बिना स्क्रीन वाला फिटनेस बैंड लाया UBON, स्ट्रेस और हेल्थ दोनों पर रखेगा नजर; इतनी है कीमत
UBON ने भारत में नया SW-211 MaxFit Smart Fitness Band लॉन्च किया है, जिसमें Stress Monitoring, HRV Tracking और 24x7 हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसे बजट प्राइस पर पेश किया गया है।
भारती कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड UBON ने अपने वियरेबल पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए नया SW-211 MaxFit Series Smart Fitness Band लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फिटनेस बैंड को बिना किसी डिस्प्ले वाले विकल्प के तौर पर लॉन्च किया है। यह डिवाइस उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो फिटनेस ट्रैकिंग के साथ-साथ अपनी ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस पर भी नजर रखना चाहते हैं। आइए आपको इस डिवाइस के बारे में विस्तार बताते हैं।
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आजकल लोगों के बीच प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और फिटनेस को लेकर अवेयरनेस तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए UBON ने इस स्मार्ट फिटनेस बैंड में Stress Monitoring और Heart Rate Variability (HRV) Tracking जैसे एडवांस फीचर्स दिए हैं। HRV ट्रैकिंग की मदद से यूजर्स अपनी बॉडी की रिकवरी, स्ट्रेस लेवल और हार्ट हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे बेहतर लाइफस्टाइल और फिटनेस से जुड़े फैसले लेना आसान हो जाता है।
मिलेंगे कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स
SW-211 MaxFit Series में 24x7 Heart Rate Monitoring, Blood Oxygen (SpO2) Monitoring, Sleep Tracking और Step Counter जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यह डिवाइस कैलोरी बर्न की जानकारी भी देता है, जिससे यूजर्स अपनी रोजाना की एक्टिविटी और फिटनेस पर आसानी से नजर रख सकते हैं। इसके अलावा कोई स्क्रीन ना होने के चलते बार-बार बैंड पर नजर नहीं जाती और यह जरूरी कामों के बीच डिस्टर्ब नहीं करता।
100 स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट
फिटनेस पसंद करने वाले यूजर्स के लिए इस स्मार्ट बैंड में 100 Sports Modes दिए गए हैं। इसमें वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समेत कई इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सकता है। इससे अलग-अलग प्रकार की एक्सरसाइज के दौरान परफॉर्मेंस का सही डाटा मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट के अन्य विकल्पों के मुकाबले बेहतर एक्युरेसी ऑफर करेगा।
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Android और iPhone दोनों के साथ करेगा काम
UBON का यह स्मार्ट फिटनेस बैंड Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के साथ काम करता है। यह स्मार्टफोन से हेल्थ डाटा सिंक करने के साथ-साथ कॉल, मेसेज और बाकी ऐप्स के नोटिफिकेशन अलर्ट भी सीधे बैंड से देता है। ऐसे में बार-बार फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।
इतनी रखी गई है नए बैंड की कीमत
नए UBON SW-211 MaxFit Series Smart Fitness Band को 6,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह स्मार्ट फिटनेस बैंड देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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