BIS पर दिखे वीवो के दो नए स्मार्टफोन, जल्द हो सकते हैं लॉन्च, मिलेगा तगड़ा कैमरा, बैटरी भी दमदार

BIS पर दिखे वीवो के दो नए स्मार्टफोन, जल्द हो सकते हैं लॉन्च, मिलेगा तगड़ा कैमरा, बैटरी भी दमदार

संक्षेप:

Vivo जल्द ही नए फोन्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पर वीवो के दो फोन - V237 और V2561 को देखा गया है। इन फोन का नाम Vivo X300 FE और Vivo X200 T हो सकता है। 

Jan 05, 2026 09:24 am ISTKumar Prashant Singh
वीवो फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी जल्द ही नए फोन्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पर वीवो के दो फोन - V237 और V2561 को देखा गया है। इन डिवाइसेज को हाल में ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर देखा गया था। ब्लूटूथ SIG के अनुसार इन फोन का नाम Vivo X300 FE और Vivo X200 T हो सकता है। फोन्स की लॉन्च डेट को कंपनी ने अभी कन्फर्म नहीं किया है। बीआईएस लिस्टिंग में इन फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, इस लिस्टिंग से यह माना जा सकता है कि इन फोन की लॉन्च डेट अब ज्यादा दूर नहीं है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है वीवो X300 FE

लीक रिपोर्ट के अनुसार वीवो को यह फोन S50 Pro Mini का रिब्रैंडेड वर्जन हो सकता है। यह फोन चीन में पिछले महीने लॉन्च हुआ है। फोन 6.31 इंच के OLED LTPO डिस्प्ले से लैस है। इस 1.5K रेजॉलूशन वाले डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 दे रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।

वीवो

वीवो X200T के फीचर और स्पेसिफिकेशन

रिपोर्ट के अनुसार वीवो का यह फोन X200s का रीब्रैंडेड वर्जन हो सकता है। यह अप्रैल 2025 में चीन में लॉन्च हुआ था। फोन में कंपनी 6.31 इंच का 1.5K OLED LTPO डिस्प्ले दे रही है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में डाइमेंसिटी 9400 प्लस चिपसेट ऑफर किया जा रहा है। फोन की बैटरी 6200mAh की है। यह बैटरी 90 वॉट की वायर्ड और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए भी फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है।

इतनी हो सकती है कीमत

वीवो X300 FE भारत में 60 हजार रुपये के आसपास के प्राइसटैग के साथ आ सकता है। वहीं, X200T की कीमत 55 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। X200T इसी महीने इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Vivo

