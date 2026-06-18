UAE में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, अब इस उम्र तक नहीं चला पाएंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम

UAE सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर एक नया कानून लेकर आया है। अब यूएई में 15 साल से कम उम्र के यूजर सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है। चलिए डिटेल में बताते हैं नया कानून क्या कहता है..

UAE sets minimum social media use age at 15: UAE अपने सख्त कानूनों की वजह से दुनियाभर में मशहूर है और अब यूएई सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक कानून बनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाला पहला अरब देश बन गया है। सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र तय करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस आदेश के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या इस्तेमाल करने पर रोक है और उन्हें इन प्लेटफॉर्म के सभी फीचर्स का इस्तेमाल करने से भी रोका गया है।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, UAE भी उन कई देशों की राह पर चल रहा है जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाले कानून बनाने की योजना बना रहे हैं; इनमें UK, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं।

सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा यह कदम बच्चों की मानसिक सेहत, ऑनलाइन सुरक्षा और स्क्रीन टाइम पर सोशल मीडिया के असर को लेकर दुनियाभर में बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। दुनियाभर की सरकारें सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर उम्र के आधार पर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही हैं। उनका तर्क है कि बच्चे हानिकारक कंटेंट, साइबर-बुलिंग और ऑनलाइन लत जैसी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं।

सख्त नियम लागू करने की कोशिश कर रहे देशों में यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, जहां प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना की घोषणा की है। इन प्रस्तावित प्रतिबंधों के अगले साल की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है, जिससे ब्रिटेन नाबालिगों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने की व्यापक अंतरराष्ट्रीय कोशिश का हिस्सा बन जाएगा।

इन उपायों की घोषणा करते हुए स्टार्मर ने कहा, "हर माता-पिता इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। सोशल मीडिया बच्चों को नाखुश बना रहा है।" उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे उन परिवारों से बात की है जो ऑनलाइन बच्चों की बेहतर सुरक्षा चाहते हैं और उन्होंने सरकार की ओर से कार्रवाई का वादा किया।