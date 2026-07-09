349 रुपये शुरुआती कीमत में 180W तक साउंड वाले स्पीकर लाया ब्रांड, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप घर पर होने वाली पार्टी में धूम मचाने के लिए स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। U&i ने स्पीकर, पावरबैंक और ईयरबड्स की नई रेंज लॉन्च कर दी है। इन प्रोडक्ट्स की शुरुआती कीमत 349 रुपये है। देखें लिस्टव

U&i ने वायरलेस स्पीकर, पावरबैंक और ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए ऑडियो और पावर एक्सेसरीज की एक नई रेंज पेश की है। नई लाइनअप में पार्टीबॉक्स सीरीज वायरलेस स्पीकर (UiBS 1386), पार्टी पल्स वायरलेस स्पीकर (UiBS 5166), बॉम्बास सीरीज वायरलेस स्पीकर (UiBS 2367), कार्निवल सीरीज वायरलेस स्पीकर (UiBS 5229), पेरिस सीरीज वायरलेस स्पीकर (UiBS 5355), सोनिक 16 वायरलेस स्पीकर (UiBS 4014), सोनिक 10 वायरलेस स्पीकर (UiBS 2331), सोनिक 4 वायरलेस स्पीकर (UiBS 810), सोनिक 1 वायरलेस स्पीकर (UiBS 801), बड़ी सीरीज पावरबैंक (UiPB 0999), एम्पायर सीरीज एंट्री 180 स्टार पावरबैंक (UiPB 2901) और हिस्ट्री सीरीज TWS ईयरबड्स (TWS 7209) शामिल हैं। चलिए एक-एक की कीमत और खासियत के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Partybox Series Wireless Speaker (UiBS 1386) U&i Partybox सीरीज का वायरलेस स्पीकर जबर्दस्त एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, जो पार्टी, इवेंट और बड़ी गैदरिंग में शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें 180W का पावरफुल आउटपुट है और यह डुअल वॉयस कॉइल वूफर और थ्री-वे स्पीकर सिस्टम के साथ आता है, जो बेहतर क्लैरिटी और कम डिस्टॉर्शन के साथ ज्यादा रिच और लेयर्ड साउंड देता है। पार्टी के माहौल को और मजेदार बनाने के लिए इसमें डायनामिक RGB लाइटिंग भी दी गई है। ब्लूटूथ v5.0 पर चलने वाला यह स्पीकर ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है, जिससे दो कम्पैटिबल स्पीकर को एकसाथ कनेक्ट करके सराउंड साउंड एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। इसमें TWS, FM रेडियो, TF कार्ड, USB, AUX, DC 5V चार्जिंग, माइक्रोफोन इनपुट और रिमोट कंट्रोल जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए इसमें टेलीस्कोपिक पुल रॉड और बिल्ट-इन व्हील्स दिए गए हैं।

Party Pulse Wireless Speaker (UiBS 5166) U&i Party Pulse वायरलेस स्पीकर को शानदार और बेहतरीन ऑडियो के साथ हर तरह के एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सराउंड साउंड वाला होम थिएटर साउंडबार और वायर्ड सबवूफर है। यह 5.25-इंच सबवूफर, हाई-एक्सकर्शन डुअल ड्राइवर और 4-स्पीकर आउटपुट के जरिए दमदार 60W RMS सिग्नेचर साउंड देता है, जिससे आवाज साफ और बास गहरा सुनाई देता है। इसका शानदार डिजाइन और RGB एम्बिएंट लाइटिंग किसी भी जगह को स्टाइलिश लुक देते हैं। ब्लूटूथ 5.3 + EDR से चलने वाला यह स्पीकर कई तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शन को सपोर्ट करता है, जैसे DC In, USB, AUX, वायरलेस, HDMI (ARC) और Bass Out, जिससे यह टीवी और दूसरे डिवाइस के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। इसे आसानी से इस्तेमाल करने के लिए एक मास्टर रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जो कई तरह की कनेक्टिविटी और बेहतरीन ऑडियो परफॉर्मेंस के साथ शानदार होम थिएटर का एक्सपीरियंस देता है।

Bombass Series Wireless Speaker (UiBS 2367) U&i Bombass सीरीज का वायरलेस स्पीकर दमदार साउंड और पोर्टेबल डिजाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। 60W आउटपुट और 8-इंच सबवूफर के साथ, यह जबर्दस्त और गहरा बास देता है, साथ ही रंग बदलने वाली RGB लाइटिंग पार्टी का माहौल और भी मजेदार बना देती है। यह स्पीकर कई तरह के प्लेबैक ऑप्शन को सपोर्ट करता है, जैसे AUX, FM रेडियो, USB, TF कार्ड, TWS और DC 5V चार्जिंग, जिससे इसे इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाता है। इसमें सुविधा के लिए रिमोट कंट्रोल और वायर्ड माइक्रोफोन भी मिलता है। ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) फंक्शन की मदद से, बेहतर स्टीरियो साउंड एक्सपीरियंस के लिए दो कम्पैटिबल स्पीकर्स को एक ही डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें इन-बिल्ट कैरी हैंडल दिया गया है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है।

