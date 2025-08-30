6999 रुपये के दो जबर्दस्त स्मार्टफोन, मिलेगी 12GB तक की रैम, 5200mAh तक बैटरी two best smartphones offering up to 12gb ram and up to 5200mah battery at just rupees 6999, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़two best smartphones offering up to 12gb ram and up to 5200mah battery at just rupees 6999

6999 रुपये के दो जबर्दस्त स्मार्टफोन, मिलेगी 12GB तक की रैम, 5200mAh तक बैटरी

इन फोन में आपको 12जीबी तक की रैम मिलेगी। साथ ही ये फोन 5200mAh तक की बैटरी के साथ आते हैं। ये फोन 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आते हैं। खास बात है कि इन फोन को आप बिना किसी ऑफर मात्र 6999 रुपये में खरीद सकते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 08:51 AM
share Share
Follow Us on

किफायती दाम में पावरफुल फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको मार्केट में मौजूद दो जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन टेक्नो और पोको के हैं। इनमें आपको 12जीबी तक की रैम मिलेगी। साथ ही ये फोन 5200mAh तक की बैटरी के साथ आते हैं। ये फोन 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आते हैं। खास बात है कि इन फोन को आप बिना किसी ऑफर मात्र 6999 रुपये में खरीद सकते हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

6999 रुपये के दो जबर्दस्त स्मार्टफोन, मिलेगी 12GB तक की रैम, 5200mAh तक बैटरी

TECNO Spark GO 2

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 6999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। फोन में आपको 4जीबी वर्चुअल रैम मिलेगी। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़ कर 8जीबी तक की हो जाती है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का पंच-होल डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें आपको प्रोसेसर के तौर पर UNISOC T7250 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन की खास बात है कि यह नो नेटवर्क कम्यूनिकेशन फीचर के साथ आता है।

Loading Suggestions...

Poco C71

6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6999 रुपये है। पोको का यह फोन 6जीबी तक की टर्बो रैम के साथ आता है। इससे इस डिवाइस की टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। फोन में कंपनी Unisoc T7250 प्रोसेसर दे रही है। यह फोन 720 x 1640 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.88 इंच के एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 32 मेगापिक्सल के एआई ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 5200mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:वनप्लस के नए स्मार्टफोन में 16GB तक की रैम, मिल सकती है 7000mAh बैटरी
Loading Suggestions...
Gadgets Hindi News POCO Smartphones Tecno Smartphones
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.