कर्व्ड डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच केवल 1000 रुपये में, साथ में चार स्ट्रैप्स एकदम FREE

Mar 11, 2026 02:09 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

U&i ने भारत में Entry Star 100 Series स्मार्टवॉच लॉन्च की है, जिसमें 2.2 इंच कर्व्ड डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलते हैं। 1,099 रुपये कीमत में आने वाली यह स्मार्टवॉच बॉक्स में 4 फ्री स्ट्रैप्स के साथ आती है।

टेक एक्सेसरी ब्रैंड U&i ने अपनी नई स्मार्टवॉच Entry Star 100 Series (UiSW 7596) लॉन्च की है। यह स्मार्टवॉच बड़ी डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और कई हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ आती है। कंपनी का कहना है कि इस डिवाइस को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कम कीमत में रोज के स्मार्ट फीचर्स और फिटनेस ट्रैकिंग चाहते हैं।

नए लॉन्च के साथ U&i ने भारत में अपने वियरेबल पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है। यह स्मार्टवॉच यूजर्स को हेल्थ मॉनिटरिंग, एक्टिविटी ट्रैकिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं एक ही डिवाइस में देने का दावा करती है।

ये भी पढ़ें:सारी दुनिया में जलवा! भारत में बन रहा है हर चार में से एक iPhone

कीमत और उपलब्धता

U&i Entry Star 100 Series स्मार्टवॉच की कीमत 1,099 रुपये रखी गई है, जिससे यह बजट स्मार्टवॉच सेगमेंट में एक अफॉर्डेबल विकल्प बनती है। कंपनी के अनुसार यह डिवाइस भारत के रिटेल मार्केट्स में उपलब्ध होगी। यह स्मार्टवॉच उन यूजर्स को टारगेट करती है जो पहली बार स्मार्टवॉच खरीदना चाहते हैं या कम कीमत में बेसिक फिटनेस और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं।

बड़ी कर्व्ड डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन

Entry Star 100 Series स्मार्टवॉच में 2.2-इंच का कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जो नोटिफिकेशन, हेल्थ डाटा और अन्य अपडेट देखने के लिए बड़ा और इमर्सिव व्यू देता है। डिजाइन की बात करें तो इसमें मेटालिक फिनिश केसिंग दी गई है, जो इसे प्रीमियम लुक देती है। साथ ही इसमें फंक्शनल क्राउन और साइड बटन भी दिया गया है, जिससे यूजर्स आसानी से नेविगेशन और कंट्रोल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Samsung का 5G फोन ₹10 हजार से भी कम में, Flipkart पर मिल रही डील

बॉक्स में मिलेंगे 4 फ्री स्ट्रैप्स

इस स्मार्टवॉच की एक खास बात यह है कि कंपनी बॉक्स में चार अलग-अलग स्ट्रैप्स दे रही है। इससे यूजर्स अपने मूड, आउटफिट या एक्टिविटी के हिसाब से स्मार्टवॉच का लुक बदल सकते हैं। इनमें ऑरेंज रिब्ड सिलिकॉन स्ट्रैप- स्पोर्टी लुक के लिए, ब्रेडेड व्हाइट स्ट्रैप- ज्यादा स्टाइलिश और क्लासी फिनिश के लिए, ग्रे वेल्क्रो नायलॉन स्पोर्ट लूप- लंबे समय तक आरामदायक पहनने के लिए और लाइट ग्रे सिलिकॉन स्ट्रैप- रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए शामिल हैं।

वायरलेस चार्जिंग और बैटरी

Entry Star 100 Series में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। यूजर्स इसे मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक की मदद से बिना किसी केबल के चार्ज कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, यह स्मार्टवॉच ऐसी बैटरी के साथ आती है जो पूरे दिन की एक्टिविटी ट्रैकिंग और कनेक्टिविटी को सपोर्ट कर सकती है।

ये भी पढ़ें:मार्च में लॉन्च हो रहे हैं ये नए फोन! Apple, Nothing और Motorola सब लिस्ट में

हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग

आजकल स्मार्टवॉच सिर्फ नोटिफिकेशन देखने तक सीमित नहीं रह गई हैं। Entry Star 100 Series में भी कई हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स दिए गए हैं, जैसे- रियल-टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस या प्रेशर मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, सब इसका हिस्सा हैं। इसके अलावा इसमें स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है, जिससे यूजर्स अपने वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं।

IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस

स्मार्टवॉच IP68 रेटिंग के साथ आती है, जिसका मतलब है कि यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहती है। इससे यूजर्स इसे वर्कआउट, आउटडोर एक्टिविटी या रोजमर्रा के इस्तेमाल में आसानी से पहन सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

Smartwatch Gadgets Hindi News

