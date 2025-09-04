499 रुपये शुरुआती कीमत में ईयरबड्स, नेकबैंड और स्पीकर लाया पॉपुलर ब्रांड, देखें कीमत और खासियत uandi launched affordable powerbank earbuds neckband and speaker at starting price of rs 499, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

499 रुपये शुरुआती कीमत में ईयरबड्स, नेकबैंड और स्पीकर लाया पॉपुलर ब्रांड, देखें कीमत और खासियत

U&i ने ऑडियो डिवाइस और एक्सेसरीज की नई रेंज लॉन्च कर दी है। इसमें ईयरबड्स, पावरबैंक, नेकबैंड और ब्लूटूथ स्पीकर जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 499 रुपये है। देखें अलग-अलग प्रोडक्ट की कीमत और खासियत

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 03:02 PM
499 रुपये शुरुआती कीमत में ईयरबड्स, नेकबैंड और स्पीकर लाया पॉपुलर ब्रांड, देखें कीमत और खासियत

U&i ने भारतीय बाजार में ऑडियो डिवाइस और एक्सेसरीज की नई रेंज लॉन्च कर दी है। नई लाइनअप में TWS रेंज (TWS 7677 VORTEX, TWS 7740 CLASSY, TWS 810 ENTRY 53), पावरबैंक (UiPB 3717 ENTRY 58, UiPB 2801 CLASSY, UiPB 2901 CLASSY), एक ब्लूटूथ स्पीकर (UiBS 5310 ENTRY 57) और एक ब्लूटूथ नेकबैंड (UiNB 8253) जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि हर प्रोडक्ट को रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, फिर चाहे चलते-फिरते गाने सुनना हो, गैजेट्स को तेजी से चार्ज करना हो, या फिर पावरफुल साउंड के साथ पार्टी एन्जॉय करना हो। इन प्रोडक्ट्स की कीमत 499 रुपये से शुरू होती है। देखें अलग-अलग प्रोडक्ट की कीमत और खासियत...

TWS रेंज (TWS 7677 VORTEX, TWS 7740 CLASSY, TWS 810 ENTRY 53)

ये ईयरबड्स ब्लूटूथ वर्जन 5.4, 6.0 और 5.3 पर काम करते हैं और 15 मीटर तक की कनेक्टिविटी रेंज और 60 घंटे तक का नॉन-स्टॉप प्लेटाइम प्रदान करते हैं। उपयोग में न होने पर, ये मॉडल 60 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम प्रदान करते हैं। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट भी है। कंपनी का दावा है कि यह TWS बिना किसी रुकावट के गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए 60ms की लो लैटेंसी प्रदान करते हैं। चुनिंदा मॉडल IPX4 स्प्लैश और स्वेट रेसिस्टेंस, HD कॉलिंग के लिए क्वाड माइक्रोफोन और स्मार्ट कनेक्टिविटी के लिए टच कंट्रोल भी प्रदान करते हैं। यह 13 एमएम ड्राइवर्स के साथ एक इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। ये TWS दो कलर्स में उपलब्ध हैं और एक सिलिकॉन केस के साथ आते हैं।

पावरबैंक (UiPB 3717 ENTRY 58, UiPB 2801 CLASSY, UiPB 2901 CLASSY)

यूएंडआई के पावर बैंक 20,000 तक की विशाल बैटरी कैपेसिटी के साथ आते हैं और 33W फास्ट चार्जिंग आउटपुट प्रदान करते हैं। हर पावरबैंक में टाइप-सी इनपुट और आउटपुट पोर्ट के साथ-साथ एक एडिशनल यूएसबी आउटपुट पोर्ट भी है जिससे एक साथ कई डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं। चुनिंदा मॉडल्स में डिटैचेबल टाइप-सी टू लाइटनिंग केबल और बैटरी का स्टेटस बताने वाली एलईडी डिस्प्ले भी है।

ब्लूटूथ स्पीकर (UiBS 5310 ENTRY 57)

UiBS 5310 ENTRY 57 ब्लूटूथ स्पीकर पोर्टेबिलिटी और पावर का बेहतरीन कॉम्बीनेशन है। यह ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी के जरिए 16W का इमर्सिव साउंड आउटपुट देता है। यह 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है और इसमें एक डेडिकेटेड TWS मोड भी है जिससे दो स्पीकर एक साथ पेयर होकर शानदार साउंड एक्सपीरियंस दे सकते हैं। यह स्पीकर TF कार्ड स्लॉट, यूएसबी, औक्स और एफएम इनपुट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है। इसमें एक बिल्ट-इन मोबाइल फोन होल्डर भी है। यह तीन कलर्स में आता है।

ब्लूटूथ नेकबैंड (UiNB 8253)

UiNB 8253 ब्लूटूथ नेकबैंड 10 मीटर तक की ट्रांसमिशन रेंज के साथ ब्लूटूथ V5.4 कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कंफर्ट फिट सुनिश्चित करने वाले मैग्नेटिक ऑन और ऑफ ईयरबड्स के साथ, यह नेकबैंड एक्टिव लाइफस्टाइल वाले यूजर्स के लिए है। कंपनी का कहना है कि इसमें 50 घंटे तक का नॉन-स्टॉप प्लेटाइम और 500 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम मिलता है। यह तीन कलर्स में उपलब्ध है।

कीमत और उपलब्धता

ईयरबड्स की कीमत TWS 7677 VORTEX मॉडल के लिए 599 रुपये, TWS 7740 CLASSY मॉडल के लिए 899 रुपये और TWS 8010 ENTRY 53 मॉडल के लिए 499 रुपये है।

पावरबैंक की कीमत UiPB 3717 ENTRY 58 मॉडल के लिए 699 रुपये, UiPB 2801 CLASSY मॉडल के लिए 1,199 रुपये और

UiPB 2901 CLASSY मॉडल के लिए 1,649 रुपये है। UiBS 5310 ENTRY 57 ब्लूटूथ स्पीकर की कीमत 649 रुपये है। UiNB 8253 ब्लूटूथ नेकबैंड की कीमत 599 रुपये है।

