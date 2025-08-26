Ubon Magno Power रिव्यू: सस्ते में मैग्नेटिक चार्जिंग और बिल्ट-इन केबल वाला स्टाइलिश पावरबैंक
कम बजट में फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट वाला पावरफुल पावरबैंक खरीदना चाहते हैं तो Ubon Magno Power अच्छा विकल्प बन सकता है। हम बीते दिनों लॉन्च इस डिवाइस का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं।
कॉम्पैक्ट साइज का पावरबैंक अब हर किसी की जरूरत बन चुका है और यूजर्स iPhone जैसे डिवाइसेज के चलते फास्ट चार्जिंग के अलावा मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट भी खोजते हैं। ऐसे में एक्सेसरीज ब्रैंड Ubon की ओर से बीते दिनों लॉन्च किया गया Magno Power 10000mAh पावरबैंक एक स्मार्ट चॉइस बन सकता है। हमने इस पावरबैंक को करीब चार सप्ताह तक इस्तेमाल किया और इसका डीटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
डिजाइन और बिल्ड-क्वॉलिटी
बात डिजाइन की करें तो Ubon Magno Power बेहद हल्के, पतले और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। छोटे साइज के चलते इसे आसानी से छोटे बैग या पॉकेट में भी कैरी किया जा सकता है और कोई दिक्कत नहीं होती। इसकी बॉडी पर मैट फिनिश दिया गया है, जिससे यह पकड़ने पर स्लिप नहीं होता। सामने मैग्नेटिक चार्जिंग वाली रिंग बेहद कूल दिखती है और पीछे की ओर से लाइटनिंग और टाइप-C केबल इनबिल्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें स्टैंड भी मिलता है, जिससे फोन को चार्ज करते वक्त इसे स्टैंड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
सम्बंधित सुझाव
50% OFF
Lifelong Zap 10000mAh Power Bank - Quick Charge 3.0 | 2 Type-C outputs (22.5W) & Inputs (18W), and a Lightning Cable Output (10W) | Portable Wireless Charger for Mobiles, Earbuds, Speakers & Tablets
- Lifelong Zap 10000mAh Power Bank - Quick Charge 3.0 | 2 Type-C outputs (22.5W) & Inputs (18W)
- and a Lightning Cable Output (10W) | Portable Wireless Charger for Mobiles
- Earbuds
₹1499₹2999
खरीदिये
38% OFF
Ambrane 10000mAh Slim & Compact Powerbank with in-Build Type C Cable, 22.5W Fast Charging, USB & Type C Output, Power Delivery, Quick Charge for iPhone, Android & Tablets, Earbuds, (Stylo N10,Purple)
- Ambrane 10000mAh Slim & Compact Powerbank with in-Build Type C Cable
- 22.5W Fast Charging
- USB & Type C Output
₹999₹1599
खरीदिये
71% OFF
ZEBRONICS MB10000S4 Power Bank, 10000 mAh, 12W, Dual USB Output, Type C & Micro USB Input, Built in Protections, Percentage LED Display, Included USB to Type C Cable, Made in India(Black)
- ZEBRONICS MB10000S4 Power Bank
- 10000 mAh
- 12W
₹499₹1699
खरीदिये
75% OFF
ZEBRONICS 10000 mAh Power Bank, Compact Design, 22.5W Fast Charging, Built-In (Type-C & Lightning Cable) Type-C Port, LED Percentage Indicator, For All Mobiles, Tablet, Earbuds, EnergiTank 10R2(Black)
- ZEBRONICS 10000 mAh Power Bank
- Compact Design
- 22.5W Fast Charging
₹999₹3999
खरीदिये
39% OFF
Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Green)
- Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank
- Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output
- Type C PD Output
₹1099₹1799
खरीदिये
40% OFF
AGARO Nano Power Bank 10000 mAh, 22.5W Power Delivery for Smartphones, Portable, USB A & C Output, USB C Input, Fast Charge Technology for Tablets, Headphones and Hi-Powered Devices
