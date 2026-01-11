7300mAh की बैटरी वाले दो बेजोड़ स्मार्टफोन, दोनों में 32MP का सेल्फी कैमरा, प्रोसेसर भी तगड़ा
अगर आप भी एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं और आपका मेन फोकस बैटरी पर है, तो हम आपको दो बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन iQOO और OnePlus के हैं। इन फोन में आपको 7300mAh की बैटरी मिलेगी।
बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स की मांग बढ़ी है। यूजर आजकल उन डिवाइसेज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिनमें उन्हें पावरफुल बैटरी ऑफर की जा रही है। अगर आप भी एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं और आपका मेन फोकस बैटरी पर है, तो हम आपको दो बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन iQOO और OnePlus के हैं। इन फोन में आपको 7300mAh की बैटरी मिलेगी। इसके अलाना ये फोन पावरफुल प्रोसेसर और धांसू कैमरा सेटअप भी ऑफर करने हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।
iQOO Z10 5G
कंपनी के इस फोन में आपको 7300mAh की बैटरी मिलेगी। फोन में ऑफर की जा रही यह बैटरी 90W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में 6.77 इंच का फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेल 5000 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 देखने को मिलेगा।
फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।
OnePlus 15
वनप्लस के इस फोन में आपको 7300mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी। फोन का डिस्प्ले 6.78 इंच का है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन और 165Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन से लैस है। फोन 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट ऑफर कर रही है।
फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा दे रही है। फोन का सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। वनप्लस का यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Oxygen OS 16 पर काम करता है।
