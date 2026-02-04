UBON Selfie Stick और Mr. Mike रिव्यू: कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो

संक्षेप: अगर आप स्मार्टफोन की मदद से कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आपके बढ़िया माइक्रोफोन और सेल्फी स्टिक या ट्राइपॉड की जरूरत महसूस हुई होगी। हम आपके लिए UBON SF-180 360 Degree Selfie Stick और UBON Mr Mike GT-440 का रिव्यू लेकर आए हैं।

जब बात आती है स्मार्टफोन की मदद से कंटेंट क्रिएशन की, चाहे वह व्लॉगिंग हो, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, लाइव स्ट्रीमिंग या एक बढ़िया ट्रैवल वीडियो.. तो सिर्फ एक अच्छा कैमरा काफी नहीं होता। आपको ऐसे एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है जो आपके फोन के कैमरे और माइक्रोफोन को बेहतर करते हुए प्रोफेशनल फील दें। बीते दिनों टेक ब्रैंड UBON ने अपने एक्सेसरीज सेगमेंट में UBON SF‑180 360 degree Selfie Stick Tripod और Ubon Mr. Mike GT‑440 Type‑C Collar Mic लॉन्च किए हैं। यह जोड़ी ऐसे यूजर्स की जरूरतों को ध्यान रखकर डिजाइन की गई है, जो अच्छा कंटेंट क्रिएशन करना चहते हैं या फिर अपने पर्सनल फोटो-वीडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहते हैं।

UBON SF‑180 360 degree Selfie Stick Tripod रिव्यू सबसे पहले बात करते हैं, Selfie Stick Tripod की। यह प्रोडक्ट एक सिंपल सेल्फी स्टिक नहीं है बल्कि एक 360 डिग्री gimbal-style रोटेशन वाली सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। 360 डिग्री रोटेशन के साथ आप अपने फोन को किसी भी डायरेक्शन में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी फोटो और वीडियो रोटेट होकर भी परफेक्ट और प्रोफेशनल दिखाई देते हैं। इस फीचर का फायदा खासकर तब होता है जब आप अलग-अलग एंगल से रील्स या वीडियोज शूट कर रहे हों।

सेल्फी स्टिक का बिल्ट-इन स्टैबिलाइजर डिजाइन हर शॉट को स्मूद बनाता है और हाथ के मूवमेंट के चलते लगने वाले झटकों को काफी हद तक कम कर देता है, जिससे आउटडोर शूटिंग या ट्रैवल व्लॉगिंग करते समय आपका फुटेज ज्यादा प्रोफेशनल लगता है।

वायरलेस रिमोट और ट्राइपॉड मोड का मजा ट्राइपॉड मोड इसे और भी ज्यादा काम का बनाता है। अब आप अपने फोन को कहीं भी रखकर सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर चाहे वह ग्रुप फोटो हो या एक यूट्यूब व्लॉग। साथ ही इसमें मिलने वाला डिटैचेबल वायरलेस रिमोट आपकी शूटिंग को बहुत आसान बना देता है। आप 10 मीटर तक दूर से फोटो क्लिक कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यह फीचर तब काम आता है जब आप कैमरे से थोड़ी दूरी पर हों या ग्रुप फोटो ले रहे हों।

बेहद हल्का और कॉम्पैक्ट है इसका डिजाइन डिजाइन की बात करें तो हमें यह इसका प्लस पॉइंट लगा। यह स्टिक हल्का, कॉम्पैक्ट और ट्रैवल-फ्रेंडली है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका एडजस्टेबल फोन होल्डर ज्यादातर स्मार्टफोन्स के साइज के लिए परफेक्ट है और यह स्मार्टफोन को मजबूती से पकड़कर रखता है। कुल मिलाकर यह प्रोडक्ट उन क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन कंपैनियन है जो वीडियो शूटिंग में प्रोफेशनल फ्रेम और एंगल चाहते हैं लेकिन भारी और महंगे इक्विपमेंट नहीं खरीदना चाहते।

Ubon Mr. Mike GT‑440 Type‑C Collar Mic रिव्यू अब अगर हम ऑडियो की बात करें, तो Ubon Mr. Mike Collar Mic बिल्कुल इसी सेटअप के लिए एक परफेक्ट ऑडियो पार्टनर है। यह एक लाइटवेट और वायरलेस कॉलर माइक्रोफोन है जिसे खासतौर से Type-C पोर्ट वाले स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया है।

माइक्रोफोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो क्वॉलिटी है। यह माइक्रोफोन हाई-सेंसिटिव माइक्रोफोन एलीमेंट और इंटेलिजेंट नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसने बैकग्राउंड नॉइस को कम करते हुए आपकी आवाज क्लियर रिकॉर्ड की जा सकती है। इससे आपके व्लॉग, इंटरव्यू या लाइव स्ट्रीम के दौरान आवाज बहुत प्रोफेशनल और बैलेंस्ड सुनाई देती है।

प्लग-एंड-प्ले माइक में सेटअप की जरूरत नहीं रिव्यू के दौरान हमने पाया कि GT-440 की वायरलेस रेंज लगभग 15 से 20 मीटर तक है, जिससे आप कैमरे से थोड़ी दूरी रहकर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा, यह माइक्रोफोन प्लग-एंड-प्ले है, तो किसी भी एक्सट्रा ऐप या सेटिंग की जरूरत नहीं होती। बस इसे अपने डिवाइस से कनेक्ट करें, माइक क्लिप ऑन करें और रिकॉर्ड करना शुरू कर दें।

एकसाथ एकदम परफेक्ट कॉम्बो हैं ये एक्सेसरीज दोनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जब एक साथ किया जाता है, तो रिजल्ट्स वाकई कमाल के मिलते हैं। SF-180 स्टिक आपके वीडियो को स्टेबिलिटी, प्रोफेशनल एंगल और शानदार फ्रेमिंग देता है, वहीं GT-440 माइक्रोफोन आपके ऑडियो को क्लियर, बैलेंस्ड और नॉइस-लेस बनाता है। यह कॉम्बिनेशन खासकर व्लॉगर्स, इंस्टाग्राम/यूट्यूब क्रिएटर्स, लाइव स्ट्रीमर्स, इंटरव्यू रिकॉर्डर्स और ऑनलाइन टीचर्स/प्रेजेंटर्स के लिए एक धांसू कैमरा सेटअप तैयार करता है।