- AGARO Nano Power Bank 10000 mAh
- 22.5W Power Delivery for Smartphones
- Portable
₹1199₹1999
खरीदिये
76% OFF
pTron Dynamo Arc 10000mAh 22.5W USB Fast Charging Nano Magnetic Power Bank, 15W Magsafe Wireless Charging, 20W PD/Type C Fast Charging, 3 Outputs/1 Input & Multiple Layers of Protection (Matt Black)
- pTron Dynamo Arc 10000mAh 22.5W USB Fast Charging Nano Magnetic Power Bank
- 15W Magsafe Wireless Charging
- 20W PD/Type C Fast Charging
₹1199₹4899
खरीदिये
50% OFF
Ambrane Magsafe Wireless 10000Mah Fast Charging Power Bank, Strong Magnet, Micro USB Input, 22.5W Output For Iphone 12 Above, Android & Other Qi Enabled Devices + Magnetic Ring (Aerosync Snap, Purple)
- Ambrane Magsafe Wireless 10000Mah Fast Charging Power Bank
- Strong Magnet
- Micro USB Input
₹1499₹2999
खरीदिये
ऊपर की ओर से इसे चार्ज करने के लिए टाइप-C पोर्ट दिया गया है और इसके बगल LED इंडिकेटर लाइट्स दी गई हैं जो बैटरी स्टेटस दिखाती हैं। पावरफुल 10000mAh क्षमता के बावजूद यह हल्का और स्टाइलिश है, जिस बात ने हमें इंप्रेस किया।
बैटरी और चार्जिंग कैपेसिटी
Ubon Magno Power में लंबे बैकअप और चार्जिंग के लिए 10000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इसकी मदद से फोन को दो से तीन बार आसानी से चार्ज किया जा सकता है। हमने रियल टाइफ टेस्ट के दौरान iPhone 16 को इससे तीन बार तक मैग्नेटिक चार्जिंग की मदद से चार्ज किया। इसके अलावा एंड्रॉयड डिवाइस को टाइप-C पोर्ट की मदद से चार्ज करने में भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई।
तगड़ी 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के चलते यह फोन फटाफट चार्ज कर देता है और इसमें 15W वायरलेस चार्जिंग भी इस बात का ध्यान रखती है कि डिवाइस को चार्ज करने में बहुत ज्यादा वक्त ना लगे और लंबा इंतजार ना करना पड़े। साथ ही डुअल वायर्ड आउटपुट दिए गए हैं और एकसाथ दो डिवाइसेज भी इससे चार्ज किए जा सकते हैं। टाइप-C पोर्ट के जरिए इस पावरबैंक को भी चंद घंटों में फुल चार्ज किया जा सकता है।
स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स का सपोर्ट
पूरे रिव्यू पीरियड के दौरान हमें ओवरहीटिंग जैसी दिक्कत का सामना कभी नहीं करना पड़ा। इसमें खास सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो ओवर-चार्ज प्रोटेक्शन, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन और शॉर्ट-सर्किट प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं देते हैं। इस तरह इससे फोन या अन्य डिवाइसेज चार्ज करते वक्त आपको उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं होना पड़ता। स्मार्टवॉच, इयरबड्स और फिटनेस बैंड्स जैसे एक्सेसरीज भी इससे आसानी से चार्ज किए जा सकते हैं।
आपको खरीदना चाहिए या नहीं?
अफॉर्डेबल प्राइस के चलते Ubon Magno Power एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डिवाइस बन जाता है। वैसे तो मार्केट में कई 10000mAh क्षमता वाले पावरबैंक बजट सेगमेंट में उपलब्ध हैं लेकिन फीचर्स से तुलना करें तो Ubon Magno Power कहीं बेहतर है। मैग्नेटिक चार्जिंग हो या फिर बिल्ट-इन चार्जिंग केबल्स और स्टैंड, यह डिवाइस हटकर है और हमारे रिव्यू के दौरान भी इसने साबित किया कि इसपर खर्च करना समझदारी भरा सौदा होगा।
अगर आप अक्सर सफर पर रहते हैं या फिर पावर-बैकअप की जरूरत महसूस होती है तो Ubon Magno Power पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। यह रोज इस्तेमाल के लिए ना सिर्फ भरोसेमंद है, बल्कि इसे यूज करना भी बेहद आसान है और आपको किसी झंझट से नहीं गुजरना पड़ता।