्स और ब्लूटूथ स्पीकर्स भी लॉन्च किए हैं। नए प्रोडक्ट्स की शुरुआती कीमत 449 रुपये है, जबकि सबसे महंगे प्रोडक्ट की कीमत 3,199 रुपये रखी गई है।
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50,000mAh का पावर बैंक और 8 चार्जिंग कनेक्शन
कंपनी के नए POWERHUB SERIES पावर बैंक (UiPB 3474) की सबसे बड़ी खासियत इसकी 50,000mAh की बैटरी है। इसमें चार USB पोर्ट, दो Type-C पोर्ट और इनबिल्ट Type-C व Lightning केबल दी गई हैं। इस तरह यूजर्स को कुल 8 चार्जिंग कनेक्शन मिलते हैं। इसमें HD डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है, जिसकी मदद से बैटरी का बचा हुआ चार्ज देखा जा सकता है। इसकी कीमत 3,199 रुपये है।
वहीं, SPARK SERIES पावर बैंक (UiPB 0081) में 30,000mAh की बैटरी दी गई है। यह 33W आउटपुट सपोर्ट करता है। इसमें इनबिल्ट Type-C केबल के साथ एक Type-C पोर्ट और एक USB आउटपुट पोर्ट मिलता है। इसे ब्लैक और व्हाइट कलर में खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 2,049 रुपये है।
कंपनी ने VIP SERIES पावर बैंक (UiPB 2501) भी पेश किया है। इसमें 20,000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग आउटपुट मिलता है। यह QC और PD फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। इसमें Type-C और USB पोर्ट दिए गए हैं। इसकी कीमत 1,299 रुपये है।
वायरलेस चार्जिंग वाला छोटा पावर बैंक
U&i के MINI SERIES पावर बैंक (UiPB 3708) में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। इसकी मोटाई सिर्फ 12mm है और यह 33W वायर्ड आउटपुट के साथ 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें इनबिल्ट मोबाइल स्टैंड भी दिया गया है, जिसकी मदद से चार्जिंग के दौरान फोन पर वीडियो देखे जा सकते हैं या कॉल की जा सकती है। इसकी कीमत 1,399 रुपये रखी गई है।
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50 घंटे तक चलेगी बैटरी वाले ईयरबड्स
ऑडियो कैटेगरी में कंपनी ने FIRECLIP-2 OWS (OWS 7677) ईयरबड्स पेश किए हैं। इनमें 50 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक मिलने का दावा किया गया है। ये ओपन वायरलेस स्टीरियो डिजाइन के साथ आते हैं और इनमें Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी दी गई है। कॉलिंग के लिए ENC सपोर्ट भी मिलता है। इन्हें ग्रे, ब्लैक और पिंक कलर में खरीदा जा सकेगा। इनकी कीमत 1,099 रुपये है।
इसके अलावा ARMOR SERIES TWS (TWS 6300) भी लॉन्च किए गए हैं। इनकी कीमत 449 रुपये है। इनमें 11mm ड्राइवर्स और लो-लेटेंसी ऑडियो सपोर्ट मिलता है। कंपनी के मुताबिक, ये 30 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक और 30 घंटे तक टॉक टाइम दे सकते हैं। इनमें Type-C चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है।
20W आउटपुट वाला ब्लूटूथ स्पीकर
कंपनी ने SONIC 28 (UiBS 5256) वायरलेस स्पीकर भी पेश किया है। इसमें 20W साउंड आउटपुट और 52mm के डुअल स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं। यह वायरलेस माइक्रोफोन, TF कार्ड, FM रेडियो, USB और AUX कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। इसकी कीमत 949 रुपये रखी गई है।
साथ ही, SONIC 30 (UiBS 4158) एक कॉम्पैक्ट वायरलेस स्पीकर है, जो 10W साउंड आउटपुट देता है। इसमें Bluetooth 5.3 और 6 घंटे तक के प्लेबैक का सपोर्ट मिलता है। TWS Sync फीचर की मदद से दो कम्पैटिबल स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। इसे 549 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।