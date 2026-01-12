अब वायरल होंगी रील! भारत के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पावर-पैक्ड एक्सेसरी रेंज लॉन्च

संक्षेप: UBON ने भारत के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ‘Creator Series’ लॉन्च की है, जिसमें प्रोफेशनल ऑडियो और स्मार्ट शूटिंग एक्सेसरीज शामिल हैं। यह रेंज व्लॉगिंग, पॉडकास्ट और शॉर्ट वीडियो बनाने वालों को आसान, पोर्टेबल और भरोसेमंद सॉल्यूशन देने पर फोकस्ड है।

भारत में तेजी से बढ़ती कंटेंट क्रिएटर इकॉनमी को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑडियो एक्सेसरी ब्रैंड UBON ने अपनी नई Creator Series लॉन्च की है। यह खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स और व्लॉगर्स के लिए डिजाइन की गई एक पर्पज-बिल्ट रेंज है, जो प्रोफेशनल क्वॉलिटी ऑडियो और स्मार्ट शूटिंग सॉल्यूशन्स ऑफर करती है।

भारत में डिजिटल कंटेंट का फोकस तेजी से शॉर्ट वीडियो, पॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की ओर बढ़ रहा है। इसी बदलाव को देखते हुए UBON की Creator Series को पोर्टेबल, इस्तेमाल में आसान और अफॉर्डेबल बनाया गया है, जिससे क्रिएटर्स कहीं भी और कभी भी प्रोफेशनल क्वॉलिटी कंटेंट तैयार कर सकें। UBON Creator Series जल्द ही देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स, बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस और UBON के ऑफिशियल चैनल्स पर उपलब्ध होगी।

सीरीज में शामिल हैं ये एक्सेसरीज नई सीरीज में एडवांस वायरलेस कॉलर माइक्रोफोन और इंटेलिजेंट शूटिंग एक्सेसरीज शामिल हैं। इन प्रोडक्ट्स को क्लियर साउंड आउटपुट, स्मूद कनेक्टिविटी, लंबी बैटरी लाइफ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया है, जो खास तौर पर ऑन-द-गो क्रिएटर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं।

UBON Creator Series में शामिल GT-455 Podcast Series वायरलेस कॉलर माइक 360-डिग्री HD ऑडियो, ANC सपोर्ट, 30 घंटे की बैटरी और 20 मीटर वायरलेस रेंज देता है। वहीं GT-440 Mr. Mike एक कॉम्पैक्ट HD माइक है, जो रील्स, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उपयुक्त है। GT-425 Influencer Series प्लग-एंड-रिकॉर्ड माइक है, जिसे स्मार्टफोन और कैमरा दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।