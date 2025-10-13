₹799 शुरुआती कीमत में 20,000mAh पावरबैंक, 180 घंटे चलने वाला ईयरबड्स लाया ब्रांड

U&i ने फेस्टिव सीजन के लिए तीन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। नए लाइनअप में दो पावर बैंक, UiPB 2701 क्लासी और UiPB 3708 क्लासी, और एक जोड़ी वायरलेस ईयरबड्स, TWS 7020 क्लासी शामिल हैं। इन प्रोडक्ट्स की शुरुआती कीमत 799 रुपये है।

U&i ने फेस्टिव सीजन के लिए तीन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। नए लाइनअप में दो पावर बैंक, UiPB 2701 क्लासी और UiPB 3708 क्लासी, और एक जोड़ी वायरलेस ईयरबड्स, TWS 7020 क्लासी शामिल हैं। अगर आप भी चलते-फिरते अपने गैजेट्स चार्ज रखने के लिए या फिर गाने सुनने के लिए ईयरबड्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इन नए प्रोडक्ट्स पर विचार कर सकते हैं। देखें अलग-अलग प्रोडक्ट्स की कीमत और खासियत...

UiPB 2701 क्लासी पावरबैंक UiPB 2701 क्लासी 20,000mAh बैटरी कैपेसिटी वाला पावरबैंक है। यह 65W पावर डिलीवरी (PD) आउटपुट के साथ आता है, जिससे स्मार्टफोन और टैबलेट को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। पावरबैंक में कनेक्टिविटी के लिए, टाइप-सी इनपुट/आउटपुट पोर्ट, एक USB आउटपुट पोर्ट और एक इंटीग्रेटेड टाइप-सी केबल शामिल है। इसमें एक एलईडी डिजिटल डिस्प्ले भी है, जो चार्जिंग स्टेटस दिखाता है। यह पावर बैंक तीन कलर्स में उपलब्ध है।

UiPB 3708 क्लासी पावरबैंक UiPB 3708 क्लासी 10,000mAh बैटरी कैपेसिटी वाला पावरबैंक है। इसमें 33W वायर्ड आउटपुट और 15W वायरलेस आउटपुट मिलता है। यह डिवाइस कम्पैटिबल डिवाइसेस के लिए मैगसेफ चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें स्मार्टवॉच के लिए एक वायरलेस चार्जिंग पॉइंट भी शामिल है। पावरबैंक में कनेक्टिविटी के लिए टाइप-सी इनपुट/आउटपुट पोर्ट और एक यूएसबी पोर्ट शामिल हैं। इसमें इन-बिल्ट टाइप-सी और लाइटनिंग केबल, एक डिजिटल डिस्प्ले और चार्जिंग के दौरान डिवाइस को होल्ड करने के लिए एक बिल्ट-इन स्टैंड है। यह मॉडल दो कलर्स में उपलब्ध है।

TWS 7020 क्लासी ब्लूटूथ ईयरबड्स पावरबैंक के साथ, कंपनी ने TWS 7020 क्लासी ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स भी लॉन्च किया है, जो कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.4 का इस्तेमाल करते हैं। ये ईयरबड्स एक बार चार्ज करने पर 60 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक और 180 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देते हैं। इसके खास फीचर्स में, गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए 45 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मोड, कॉल के लिए क्वाड माइक्रोफोन और पानी व पसीने से सुरक्षित रहने के लिए IPX4 रेटिंग शामिल है। इन ईयरबड्स की ट्रांसमिशन रेंज 10 मीटर है और चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। ये तीन कलर्स में उपलब्ध हैं।

इतनी है अलग-अलग प्रोडक्ट्स की कीमत: UiPB 2701 क्लासी पावरबैंक (20,000mAh कैपेसिटी) की कीमत 2,149 रुपये है।

UiPB 3708 क्लासी पावरबैंक (10,000mAh कैपेसिटी) की कीमत 2,049 रुपये है।

TWS 7020 क्लासी ब्लूटूथ ईयरबड्स की कीमत 799 रुपये है।