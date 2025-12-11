Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
UBON Enters Smart Home Appliance Market with a Stylish and Affordable Product Lineup

UBON ने किया स्मार्ट होम अप्लायंसेज में धमाकेदार एंट्री, ढेरों कैटेगरीज में नए प्रोडक्ट्स

UBON ने किया स्मार्ट होम अप्लायंसेज में धमाकेदार एंट्री, ढेरों कैटेगरीज में नए प्रोडक्ट्स

संक्षेप:

UBON ने स्मार्ट होम अप्लायंसेज कैटेगरी में एंट्री करते हुए 3-in-1 ब्रेकफास्ट मेकर्स, एयर फ्रायर्स और अन्य घरेलू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। यह रेंज भारतीय घरों के लिए डिजाइन की गई है।

Dec 11, 2025 02:27 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी UBON ने आज स्मार्ट होम अप्लायंसेज कैटेगरी में अपनी आधिकारिक एंट्री की घोषणा कर दी है। ऑडियो और मोबाइल एक्सेसरीज में अपनी इनोवेशन-ड्रिवन पहचान बनाने के बाद कंपनी अब भारतीय घरों को स्मार्ट, स्टाइलिश और लेटेस्ट टेक से अपग्रेड करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। यह एक्सपेंशन UBON के लिए एक अहम माइलस्टोन माना जा रहा है।

स्मार्ट लिविंग को नए लेवल पर ले जाने की तैयारी

कंपनी का कहना है कि वह अपनी मजबूत R&D क्षमताओं, व्यापक ग्राहक नेटवर्क और भरोसेमंद मार्केट रेपुटेशन का उपयोग करके ऐसे होम सोल्यूशंस देगी जो बदलते उपभोक्ता व्यवहार और लाइफस्टाइल के अनुरूप हों। UBON का फोकस ऐसे प्रोडक्ट्स पर है जो ना सिर्फ सुविधाजनक हों, बल्कि एनर्जी-एफिशिएंट, मजबूत और लेटेस्ट डिजाइन से लैस भी हों।

read moreये भी पढ़ें:
Lenovo का लैपटॉप अब केवल ₹9999 में, Flipkart पर खत्म होने वाली है सेल

लॉन्च हुई जरूरी घरेलू प्रोडक्ट्स का नया रेंज

UBON ने अपने शुरुआती पोर्टफोलियो में कई ऐसे प्रोडक्ट्स शामिल किए हैं जो रोज़मर्रा की जरूरतों को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें शामिल हैं,

3-in-1 Breakfast Makers (शुरुआती कीमत- 3,299 रुपये)

Air Fryers (शुरुआती कीमत- 7,199 रुपये)

Electric Kettles (शुरुआती कीमत- 1,999 रुपये)

Room Heaters (शुरुआती कीमत- 1,699 रुपये)

Gas Stoves (शुरुआती कीमत- 3,999 रुपये)

Mixer Grinders (शुरुआती कीमत- 3,299 रुपये)

और अन्य आवश्यक होम अप्लायंसेज

कंपनी का कहना है कि यह प्रोडक्ट्स ना सिर्फ मॉडर्न इंडियन हाउसहोल्ड को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, बल्कि सेमी-अर्बन बाजारों की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। डिजाइन, परफॉर्मेंस और अफॉर्डेबिलिटी का यह कॉम्बिनेशन UBON को होम अप्लायंसेज मार्केट में एक मजबूत प्लेयर के रूप में पेश कर सकता है।

read moreये भी पढ़ें:
₹6000 से कम में बेस्ट Smart TV डील, Thomson का बड़ी स्क्रीन वाला मॉडल सस्ता

कंपनी आने वाले दिनों में इसका विस्तार भी करने वाली है। ऑडियो और वियरेबल्स सेगमेंट में बड़ा नाम बना चुके Ubon की कोशिश रहेगी कि वही भरोसा होम अप्लायंसेज के साथ भी ग्राहकों के बीच बरकरार रखा जाए। सभी प्रोडक्ट्स कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

