इस कंपनी ने कराई मौज, लाई ₹399 में नेकबैंड, ₹849 का ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्टवॉच की कीमत मात्र ₹1049
U&i ने अपने आठ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। इन प्रोडक्ट में वायरलेस नेकबैंड, इयरबड्स, वायरलेस माइक्रोफोन, स्मार्टवॉच और ब्लूटूथ स्पीकर के साथ पावरबैंक भी शामिल है। कंपनी के ये प्रोडक्ट बेहद किफायती दाम में आते हैं।
U&i ने अपने आठ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। इन प्रोडक्ट में वायरलेस नेकबैंड, इयरबड्स, वायरलेस माइक्रोफोन, स्मार्टवॉच और ब्लूटूथ स्पीकर के साथ पावरबैंक भी शामिल है। कंपनी के ये प्रोडक्ट बेहद किफायती दाम में आते हैं। कंपनी का नया वायरलेस नेकबैंड मात्र 399 रुपये का है। वहीं, स्मार्टवॉच की कीमत केवल 1049 रुपये है। कंपनी के ये नए प्रोडक्ट्स U&i रिटेल चैनल और पार्टनर आउटलेट्स पर सेल के लिए उपलब्ध हो गए हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इनके बारे में।
Podcast Series (UiGD 3051) Wireless Microphone
इस वायरलेस माइक्रोफोन की कीमत 1649 रुपये है। यह कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए एक शानदार गैजेट है। इसमें टाइप-C रिसीवर दिया गया है, जो आसानी से स्मार्टफोन और यूएसबी-C डिवाइसेज में फिट हो जाता है। इसके चार्जिंग केस पर एक एलईडी डिस्प्ले भी दिया गया है, जो बैटरी स्टेटस बताता है।
Classy Series (UiSW 8163) Smart Watch
कंपनी की ब्लूटूथ कॉलिंग वाली इस स्मार्टवॉच की कीमत 1049 रुपये है। इसमें आपको 1.85 इंच का फुल टच डिस्प्ले मिलेगा। यह वॉच 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम, SpO2 सेंसर और स्लीप ट्रैकिंग जैसे शानदार फीचर्स से लैस है। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज पर 5 से 7 दिन तक चल जाती है।
Entry Star 98 (UiBS 5328) Bluetooth Speaker
इस ब्लूटूथ स्पीकर की कीमत 849 रुपये है। इसमें कंपनी 20 वॉट का ड्यूल स्पीकर सेटअप और एक वायरलेस माइक्रोफोन दे रही है। इस ब्लूटूथ स्पीकर का प्लेबैक टाइम 10 घंटे तक का है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB, TF card, AUX, FM और Bluetooth जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
Adjust Series (UiBS 2052) Bluetooth Speaker
इस ब्लूटूथ स्पीकर की कीमत भी 849 रुपये है। इसमें आपको 16 वॉट का स्पीकर आउटपुट मिलेगा। इस स्पीकर का प्लेबैक टाइम 12 घंटे तक का है। इस वायरलेस स्पीकर में फिजिकल कंट्रोल बटन दिए गए हैं। यह चार कलर ऑप्शन- ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और रेड में आता है। कनेक्टिविटी के लिए USB, TF card, FM, AUX, and Bluetooth जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
Entry Star 73 (UiPB 3870) Powerbank
कंपनी का नया पावरबैंक 799 रुपये का है। यह पावरबैंक 10000mAh की बैटरी से लैस है। इसमें चार बिल्ट-इन केबल - यूएसबी-A, टाइप-C, माइक्रो-USB और लाइटनिंग का ऑप्शन दिया गया है। यह 17 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
Entry Star 128 (TWS 7650) Earbuds
इन इयरबड्स की कीमत 549 रुपये है। इनमें आपको 40 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। दमदार साउंड के लिए इनमें 10mm के ड्राइवर दिए गए हैं। ये 40ms की लो लेटेंसी के साथ आ सकते हैं। ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी वाले ये बड्स सिंगल-टैप टच कंट्रोल के साथ आते हैं।
Entry Star 123 (UiNB 4446) Neckband
इस वायरलेस नेकबैंड की कीमत 749 रुपये है। यह 40 घंटे तक का प्लेबैक ऑफर करता है। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी भी मिलेगी। कंपनी इसमें टच कंट्रोल भी दे रही है। कॉलिंग के लिए इसमें बिल्ट-इन माइक्रोफोन दिया गया है।
Entry Star 127 (UiNB 4023) Neckband
कंपनी का यह लेटेस्ट नेकबैंड 399 रुपये है। यह 200 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम देता है। इसमें कंपनी लो-लेटेंसी गेमिंग मोड भी ऑफर कर रही है। नेकबैंड मैग्नेटिक इयरबड्स, प्लेबैक कंट्रोल और एलईडी इंडिकेटर के साथ आता है। यह ब्लू, ब्लैक और सिल्वर कलर ऑप्शन में आता है।
