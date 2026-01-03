अब सबके पास होगा 12GB तक कि रैम वाला स्मार्टफोन, बिना किसी ऑफर कीमत मात्र ₹6899

संक्षेप: तगड़े परफॉर्मेंस वाला फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको दो जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इनमें आपको 12जीबी तक की रैम मिलेगी। खास बात है कि इन दोनों डिवाइसेज की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 6899 रुपये है।

Follow Us on

Jan 03, 2026 09:31 am IST

तगड़े परफॉर्मेंस वाला फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको दो जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 12जीबी तक की रैम मिलेगी। खास बात है कि इन दोनों डिवाइसेज की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 6899 रुपये है। आप चाहें तो इन्हें बैंक ऑफर, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं इन दोनों फोन के बारे में।

itel Zeno 20 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6899 रुपये है। आइटेल का यह फोन मेमरी फ्यूजन फीचर के साथ आता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक हो जाती है। फोन के बाकी फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

इसमें कंपनी 13 मेगापिक्सल का मेन और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में कंपनी AI Aivana 2.0 स्मार्ट असिस्टेंट भी ऑफर कर रही है। फोन में आपको IP54 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग भी देखने को मिलेगी।

Lava Bold N1 Pro लावा का यह फोन अमेजन इंडिया पर 6899 रुपये का मिल रहा है। फोन 4जीबी रियल और 4जीबी के वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आता है। इससे फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। फोन का इंटरनल स्टोरेज 128जीबी का है। लावा का यह बजट स्मार्टफोन 6.67 इंच के एचडी+ डिस्प्ले से लैस है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।