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UBON SP-220 Karaoke Series रिव्यू: बजट में दमदार साउंड, माइक और लंबी बैटरी लाइफ

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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UBON SP-220 Karaoke Series Speaker 20W साउंड आउटपुट, वायरलेस कराओके माइक्रोफोन और 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ के साथ बजट सेगमेंट में एक शानदार विकल्प बनकर आया है। हम इसका डीटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 

UBON SP-220 Karaoke Series रिव्यू: बजट में दमदार साउंड, माइक और लंबी बैटरी लाइफ

ब्लूटूथ स्पीकर अब सिर्फ गाने सुनने का तरीका नहीं रह गए हैं। यूजर्स ऐसे डिवाइस चाहते हैं जो म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और सोशल गैदरिंग्स को एक नए लेवल पर लेकर जा सकें। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए UBON ने अपना SP-220 Karaoke Series Speaker बीते दिनों लॉन्च किया है। इसके साथ मिलने वाला वायरलेस कराओके माइक्रोफोन इसे फैमिली एंटरटेनमेंट और छोटी पार्टियों के लिए एक अट्रैक्टिव विकल्प बनाता है। हमने इसे करीब एक महीने यूज किया और डीटेल्ड रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे सही स्पीकर का चुनाव आपके लिए आसान हो जाए।

डिजाइन और पोर्टेबिलिटी

UBON SP-220 का डिजाइन पहली नजर में ही पोर्टेबल और प्रैक्टिकल फील होता है। इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 17.8 सेंटीमीटर है। कुल मिलाकर यह कॉम्पैक्ट है, जिससे आप इसे घर, ऑफिस, पिकनिक या आउटडोर ट्रिप्स में आसानी से लेकर जा सकते हैं। स्पीकर के साथ दिया गया कैरी स्ट्रैप इसकी पोर्टेबिलिटी को और बेहतर बनाता है। जो लोग अक्सर सफर करते हैं या दोस्तों के साथ छोटी-छोटी गेट-टुगेदर करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक एक्सट्रा एडिशन है।

UBON SP 220 Karaoke Series

स्पीकर में ऊपर की ओर फिजिकल कंट्रोल्स और पीछे कनेक्टिविटी पोर्ट्स दिए गए हैं। साथ में मिलने वाला माइक्रोफोन भी हल्का है और उसपर सामने ही बटन दिए गए हैं, जिससे उसे ऑन-ऑफ और कंट्रोल किया जा सकता है। माइक्रोफोन में नीचे की ओर टाइप-C चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है।

UBON SP 220 Karaoke Series
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ऐसी लगी ऑडियो परफॉर्मेंस

साउंड क्वॉलिटी किसी भी स्पीकर का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होती है और UBON SP-220 ने इस मामले हमें प्रभावित किया। इसमें 20W का साउंड आउटपुट दिया गया है, जो इसकी कीमत के हिसाब से बढ़िया माना जा सकता है। हमने रिव्यू के तौरान पाया कि चाहे बॉलीवुड सॉन्ग हों, पॉप म्यूजिक, भक्ति संगीत या पॉडकास्ट, स्पीकर लाउड आवाज और क्लैरिटी ऑफर करता है। इसमें FM मोड भी दिया गया है और माइक्रोSD कार्ड लगाकर बिना फोन से कनेक्ट किए भी ऑफलाइन म्यूजिक का मजा लिया जा सकता है।

UBON SP 220 Karaoke Series

हमने पाया कि छोटे कमरे, लिविंग रूम, टैरेस पार्टी या दोस्तों की छोटी गैदरिंग के लिए इसकी ऑडियो परफॉर्मेंस दमदार नजर आती है। तेज वॉल्यूम पर भी ऑडियो एक्सपीरियंस अच्छा रहता है और डिस्टॉर्शन की समस्या नहीं आती।

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कराओके फीचर बनाता है खास

UBON SP-220 की सबसे बड़ी खासियत इसका वायरलेस कराओके माइक्रोफोन है। ज्यादातर बजट स्पीकर केवल म्यूजिक प्लेबैक तक सीमित रहते हैं, लेकिन यह मॉडल यूजर्स को गाने गुनगुनाने का भी मौका देता है। अगर परिवार में बच्चों को गाना पसंद है, दोस्तों के साथ म्यूजिकल गेम्स खेलना चाहते हैं या किसी बर्थडे पार्टी में एंटरटेनमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो यह फीचर काफी काम आता है। वायरलेस माइक्रोफोन के चलते तारों की झंझट भी नहीं रहती और यूजर आसानी से मूव करते हुए परफॉर्म कर सकता है।

UBON SP 220 Karaoke Series

हमारा एक्सपीरियंस माइक्रोफोन के साथ भी शानदार रहा। इसकी कनेक्टिविटी रेंज अच्छी है और इसे स्पीकर से कनेक्ट करना भी बहुत आसान है। इसके साथ गाना या गुनगुनाना भी मजेदार अनुभव रहा।

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Bluetooth 5.3 के साथ बेहतर कनेक्टिविटी

स्पीकर में Bluetooth 5.3 सपोर्ट दिया गया है, जो आधुनिक वायरलेस कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड्स में शामिल है। इस स्पीकर की वायरलेस रेंज लगभग 10 मीटर तक है। इसका मतलब है कि आप फोन को कमरे के एक कोने में रखकर भी आराम से म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि, UBON SP-220 सिर्फ ब्लूटूथ तक सीमित नहीं है। इसमें कई तरह के इनपुट ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें USB सपोर्ट, TF Card (MicroSD) सपोर्ट और FM Radio सब शामिल हैं।

UBON SP 220 Karaoke Series

इन फीचर्स की वजह से इंटरनेट या स्मार्टफोन ना होने पर भी म्यूजिक का मजा लिया जा सकता है। खासतौर पर ऐसे यूजर्स जो मेमोरी कार्ड में गाने स्टोर करके रखते हैं, उन्हें ये विकल्प पसंद आ सकते है।

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बैटरी लाइफ है बड़ा हाइलाइट

स्पीकर में 2000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज होने पर यह 10 घंटे तक प्लेबैक टाइम दे सकती है। हमने भी पाया कि इस स्पीकर को बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। इस स्पीकर में Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

UBON SP 220 Karaoke Series

आपको खरीदना चाहिए या नहीं?

करीब 2,499 रुपये की कीमत में आने वाला यह स्पीकर अपने फीचर्स को देखते हुए अच्छा वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज नजर आता है। यह उन यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है जो लिमिटेड बजट में सिर्फ ब्लूटूथ स्पीकर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट डिवाइस चाहते हैं। इसकी 20W साउंड क्षमता, वायरलेस कराओके माइक्रोफोन, लंबी बैटरी लाइफ, Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी, USB और TF Card सपोर्ट जैसे फीचर्स इसे फैमिलीज, स्टूडेंट्स, युवाओं और छोटी पार्टियों के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

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