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UBON का नया 4-in-1 Blender लॉन्च! एक मशीन कर देगी किचन के ढेर सारे काम

Apr 22, 2026 04:06 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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UBON का नया HB-9035 4-in-1 Chef Pro Blender पावरफुल 800W मोटर और मल्टी-फंक्शनल डिजाइन के साथ किचन का काम आसान बनाता है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। 

UBON का नया 4-in-1 Blender लॉन्च! एक मशीन कर देगी किचन के ढेर सारे काम

आज के फास्ट लाइफस्टाइल में किचन अप्लायंसेज का स्मार्ट और मल्टी-फंक्शनल होना जरूरी हो गया है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए UBON ने अपने स्मार्ट होम अप्लायंस पोर्टफोलियो को बढ़ाया है और नया HB-9035 4-in-1 Chef Pro High-Performance Blender लॉन्च किया है। यह प्रोडक्ट खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कम वक्त में ज्यादा काम करना चाहते हैं।

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HB-9035 ब्लेंडर की सबसे बड़ी खासियत इसका 800W का पावरफुल मोटर है, जो pure copper BLDC टेक के साथ आता है। यह ना सिर्फ हाई-स्पीड ब्लेंडिंग देता है, बल्कि लंबे समय तक यूज के दौरान एनर्जी-एफिशिएंट भी है। यही वजह है कि यह डिवाइस स्मूदी, प्यूरी, चॉपिंग और व्हिस्किंग जैसे कई काम आसानी से कर सकता है।

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ब्लेंडर के साथ मिलते हैं जार

नए 4-in-1 ब्लेंडर के साथ आपको फूड-ग्रेड चॉपिंग जार और मेजरिंग जार मिलता है, जिससे खाने की तैयारी करना और भी आसान और सेफ हो जाता है। इसके अलावा, इसमें स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स और व्हिस्क अटैचमेंट दिए गए हैं, जो इसे एक वर्सेटाइल किचन टूल बनाते हैं। चाहे आपको जूस बनाना हो, सब्जियां काटनी हों या क्रीम फेंटनी हो, यह डिवाइस हर काम में मदद कर सकता है।

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यूजर कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए HB-9035 में नॉन-स्लिप हैंडल दिया गया है, जिससे इसे पकड़ना आसान और सेफ रहता है। साथ ही इसमें 1.2 मीटर लंबी केबल और पुश-बटन ऑपरेशन दिया गया है, जो इसे यूज करने में बेहद आसान बना देता है। इसका डिटेचेबल डिजाइन सफाई को भी चैलेंजिंग नहीं बनने देता, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है।

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दी गई है सालभर की वारंटी

एक और खास बात यह है कि यह ब्लेंडर 30 मिनट तक लगातार काम कर सकता है। यानी अगर आपको ढेर सारा खाना बनाने की तैयारी करनी है, तो भी यह बिना रुके काम करता रहेगा। इसके साथ मिलने वाली 1 साल की वारंटी यूजर्स को अतिरिक्त भरोसा देती है।

कंपनी के मुताबिक, यह प्रोडक्ट खासतौर पर उन भारतीय घरों के लिए बनाया गया है जहां मल्टीटास्किंग किचन अप्लायंसेज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। HB-9035 इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है, जिससे यूजर्स को एक ही डिवाइस में कई फीचर्स मिल सकें। यह ब्लेंडर अब देशभर के रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।

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Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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