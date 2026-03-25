Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UBON का नया 3-इन-1 चार्जिंग स्टेशन: जेब में फिट, तीन डिवाइस एक साथ चार्ज

Mar 25, 2026 06:40 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय टेक कंपनी UBON ने नया WC-915 3-इन-1 फोल्डेबल चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है, जो एक साथ तीन डिवाइस चार्ज कर सकता है। यह कॉम्पैक्ट और 22W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। 

तेजी से डिजिटल होती दुनिया में, जहां हर यूजर एकसाथ कई डिवाइस इस्तेमाल करता है, जिनमें स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और TWS इयरबड्स सब शामिल हैं। वहीं इन सभी को संभालना और चार्ज रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक्सेसरीज ब्रैंड UBON ने अपना नया WC-915 Charging Station Pro लॉन्च किया है, जो एक कॉम्पैक्ट और फोल्डेबल 3-इन-1 चार्जिंग सॉल्यूशन है।

जेब में आने वाला चार्जिंग स्टेशन

UBON का यह नया डिवाइस खासतौर पर मॉडर्न लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका वॉलेट-स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन इसे बेहद पोर्टेबल बनाता है, यानी आप इसे आसानी से अपनी जेब या बैग में रख सकते हैं। जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं या दिनभर बाहर रहते हैं, उनके लिए यह एक परफेक्ट गैजेट साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:100 दिन पहले दिमाग में लगा था ‘चिप’, अब सोचकर कंप्यूटर चलाता है ये इंसान

एक साथ तीन डिवाइस चार्ज करने का विकल्प

WC-915 की सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक साथ तीन डिवाइस- स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और इयरबड्स, को चार्ज कर सकता है। इससे अलग-अलग चार्जर ले जाने का झंझट खत्म हो जाता है और आपका सेटअप ज्यादा क्लीन और मैनेजेबल हो जाता है। इसके अलावा कई डिवाइस चार्ज करने के लिए केबल के फ्री होने का इंतजार नहीं करना पड़ता।

पावरफुल परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स

नया चार्जिंग स्टेशन 22W आउटपुट के साथ आता है, जो फास्ट और भरोसेमंद चार्जिंग ऑफर करता है। इसके अलावा, इसमें दिया गया Magnetic Intra Lock मैकेनिज्म डिवाइस को मजबूती से एक ही जगह पर बनाए रखता है, जिससे चार्जिंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं आती।

ये भी पढ़ें:UBON Selfie Stick और Mr. Mike रिव्यू: कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो

स्टाइल और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन

डिवाइस का प्रीमियम फिनिश और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे सिर्फ यूजेबल ही नहीं, बल्कि स्टाइलिश भी बनाता है। यह उन यूजर्स के लिए खास है जो टेक्नोलॉजी के साथ-साथ डिजाइन और कंफर्ट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं।

कीमत और उपलब्धता

UBON ने WC-915 Charging Station Pro की कीमत 2,695 रुपये रखी है, जबकि यह फिलहाल ऑफर प्राइस के साथ 1,449 रुपये में मिल रहा है। इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और बड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:सारी दुनिया में जलवा! भारत में बन रहा है हर चार में से एक iPhone
Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Smartphone Smartphones Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।