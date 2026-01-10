12GB तक की रैम वाले इन फोन के लिए मची लूट, कीमत 6200 रुपये से कम, कैमरा 50MP तक का

संक्षेप: ये फोन वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आते हैं। इस फीचर से इनकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। खास बात है कि इन फोन की कीमत बिना किसी ऑफर 6169 रुपये और 6199 रुपये है। फोन्स में आपको 50MP तक का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा।

Follow Us on

Jan 10, 2026 10:52 am IST

कम बजट में ज्यादा रैम वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको दो बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आते हैं। इस फीचर से इनकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। खास बात है कि इन फोन की कीमत बिना किसी ऑफर 6169 रुपये और 6199 रुपये है। फोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल तक का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। साथ ही इन डिवाइस में कंपनियां 5000mAh की बैटरी भी दे रही हैं। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

Lava O3 Pro 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6199 रुपये है। फोन में 4जीबी वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे इस डिवाइस की टोटल रैम बढ़कर 8जीबी तक की हो जाती है। इस फोन में आपको 6.56 इंच का एचडी+ पंच होल डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में Unisoc T606 चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का एआई ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। लावा के इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

itel Zeno 20 Max फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 6169 रुपये है। फोन में 8जीबी तक की वर्चुअल रैम दी गई है। इससे इसकी टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। फोन में आपको एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।