Carnival Series Wireless Speaker (UiBS 5229) U&i कार्निवल सीरीज वायरलेस स्पीकर एक दमदार 50W पार्टी स्पीकर है, जिसे म्यूजिक, गेट-टुगेदर और सेलिब्रेशन के लिए शानदार, डीप बास और बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। ब्लूटूथ v5.4 पर चलने वाला यह स्पीकर रिचार्जेबल बैटरी के साथ 6 घंटे तक का प्लेबैक देता है। इसमें डिजिटल LED डिस्प्ले, पांच डायनामिक इफेक्ट वाली RGB लाइटिंग और बेहतर एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के लिए कराओके माइक्रोफोन जैसे फीचर्स हैं। यह स्पीकर 'ट्रू वायरलेस स्टीरियो' (TWS) फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करता है, जिससे बेहतर स्टीरियो साउंड के लिए दो कम्पैटिबल स्पीकर्स को एक ही डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए डिजाइन की गई कार्निवल सीरीज इनडोर और आउटडोर दोनों तरह की पार्टियों के लिए एक बेहतरीन साथी है।

Paris Series Wireless Speaker (UiBS 5355) U&i Paris Series वायरलेस स्पीकर एक दमदार 30W पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर है, जिसे म्यूजिक, फिल्मों और पार्टियों के लिए शानदार और इमर्सिव साउंड देने के लिए बनाया गया है। ब्लूटूथ v5.0 से लैस यह स्पीकर एक बार चार्ज करने पर 6 घंटे तक चलता है और इसमें रिमोट कंट्रोल और वायर्ड माइक्रोफोन भी मिलता है। इस स्पीकर में डायनामिक RGB LED लाइटिंग और इस्तेमाल में आसान कंट्रोल वाला एक बढ़िया ऑपरेशन पैनल है, जिससे इसे चलाना बहुत आसान हो जाता है। यह ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करता है, जिससे बेहतर स्टीरियो साउंड के लिए दो कम्पैटिबल स्पीकर्स को एक ही डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। इसका आरामदायक हैंडल डिजाइन इसे कहीं भी ले जाना आसान बनाता है, जिससे यह घर के अंदर और बाहर दोनों तरह के मनोरंजन के लिए एक बेहतरीन साथी बन जाता है।

Sonic 16 Wireless Speaker (UiBS 4014) U&i Sonic 16 वायरलेस स्पीकर एक पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर है जिसे घर, ऑफिस या यात्रा के दौरान म्यूजिक, फिल्मों और रोजमर्रा के मनोरंजन के लिए साफ और दमदार साउंड देने के लिए डिजाइन किया गया है। 16W आउटपुट वाले इस स्पीकर में एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है। यह स्पीकर ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है, जिससे बेहतर स्टीरियो ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए दो स्पीकर्स को एक ही डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। इसमें TF कार्ड, USB, AUX और वायरलेस कनेक्टिविटी के विकल्प भी मिलते हैं, जिससे प्लेबैक के कई तरीके मिल जाते हैं। ब्लैक, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और नियॉन ग्रीन, और ब्लैक और रेड कलर्स में उपलब्ध Sonic 16 दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ स्टाइलिश और पोर्टेबल डिजाइन भी देता है।

Sonic 10 Wireless Speaker (UiBS 2331) U&i Sonic 10 वायरलेस स्पीकर एक छोटा और हल्का पोर्टेबल स्पीकर है, जिसे रोजाना म्यूजिक सुनने और कहीं भी मनोरंजन के लिए शानदार और दमदार वायरलेस ऑडियो देने के लिए बनाया गया है। 12W आउटपुट और 52mm प्रिसिजन ड्राइवर के साथ, यह गहरे और दमदार बेस के साथ शानदार साउंड देता है। इस स्पीकर में 1800mAh की बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 10 घंटे तक का प्लेबैक देती है। इसमें सुविधा के लिए एक बिल्ट-इन मोबाइल होल्डर भी है और यह रेड, ब्लैक, लाइट ब्लू और पिंक कलर्स में उपलब्ध है, जो इसे म्यूजिक पसंद करने वालों के लिए एक स्टाइलिश और काम का साथी बनाता है।

Sonic 4 Wireless Speaker (UiBS 810) U&i Sonic 4 वायरलेस स्पीकर को आप कहीं भी ले जाकर म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के लिए साफ और दमदार साउंड का मजा ले सकते हैं। इसमें 5W आउटपुट और ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) सिंक सपोर्ट है, और यह एक बार चार्ज करने पर 6 घंटे तक चलता है। 800mAh की बैटरी और 52mm ड्राइवर यूनिट के साथ, यह स्पीकर शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। यह TF कार्ड, USB, FM रेडियो और DC 5V चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे इस्तेमाल में आसानी के लिए कई तरह के प्लेबैक ऑप्शन मिलते हैं। लाइट ब्लू, लाइट पिंक, ऑलिव ग्रीन, लैवेंडर/मॉव और ब्लैक कलर्स में उपलब्ध, Sonic 4 रोजाना सुनने के लिए पोर्टेबिलिटी और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मेल है।

