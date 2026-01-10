Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़two best smartphones offering up to 12gb ram priced under rupees 6200
12GB तक की रैम वाले इन फोन के लिए मची लूट, कीमत 6200 रुपये से कम, कैमरा 50MP तक का

12GB तक की रैम वाले इन फोन के लिए मची लूट, कीमत 6200 रुपये से कम, कैमरा 50MP तक का

संक्षेप:

ये फोन वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आते हैं। इस फीचर से इनकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। खास बात है कि इन फोन की कीमत बिना किसी ऑफर 6169 रुपये और 6199 रुपये है। फोन्स में आपको 50MP तक का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा।

Jan 10, 2026 10:52 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Infinix Hot 20 5G

Infinix Hot 20 5G

  • checkRacing Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹12899

और जाने

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹13708

₹16499

खरीदिये

discount

17% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14999

खरीदिये

कम बजट में ज्यादा रैम वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको दो बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आते हैं। इस फीचर से इनकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। खास बात है कि इन फोन की कीमत बिना किसी ऑफर 6169 रुपये और 6199 रुपये है। फोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल तक का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। साथ ही इन डिवाइस में कंपनियां 5000mAh की बैटरी भी दे रही हैं। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Infinix Hot 20 5G

Infinix Hot 20 5G

  • checkRacing Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹12899

और जाने

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹13708

₹16499

खरीदिये

discount

17% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14999

खरीदिये

Lava O3 Pro

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6199 रुपये है। फोन में 4जीबी वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे इस डिवाइस की टोटल रैम बढ़कर 8जीबी तक की हो जाती है। इस फोन में आपको 6.56 इंच का एचडी+ पंच होल डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में Unisoc T606 चिपसेट देखने को मिलेगा।

Lava O3 Pro

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का एआई ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। लावा के इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

3% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹33999

₹34999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:108MP और 200MP कैमरा वाले दो नए स्मार्टफोन हुए लॉन्च, बैटरी 7500mAh तक की

itel Zeno 20 Max

फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 6169 रुपये है। फोन में 8जीबी तक की वर्चुअल रैम दी गई है। इससे इसकी टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। फोन में आपको एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:₹4 हजार सस्ता हुआ 7000mAh की बैटरी वाला 5G फोन, मिलेंगे 50MP के तीन कैमरे

आइटेल का यह फोन Unisoc T7100 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। इसे IP54 रेटिंग भी मिली है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
itel Gadgets Hindi News LAVA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।