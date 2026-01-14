₹6199 में मिल रहा 8GB तक की रैम वाला फोन, 12GB तक की रैम वाले की कीमत मात्र ₹6499
ये फोन 8जीबी तक और 12जीबी तक की रैम (वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ) ऑफर करते हैं। 8जीबी तक की रैम वाले फोन की कीमत 6199 रुपये और 12जीबी तक की रैम ऑफर करने वाले फोन की कीमत 6499 रुपये है।
12जीबी रैम वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन बजट कम है, तो टेंशन मत लीजिए। हम आपको यहां दो बेहतरीन फोन्स के बारे में बता रहे हैं। ये फोन 8जीबी तक और 12जीबी तक की रैम (वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ) ऑफर करते हैं। 8जीबी तक की रैम वाले फोन की कीमत 6199 रुपये और 12जीबी तक की रैम ऑफर करने वाले फोन की कीमत 6499 रुपये है। खास बात है कि फोन्स की ये कीमत बिना किसी ऑफर के है। इन फोन में आपको शानदार डिस्प्ले के साथ 50 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी भी मिलेगी। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।
Lava O3 Pro
लावा के इस फोन की कीमत 6199 रुपये है। फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम से लैस है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 8जीबी तक की हो जाती है। फोन फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में आपको 64जीबी का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। यह फोन Unisoc T606 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का एआई ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।
इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।
itel ZENO 10
यह फोन अमेजन इंडिया पर 6499 रुपये का मिल रहा है। इसमें 12जीबी तक की रैम (4जीबी रियल और 8जीबी वर्चुअल) दी गई है। फोन का इंटरनल स्टोरेज 64जीबी का है। यह फोन पावरफुल ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर काम करता है।
इसमें कंपनी एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.56 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर रही है। डिस्प्ले में कंपनी डाइनैमिक बार भी ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको आइटेल के इस बजट फोन में 8 मेगापिक्सल का एआई ड्यूल रियर कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है।