Sonic 1 Wireless Speaker (UiBS 801) U&i Sonic 1 वायरलेस स्पीकर एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल स्पीकर है जिसे म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के लिए साफ और शानदार वायरलेस ऑडियो देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन साथी बनाता है। 5W के स्पीकर के साथ आने वाला यह डिवाइस एक बार चार्ज करने पर 6 घंटे तक का प्लेबैक देता है। इसमें ज्यादा सुविधा के लिए USB पोर्ट, TF कार्ड स्लॉट, टाइप-C चार्जिंग और ऑन/ऑफ स्विच जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसे आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए इसके साथ एक डोरी (lanyard) भी मिलती है और यह क्रीम/बेज, लाइट ब्लू, ऑलिव ग्रीन, लैवेंडर/पर्पल और डार्क ग्रे/चारकोल ब्लैक जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

Bigger Series Power Bank (UiPB 0999) U&i Bigger Series पावरबैंक ज्यादा क्षमता वाली पोर्टेबल चार्जिंग देता है, जिससे स्मार्टफोन, टैबलेट और दूसरे कम्पैटिबल डिवाइस के लिए लंबे समय तक बैटरी बैकअप मिलता है। इसे उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें चलते-फिरते भरोसेमंद पावर की जरूरत होती है। इसमें 50,000mAh की बड़ी बैटरी है और यह तेजी से और अच्छे से पावर देने के लिए 33W QC + PD फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें छह आउटपुट पोर्ट हैं, जिनमें दो Type-C पोर्ट और चार USB पोर्ट शामिल हैं, जिससे एक साथ कई डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं। इस पावरबैंक के साथ एक सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप भी आता है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है और आपको कभी भी, कहीं भी बिना रुकावट पावर मिलती रहती है।

Empire Series Entry 180 Star Power Bank (UiPB 2901) इस पावरबैंक को स्मार्टफोन और दूसरे डिजिटल डिवाइस के लिए भरोसेमंद पोर्टेबल चार्जिंग सपोर्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन में सुविधाजनक बैकअप पावर देता है। इसमें 10,000mAh की बैटरी कैपेसिटी है और इसके वायरलेस मैगसेफ (Magsafe) में टाइप-C पोर्ट, HD डिजिटल डिस्प्ले और USB पोर्ट की सुविधा है। यह 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग देता है और व्हाइट, ऑरेंज और ब्लैक कलर्स में उपलब्ध है।

History Series TWS Earbuds (TWS 7209) U&i History Series TWS ईयरबड्स म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और वॉयस कॉल के लिए शानदार वायरलेस ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं, साथ ही ये आरामदायक, आसानी से कहीं भी ले जाने लायक और रोजमर्रा के इस्तेमाल में सुविधाजनक हैं। इनमें 60 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक की सुविधा है और बैकग्राउंड शोर को कम करके साफ वॉयस कॉल के लिए सिलिकॉन क्वाड माइक के साथ एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) की सुविधा भी दी गई है। इन ईयरबड्स में Hi-Res ऑडियो सपोर्ट, पानी और पसीने से सुरक्षा के लिए IPX4 रेटिंग और आसानी से इस्तेमाल के लिए टच कंट्रोल भी मिलते हैं। ब्लू, ब्लैक और बेज/आइवरी कलर्स में उपलब्ध, History Series TWS ईयरबड्स को भरोसेमंद परफॉर्मेंस और लंबे समय तक कंफर्ट के साथ यूजर्स की रोजमर्रा की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

इतनी है अलग-अलग प्रोडक्ट की कीमत पार्टीबॉक्स सीरीज वायरलेस स्पीकर (UiBS 1386) की कीमत 8,199 रुपये है।

पार्टी पल्स वायरलेस स्पीकर (UiBS 5166) की कीमत 4,899 रुपये है।

बॉम्बैस सीरीज वायरलेस स्पीकर (UiBS 2367) की कीमत 2,049 रुपये है।

कार्निवल सीरीज वायरलेस स्पीकर (UiBS 5229) की कीमत 1,999 रुपये है।

पेरिस सीरीज वायरलेस स्पीकर (UiBS 5355) की कीमत 1,799 रुपये है।

सोनिक 16 वायरलेस स्पीकर (UiBS 4014) की कीमत 649 रुपये है।

सोनिक 10 वायरलेस स्पीकर (UiBS 2331) की कीमत 499 रुपये है।

सोनिक 4 वायरलेस स्पीकर (UiBS 810) की कीमत 349 रुपये है।

सोनिक 1 वायरलेस स्पीकर (UiBS 801) की कीमत 349 रुपये है।

बिगर सीरीज पावरबैंक (UiPB) 0999) की कीमत 3,099 रुपये है।

एम्पायर सीरीज एंट्री 180 स्टार पावरबैंक (UiPB 2901) की कीमत 1,549 रुपये है।