UAE में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, अब इस उम्र तक नहीं चला पाएंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम
UAE सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर एक नया कानून लेकर आया है। अब यूएई में 15 साल से कम उम्र के यूजर सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है। चलिए डिटेल में बताते हैं नया कानून क्या कहता है..
UAE sets minimum social media use age at 15: UAE अपने सख्त कानूनों की वजह से दुनियाभर में मशहूर है और अब यूएई सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक कानून बनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाला पहला अरब देश बन गया है। सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र तय करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस आदेश के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या इस्तेमाल करने पर रोक है और उन्हें इन प्लेटफॉर्म के सभी फीचर्स का इस्तेमाल करने से भी रोका गया है।
एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, UAE भी उन कई देशों की राह पर चल रहा है जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाले कानून बनाने की योजना बना रहे हैं; इनमें UK, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं।
सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा
यह कदम बच्चों की मानसिक सेहत, ऑनलाइन सुरक्षा और स्क्रीन टाइम पर सोशल मीडिया के असर को लेकर दुनियाभर में बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। दुनियाभर की सरकारें सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर उम्र के आधार पर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही हैं। उनका तर्क है कि बच्चे हानिकारक कंटेंट, साइबर-बुलिंग और ऑनलाइन लत जैसी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं।
सख्त नियम लागू करने की कोशिश कर रहे देशों में यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, जहां प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना की घोषणा की है। इन प्रस्तावित प्रतिबंधों के अगले साल की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है, जिससे ब्रिटेन नाबालिगों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने की व्यापक अंतरराष्ट्रीय कोशिश का हिस्सा बन जाएगा।
इन उपायों की घोषणा करते हुए स्टार्मर ने कहा, "हर माता-पिता इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। सोशल मीडिया बच्चों को नाखुश बना रहा है।" उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे उन परिवारों से बात की है जो ऑनलाइन बच्चों की बेहतर सुरक्षा चाहते हैं और उन्होंने सरकार की ओर से कार्रवाई का वादा किया।
ऑस्ट्रेलिया पहला देश जिसने लगाई रोक
UK ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को अपनाने की योजना बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया पिछले साल 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाने वाला पहला देश बना था। ऑस्ट्रेलिया के कानून के तहत, जो प्लेटफॉर्म कम उम्र के यूजर्स को अपनी सर्विस इस्तेमाल करने से रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते, उन पर लाखों डॉलर का जुर्माना लग सकता है। ब्रिटेन का प्रस्तावित बैन स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होगा, लेकिन YouTube Kids और WhatsApp व Signal जैसी मैसेजिंग सर्विस को इससे छूट मिलेगी।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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