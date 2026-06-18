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पावर बैंक नहीं पावरहाउस! इसकी 60000mAh बैटरी चार्ज कर देगी पूरी फैमिली के फोन; इतनी है कीमत

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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UBON ने भारत में 40000mAh और 60000mAh बैटरी क्षमता वाले नए Reload और Bunker Series पावर बैंक लॉन्च किए हैं। इनमें 22.5W फास्ट चार्जिंग, मल्टी-डिवाइस सपोर्ट, Hi-Beam Torch और Ambient Light जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

पावर बैंक नहीं पावरहाउस! इसकी 60000mAh बैटरी चार्ज कर देगी पूरी फैमिली के फोन; इतनी है कीमत

अगर आप अक्सर सफर करते हैं, लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं या एक साथ कई गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी UBON ने अपने नए हाई-कैपेसिटी पावर बैंक लॉन्च किए हैं। कंपनी ने PB-SX501 Reload Series और PB-SX701 Bunker Series नाम से दो नए पावर बैंक पेश किए हैं, जिनमें क्रम से 40000mAh और 60000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इन पावर बैंक्स को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें सफर, आउटडोर एडवेंचर, रोड ट्रिप या इमरजेंसी के दौरान भरोसेमंद पावर बैकअप की जरूरत होती है।

PB-SX501 Reload Series

UBON का PB-SX501 Reload Series पावर बैंक 40000mAh बैटरी क्षमता के साथ आता है। यह 22.5W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें Power Delivery (PD) तथा Quick Charge (QC) तकनीक दी गई है, जिससे स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिवाइस तेजी से चार्ज किए जा सकते हैं।

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कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 2 USB पोर्ट और 2 Type-C पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा पावर बैंक में Hi-Beam Torch और Ambient Light जैसे फंक्शंस भी मिलते हैं, जिनमें सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों लाइटिंग मोड मिलते हैं। बैटरी का चार्ज स्टेटस जानने के लिए LED डिस्प्ले और आसानी से साथ ले जाने के लिए इसमें मजबूत कैरीइंग स्ट्रैप भी दिया गया है।

PB-SX701 Bunker Series

वहीं, जिन यूजर्स को और बड़ी बैटरी बैकअप की जरूरत है, उनके लिए कंपनी ने PB-SX701 Bunker Series पेश किया है। इसमें 60000mAh की बंपर बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज होने पर कई डिवाइसेज को कई बार चार्ज कर सकती है। यह मॉडल भी 22.5W PD और QC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इसकी बैटरी इतनी बड़ी है कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन एक दर्जन से ज्यादा बार जीरो से फुल चार्ज किया जा सकता है।

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पावर बैंक में 3 USB पोर्ट और 2 Type-C पोर्ट दिए गए हैं, जिससे एक साथ कई डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं। इसके अलावा Hi-Beam Torch, Ambient Light, LED बैटरी डिस्प्ले और मजबूत कैरीइंग स्ट्रैप जैसे फीचर्स इसमें भी शामिल हैं। यह पावर बैंक लंबे सफर, फैमिली वेकेशन और आउटडोर कैंपिंग जैसी स्थितियों में काफी काम का साबित हो सकता है।

इतनी रखी गई है कीमत

UBON PB-SX501 Reload Series की कीमत 8,990 रुपये रखी गई है, जबकि PB-SX701 Bunker Series मार्केट में 9,990 रुपये में उपलब्ध होगी। कंपनी के मुताबिक दोनों पावर बैंक जल्द ही देशभर के मुख्य रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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