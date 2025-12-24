UBON Breakfast Maker रिव्यू: फटाफट नाश्ता बनाने वाला बेहद काम का 3-इन-1 गैजेट
UBON 3-in-1 ब्रेकफास्ट मेकर एक कॉम्पैक्ट और मिनिमल किचन अप्लायंस है, जिसमें मिनी ओवन, कॉफी मेकर और ग्रिल टोस्टर एक ही यूनिट में मिलते हैं। हम इसका रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं।
लोकप्रिय ऑडियो एक्सेसरीज ब्रैंड UBON की ओर से बीते दिनों होम अप्लायंसेज सेगमेंट में कदम रखा गया है और कई नए प्रोडक्ट्स पेश किए गए हैं। इनमें से एक कंपनी का 3-इन-1 ब्रेकफास्ट मेकर भी है। हमने इस डिवाइस को इस्तेमाल किया और इसका डीटेल्स रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यह डिवाइस मिनी ओवर, ग्रिलर और कॉफी मेकर सभी का काम अकेला कर देता है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
कॉम्पैक्ट बिल्ड और प्रीमियम डिजाइन
3-इन-1 ब्रेकफास्ट मेकर कॉम्पैक्ट है और काउंटर पर बहुत जगह नहीं लेता। इसका कॉफी मेकर पार्ट अच्छी बिल्ड क्वॉलिटी का है और कॉफी सही तरह से बनाता है, हालांकि ग्रिलर काफी हल्का महसूस होता है। यानी सिर्फ ब्रेड या सैंडविच लेवल के काम इससे किए जा सकते हैं। अवन भी छोटा है और इसपर ग्लास डोर मिलता है। नॉन-स्टिक ग्रिलर पर भी ग्लास की लिड दी गई है।
डिवाइस उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो जगह बचाना चाहते हैं और साथ ही कई कुकिंग फंक्शंस का कॉम्बिनेशन चाहते हैं। इसके मल्टिपल कंट्रोल नॉब आपको हर फंक्शन को अलग-अलग कंट्रोल करने का विकल्प देते हैं, जिससे आप सही तापमान और टाइम सेट कर सकते हैं।
अच्छी है इसकी रियल-लाइफ परफॉर्मेंस
ब्रेकफास्ट मेकर यूनिट 1360 वॉट की पावर पर चलती है, यानी इसमें हीटिंग का लेवल औसतन अच्छा है और खाना जल्दी गरम हो जाता है। इसका अवन अच्छी तरह से काम करता है और इसकी टाइमर/टेम्परेचर कंट्रोल नॉब्स अलग-अलग फंक्शंस के साथ मिलकर यूजर को पूरा कंट्रोल देती हैं। इतना जरूर है कि अवन और ग्रिलर एकसाथ काम करते हैं और आपस में कनेक्टेड हैं। इनमें से किसी एक को यूज नहीं किया जा सकता।
कॉफी मेकर पार्ट ने भी हमारे लिए अच्छे से काम किया और इससे एक बार में दो से तीन कप कॉफी आराम से बनाई जा सकती है। ढेर सारी कॉफ्री ब्रू करने के लिए आपको साइकल रिपीट करना होगा। ध्यान रहे, अवन या ग्रिल यूज करने के दौरान पूरा यूनिट गर्म होता है और लापरवाही बरतने की स्थिति में जलने का डर जरूर बना रहता है। इस बात का खास ध्यान रखना होगा।
आपको खरीदना चाहिए या नहीं?
रिव्यू पीरियड के दौरान हमने महसूस किया कि यह किसी एक व्यक्ति का नाश्ता बनाने या गर्म करने के लिए परफेक्ट है। इसी तरह कॉफी पीने का शौक हो तब भी यह सिंपल कॉफी मेकर से कहीं ज्यादा ऑफर करता है। अगर आप छोटे फ्लैट में या किसी हॉस्टल में रहते हैं तो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह परफेक्ट डिवाइस हो सकता है। हालांकि, अगर आपकी जरूरतें ज्यादा हैं तो कॉफी मेकर या माइक्रोवेव अवन अलग-अलग खरीदे जा सकते हैं।
कुल मिलाकर कॉम्पैक्ट साइज के साथ कॉफी बनाने और ब्रेकफास्ट तैयार करने जैसे काम इसकी मदद से एकसाथ किए जा सकते हैं। ऐसे में आपकी जरूरतें ऐसी ही हों तो यह ऑल-इन-वन सॉल्यूशन आपके लिए परफेक्ट किचन टूल बन सकता है।
